Как сделать холодный цитрусовый чай с мятой

Рецепт холодного чая с лимоном, апельсином и лаймом

В отличие от магазинного, домашний холодный чай содержит гораздо меньше сахара, а следовательно, и калорий. Кроме этого, в нем нет красителей, искусственных ароматизаторов и консервантов.

Мы советуем сделать необычный холодный чай с цитрусовым ассорти и мятой. Вы можете взять вместо лайма еще один лимон, а апельсин заменить мандаринами.

Домашний холодный чай

Холодный чай с лимоном и мятой Фото: freepik.com

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

35 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 ч.л. черного чая

500 мл кипятка

1 лимон

1 лайм

1 апельсин

100-150 г сахара

1 л фильтрованной воды

Лед

Листики мяты

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Способ приготовления:

Чай заварить в 500 мл кипятка, процедить. Лимон и апельсин разрезать на половинки, с одной половинки каждого цитруса натереть цедру, выжать сок. Положить в кастрюльку, туда же добавить сахар и влить воду. Поставить на маленький огонь и нагреть до растворения сахара. Оставшиеся фрукты нарезать тонкими дольками. В кастрюлю с сахарным сиропом процедить остывшую чайную заварку, добавить половину долек фруктов. Дать немного настояться. В кувшин влить холодный чай, добавить дольки фруктов, кубики льда и листья мяты.

Полезный совет

Вместо черного можно использовать зеленый или травяной чай.

Смотрите видео, как выбрать качественный чай:

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