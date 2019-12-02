Как сделать идеальное тесто для новогодних пряников

Рецепт заварного теста для праздничной выпечки

Тесто для пряников Фото: freepik.com

Имбирные пряники – вкус Нового года и Рождества. Это самый веселый вид предновогоднего творчества, ведь к процессу можно подключить детей. Они с удовольствием будут вырезать и украшать пряники.

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Для приготовления теста лучше выбрать эмалированную кастрюлю, с высокими краями. Хорошо, если кастрюля будет белая внутри, это поможет вам следить за степенью плавления сахара. Вам также понадобятся ложка с длинной рукоятью (для размешивания сахара) и ковшик с длинной ручкой (для разогрева воды).

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Тесто для новогодних пряников

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

366 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Сахар — 500 г

Вода — 180 мл

6 ч.л. смеси специй (корица, мускатный орех, имбирь, гвоздика, красный перец)

Сливочное масло — 200 г

Сода — 1 ч.л.

Яичные желтки — 4 шт.

Мука — 600 г + еще немного

Способ приготовления:

В кастрюле, на среднем огне, растворите 250 г сахара. Пока плавится сахар, поставьте разогреваться воду. Когда сахар полностью растворится, осторожно добавьте в него кипящую воду. Перемешать воду с сахаром. Если сахар закристаллизовался – просто продолжайте размешивать, и он растворится. Теперь можно добавить оставшийся сахар (250 г) и снова подождать, когда сахар растворится. Размешать специи с сахарным сиропом, добавить сливочное масло. Когда масло растворится, убрать тесто с огня и дать ему остыть. В остывшее тесто добавить яичные желтки и соду. Все хорошо перемешать и добавить просеянную муку. Тесто получится жидковатым. Переложить его в пакет и убрать в холодильник на час, а лучше на сутки. Тесто может храниться в таком виде до 2-х недель. Затем достать тесто из холодильника и дать ему постоять в течение часа при комнатной температуре. Затем добавить в него еще муки, примерно 240 г, чтобы тесто стало мягким и эластичным. Раскатать тесто в пласт толщиной около 5 мм и вырезать из него фигурки. Выпекать при температуре 175-180 ºС около 10 минут. Время приготовления зависит от того, сколько муки добавили в тесто. Можно при выпечке попробовать пальцем пряник, он не должен быть очень мягким и должен немного проминаться при легком нажатии пальцем.

Полезный совет

Вы можете использовать для приготовления пряников не только пшеничную, но и ржаную муку. Просто добавьте ее в пропорции 1:1.

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