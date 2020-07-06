Как сделать холодный цитрусовый чай с мятой
Рецепт холодного чая с лимоном, апельсином и лаймом
В отличие от магазинного, домашний холодный чай содержит гораздо меньше сахара, а следовательно, и калорий. Кроме этого, в нем нет красителей, искусственных ароматизаторов и консервантов.
Мы советуем сделать необычный холодный чай с цитрусовым ассорти и мятой. Вы можете взять вместо лайма еще один лимон, а апельсин заменить мандаринами.
Домашний холодный чай
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 35 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 ч.л. черного чая
- 500 мл кипятка
- 1 лимон
- 1 лайм
- 1 апельсин
- 100-150 г сахара
- 1 л фильтрованной воды
- Лед
- Листики мяты
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Способ приготовления:
- Чай заварить в 500 мл кипятка, процедить.
- Лимон и апельсин разрезать на половинки, с одной половинки каждого цитруса натереть цедру, выжать сок.
- Положить в кастрюльку, туда же добавить сахар и влить воду. Поставить на маленький огонь и нагреть до растворения сахара.
- Оставшиеся фрукты нарезать тонкими дольками.
- В кастрюлю с сахарным сиропом процедить остывшую чайную заварку, добавить половину долек фруктов. Дать немного настояться.
- В кувшин влить холодный чай, добавить дольки фруктов, кубики льда и листья мяты.
Полезный совет
Вместо черного можно использовать зеленый или травяной чай.
Смотрите видео, как выбрать качественный чай:
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