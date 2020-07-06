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Как сделать холодный цитрусовый чай с мятой

Сегодня, 15:44

Рецепт холодного чая с лимоном, апельсином и лаймом

В отличие от магазинного, домашний холодный чай содержит гораздо меньше сахара, а следовательно, и калорий. Кроме этого, в нем нет красителей, искусственных ароматизаторов и консервантов.

Мы советуем сделать необычный холодный чай с цитрусовым ассорти и мятой. Вы можете взять вместо лайма еще один лимон, а апельсин заменить мандаринами.

Домашний холодный чай

Холодный чай с лимоном и мятой
Холодный чай с лимоном и мятой
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 35 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 ч.л. черного чая
  • 500 мл кипятка
  • 1 лимон
  • 1 лайм
  • 1 апельсин
  • 100-150 г сахара
  • 1 л фильтрованной воды
  • Лед
  • Листики мяты

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Способ приготовления:

  1. Чай заварить в 500 мл кипятка, процедить.
  2. Лимон и апельсин разрезать на половинки, с одной половинки каждого цитруса натереть цедру, выжать сок.
  3. Положить в кастрюльку, туда же добавить сахар и влить воду. Поставить на маленький огонь и нагреть до растворения сахара.
  4. Оставшиеся фрукты нарезать тонкими дольками.
  5. В кастрюлю с сахарным сиропом процедить остывшую чайную заварку, добавить половину долек фруктов. Дать немного настояться.
  6. В кувшин влить холодный чай, добавить дольки фруктов, кубики льда и листья мяты.

Полезный совет

Вместо черного можно использовать зеленый или травяной чай.

Смотрите видео, как выбрать качественный чай:

Напомним, ранее мы писали, как сделать вкусный домашний квас. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептами компота из черешни.

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Источник: Сегодня
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