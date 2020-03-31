Как сделать идеальные ленивые вареники на завтрак

Рецепт ленивых вареников из творога

Ленивые вареники – блюдо, вкус которого знаком всем с детства. Приготовление занимает считанные минуты, а устоять перед ними невозможно. Главное – выбрать качественный творог и не переборщить с мукой.

Варятся ленивые вареники очень быстро, поэтому буквально за 15 минут вам удастся приготовить сытный завтрак, полдник или ужин.

Ленивые вареники с медом и сметаной

Ленивые вареники с ягодами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

253 ккал на 100 г

Ингредиенты:

350 г жирного домашнего творога

100 г муки

2 яичных желтка

1-2 ст.л. сахара

Соль – по вкусу

Для подачи:

40 г сливочного масла

2 ч.л. меда

100 г сметаны

Способ приготовления:

Творог протереть через сито, затем смешать с солью, сахаром, яичными желтками и растереть. Добавить муку и тщательное перемешать. Полученное тесто разделить на четыре части, каждую из которых раскатать в виде колбаски около 3 см в толщину и 25 см в длину. Получившиеся "колбаски" нарезать на кусочки примерно по 2 см. Партиями аккуратно опустить вареники в слегка подсоленный кипяток. Варить, пока не всплывут. Готовые вареники выложить на блюдо и полить растопленным сливочным маслом.

Как подавать ленивые вареники

Подавать со сметаной смешанной с медом. По желанию украсить свежими ягодами или листиками мяты.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Напомним, ранее мы писали, как сделать вареники на кефире с творожной начинкой. "Сегодня" также делились рецептами теста и начинок для несладких вареников.

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