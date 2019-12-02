Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сделать идеальное тесто для новогодних пряников

Рецепт заварного теста для праздничной выпечки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:13
Тесто для пряников
Тесто для пряников
Фото: freepik.com

Имбирные пряники – вкус Нового года и Рождества. Это самый веселый вид предновогоднего творчества, ведь к процессу можно подключить детей. Они с удовольствием будут вырезать и украшать пряники.

Смотрите видео, как испечь сырное печенье:

Для приготовления теста лучше выбрать эмалированную кастрюлю, с высокими краями. Хорошо, если кастрюля будет белая внутри, это поможет вам следить за степенью плавления сахара. Вам также понадобятся ложка с длинной рукоятью (для размешивания сахара) и ковшик с длинной ручкой (для разогрева воды).

Читайте также:
Как сделать творожное печенье с орехами

Тесто для новогодних пряников

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 366 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Сахар — 500 г
  • Вода — 180 мл
  • 6 ч.л. смеси специй (корица, мускатный орех, имбирь, гвоздика, красный перец)
  • Сливочное масло — 200 г
  • Сода — 1 ч.л.
  • Яичные желтки — 4 шт.
  • Мука — 600 г + еще немного

Способ приготовления:

  1. В кастрюле, на среднем огне, растворите 250 г сахара. Пока плавится сахар, поставьте разогреваться воду.
  2. Когда сахар полностью растворится, осторожно добавьте в него кипящую воду.
  3. Перемешать воду с сахаром. Если сахар закристаллизовался – просто продолжайте размешивать, и он растворится. Теперь можно добавить оставшийся сахар (250 г) и снова подождать, когда сахар растворится.
  4. Размешать специи с сахарным сиропом, добавить сливочное масло. Когда масло растворится, убрать тесто с огня и дать ему остыть.
  5. В остывшее тесто добавить яичные желтки и соду. Все хорошо перемешать и добавить просеянную муку. Тесто получится жидковатым. Переложить его в пакет и убрать в холодильник на час, а лучше на сутки. Тесто может храниться в таком виде до 2-х недель.
  6. Затем достать тесто из холодильника и дать ему постоять в течение часа при комнатной температуре. Затем добавить в него еще муки, примерно 240 г, чтобы тесто стало мягким и эластичным.
  7. Раскатать тесто в пласт толщиной около 5 мм и вырезать из него фигурки.
  8. Выпекать при температуре 175-180 ºС около 10 минут. Время приготовления зависит от того, сколько муки добавили в тесто. Можно при выпечке попробовать пальцем пряник, он не должен быть очень мягким и должен немного проминаться при легком нажатии пальцем.

Полезный совет

Вы можете использовать для приготовления пряников не только пшеничную, но и ржаную муку. Просто добавьте ее в пропорции 1:1.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадное печенье с трещинками от Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом печенья с яблоками и корицей.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить ореховый рулет в духовке Грог с виски и пряностями: классический рецепт Как приготовить вареники на кефире с творожной начинкой Как испечь простой пирог с замороженной вишней
Новый год выпечка тесто рецепт пряники
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Два козыря этой небольшой, но стильной квартиры
Два козыря этой небольшой, но стильной квартиры
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Горячая украинская фитнес-модель Юлия Мишура
Горячая украинская фитнес-модель Юлия Мишура
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 11:00Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Сегодня, 09:08Wellness

Как вылечить ангину у взрослого: лучшие таблетки и народные средства

Сегодня, 08:36Events

Выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине

Вчера, 22:18Психология

Гороскоп на неделю 1-7 декабря: все знаки зодиака

Вчера, 16:15Шоу-бизнес

Нежность и трепет: в сети обсуждают выступление Тины Кароль и Dan Balan на М1 Music Awards 2019

Вчера, 11:08Events

Первый день зимы: красивые картинки, открытки, фото, стихи и поздравления

Вчера, 11:03Fun

Девушка подобрала бездомного котенка, а он оказался пумой ягуарунди

Вчера, 10:33Шоу-бизнес

Лилия Подкопаева призналась, какое имя дала новорожденной дочери

Вчера, 09:59Техно

ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 года

Вчера, 08:16Шоу-бизнес

М1 Music Awards. П'ять: список победителей

30 ноябряСтиль

Екатерина Кухар удивила прозрачным нарядом на вечеринке

30 ноябряTravel

Новые правила перевозки ребенка в такси и своем авто: все, о чем нужно знать

30 ноябряFun

Ученых удивил пес, который жил 18 тысяч лет назад: фото

29 ноябряШоу-бизнес

Супруг Анастасии Заворотнюк уехал из России с близкой подругой актрисы

29 ноябряFun

Что подарить на Новый год 2020: идеи подарков для всех

29 ноябряШоу-бизнес

Украинка победила в Miss Summer International 2019: что известно об Анне Гаврылив

Новости партнеров

Пугачова гучно зганьбилася на очах у мільйонів
Пугачова гучно зганьбилася на очах у мільйонів
Тайна убийства Талькова: СМИ впервые показали важные документы
Тайна убийства Талькова: СМИ впервые показали важные документы
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
"Мы разъехались": Потап показал утреннее фото с Каменских
Всплыли подробности о нерожденном сыне Аллы Пугачевой
Всплыли подробности о нерожденном сыне Аллы Пугачевой
Как визуально увеличить маленькую комнату: 12 простых приемов
Как визуально увеличить маленькую комнату: 12 простых приемов
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Галкин о политических амбициях: пристрелят до инаугурации
Галкин о политических амбициях: пристрелят до инаугурации