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Как сделать индийские самосы с фруктовой начинкой

Сегодня, 18:34

Рецепт жареных пирожков с абрикосами и яблоками

Самосы – это пирожки произвольной формы, которые очень популярны на Востоке. Для начинки традиционно используют пряный картофель, лук, горох, чечевицу, мясо, курицу, но бывают и сладкие варианты.

Такие пирожки с яблоками и абрикосами понравятся и детям, и взрослым. Даже если у вас не получится с первого раза выполнить ровную косичку на шве, они все равно будут очень вкусными.

Самосы с фруктовой начинкой

Самосы на сковороде
Самосы на сковороде
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 194 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Мука – 200 г
  • Вода – 70-100 мл
  • Сахар – 100 г
  • Яблоки – 2 шт.
  • Абрикосы – 5 шт.
  • Сливочное масло – 60 г + 10 г
  • Корица – по вкусу
  • Сахарная пудра – 1 ст. л.
  • Растительное масло – 4 ст. л.

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Способ приготовления:

  1. Готовим тесто. Сначала втираем масло (60 г) в муку пальцами: смесь становится похожа на крупные хлебные крошки. Вливаем воду и месим тесто на доске около 5 минут, пока оно не станет однородным и не будет прилипать к столу. Шар из теста сбрызгиваем водой и накрываем пищевой пленкой или тарелкой, чтобы не пересыхал. Даем ему постоять минут 45.
  2. Делаем начинку. Яблоки и абрикосы (можно взять и другие сладкие фрукты) моем и просушиваем. Яблоки очищаем от кожицы и семян и нарезаем небольшими кусочками. Абрикосы нарезаем небольшими кубиками. Сливочное масло (10 г) растапливаем в маленькой сковороде и добавляем молотую корицу (можно еще добавить и кориандр, но не переусердствуйте – на кончике ножа). Кладем в сковороду яблоки и абрикосы, перемешиваем и тушим 7-12 минут. Жидкость на дне должна полностью испариться. Затем снимаем с огня и ставим охладиться. В уже готовую начинку добавляем сахар.
  3. Теперь снова возвращаемся к тесту – скатываем его жгутом и нарезаем кусочками. Каждый кусочек раскатываем в тонкую продолговатую лепешку, которую разрезаем посередине на две равные части.
  4. Края каждого полукруга соединяем вместе так, чтобы получился "кулечек" в виде конуса. В "кулечек" кладем уже остывшую начинку, после чего его края защипываем косичкой. На хорошо разогретую сковороду наливаем растительное масло и жарим самосы с двух сторон до образования румяной корочки.

Как подавать самосы

Готовые самосы выкладываем на тарелку, даем им немного остыть и посыпаем сахарной пудрой.

Смотрите видео, как сделать индийский дал с лепешками:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить слойки с яблоками, изюмом и корицей, а также делились рецептом пирожков с ревенем на кефире.

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Источник: Сегодня
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