Как сделать идеальное тесто для новогодних пряников
Рецепт заварного теста для праздничной выпечки
Имбирные пряники – вкус Нового года и Рождества. Это самый веселый вид предновогоднего творчества, ведь к процессу можно подключить детей. Они с удовольствием будут вырезать и украшать пряники.
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Для приготовления теста лучше выбрать эмалированную кастрюлю, с высокими краями. Хорошо, если кастрюля будет белая внутри, это поможет вам следить за степенью плавления сахара. Вам также понадобятся ложка с длинной рукоятью (для размешивания сахара) и ковшик с длинной ручкой (для разогрева воды).
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Тесто для новогодних пряников
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 366 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Сахар — 500 г
- Вода — 180 мл
- 6 ч.л. смеси специй (корица, мускатный орех, имбирь, гвоздика, красный перец)
- Сливочное масло — 200 г
- Сода — 1 ч.л.
- Яичные желтки — 4 шт.
- Мука — 600 г + еще немного
Способ приготовления:
- В кастрюле, на среднем огне, растворите 250 г сахара. Пока плавится сахар, поставьте разогреваться воду.
- Когда сахар полностью растворится, осторожно добавьте в него кипящую воду.
- Перемешать воду с сахаром. Если сахар закристаллизовался – просто продолжайте размешивать, и он растворится. Теперь можно добавить оставшийся сахар (250 г) и снова подождать, когда сахар растворится.
- Размешать специи с сахарным сиропом, добавить сливочное масло. Когда масло растворится, убрать тесто с огня и дать ему остыть.
- В остывшее тесто добавить яичные желтки и соду. Все хорошо перемешать и добавить просеянную муку. Тесто получится жидковатым. Переложить его в пакет и убрать в холодильник на час, а лучше на сутки. Тесто может храниться в таком виде до 2-х недель.
- Затем достать тесто из холодильника и дать ему постоять в течение часа при комнатной температуре. Затем добавить в него еще муки, примерно 240 г, чтобы тесто стало мягким и эластичным.
- Раскатать тесто в пласт толщиной около 5 мм и вырезать из него фигурки.
- Выпекать при температуре 175-180 ºС около 10 минут. Время приготовления зависит от того, сколько муки добавили в тесто. Можно при выпечке попробовать пальцем пряник, он не должен быть очень мягким и должен немного проминаться при легком нажатии пальцем.
Полезный совет
Вы можете использовать для приготовления пряников не только пшеничную, но и ржаную муку. Просто добавьте ее в пропорции 1:1.
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