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Как сделать идеальные ленивые вареники на завтрак

Рецепт ленивых вареников из творога

Ирина Павлина
Сегодня, 19:05

Ленивые вареники – блюдо, вкус которого знаком всем с детства. Приготовление занимает считанные минуты, а устоять перед ними невозможно. Главное – выбрать качественный творог и не переборщить с мукой.

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Варятся ленивые вареники очень быстро, поэтому буквально за 15 минут вам удастся приготовить сытный завтрак, полдник или ужин.

Ленивые вареники с медом и сметаной

Ленивые вареники с ягодами
Ленивые вареники с ягодами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 253 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 350 г жирного домашнего творога
  • 100 г муки
  • 2 яичных желтка
  • 1-2 ст.л. сахара
  • Соль – по вкусу

Для подачи:

  • 40 г сливочного масла
  • 2 ч.л. меда
  • 100 г сметаны

Способ приготовления:

  1. Творог протереть через сито, затем смешать с солью, сахаром, яичными желтками и растереть.
  2. Добавить муку и тщательное перемешать.
  3. Полученное тесто разделить на четыре части, каждую из которых раскатать в виде колбаски около 3 см в толщину и 25 см в длину.
  4. Получившиеся "колбаски" нарезать на кусочки примерно по 2 см.
  5. Партиями аккуратно опустить вареники в слегка подсоленный кипяток. Варить, пока не всплывут.
  6. Готовые вареники выложить на блюдо и полить растопленным сливочным маслом.

Как подавать ленивые вареники

Подавать со сметаной смешанной с медом. По желанию украсить свежими ягодами или листиками мяты.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Напомним, ранее мы писали, как сделать вареники на кефире с творожной начинкой. "Сегодня" также делились рецептами теста и начинок для несладких вареников.

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Источник: Сегодня
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