Как сделать идеальные ленивые вареники на завтрак
Рецепт ленивых вареников из творога
Ленивые вареники – блюдо, вкус которого знаком всем с детства. Приготовление занимает считанные минуты, а устоять перед ними невозможно. Главное – выбрать качественный творог и не переборщить с мукой.
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Варятся ленивые вареники очень быстро, поэтому буквально за 15 минут вам удастся приготовить сытный завтрак, полдник или ужин.
Ленивые вареники с медом и сметаной
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 253 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 350 г жирного домашнего творога
- 100 г муки
- 2 яичных желтка
- 1-2 ст.л. сахара
- Соль – по вкусу
Для подачи:
- 40 г сливочного масла
- 2 ч.л. меда
- 100 г сметаны
Способ приготовления:
- Творог протереть через сито, затем смешать с солью, сахаром, яичными желтками и растереть.
- Добавить муку и тщательное перемешать.
- Полученное тесто разделить на четыре части, каждую из которых раскатать в виде колбаски около 3 см в толщину и 25 см в длину.
- Получившиеся "колбаски" нарезать на кусочки примерно по 2 см.
- Партиями аккуратно опустить вареники в слегка подсоленный кипяток. Варить, пока не всплывут.
- Готовые вареники выложить на блюдо и полить растопленным сливочным маслом.
Как подавать ленивые вареники
Подавать со сметаной смешанной с медом. По желанию украсить свежими ягодами или листиками мяты.
Смотрите видео, как выбрать качественный творог:
Напомним, ранее мы писали, как сделать вареники на кефире с творожной начинкой. "Сегодня" также делились рецептами теста и начинок для несладких вареников.
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