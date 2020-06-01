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Как сделать картофельную запеканку с фаршем и грибами в мультиварке

Сегодня, 15:59

Рецепт картофельной запеканки из пюре с сочной начинкой

Картофельная запеканка с фаршем и грибами – аппетитное блюдо, которое можно легко приготовить в мультиварке. При минимуме ингредиентов она получается очень вкусной и сытной.

Подавайте запеканку из картофеля горячей, по желанию дополнив ее сметаной и свежими или маринованными овощами.

Картофельная запеканка с фаршем и грибами в мультиварке

Запеканка из пюре в мультиварке
Запеканка из пюре в мультиварке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 125 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 6 картофелин среднего размера
  • 2 яйца
  • 2 зубчика чеснока
  • 1/2 чашки рубленого укропа
  • 1 небольшой пучок нарезанного зеленого лука
  • 250 г курицы, свинины или говядины
  • 1 большая луковица
  • 1 чашка свежих грибов
  • Соль и черный молотый перец – по вкусу
  • 1 ст. л. сливочного масла

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Способ приготовления:

  1. Картофель очистить, крупно порезать и сложить в мультиварку, туда же положить очищенный чеснок. Залить водой. Установить сетку для режима приготовления на пару, на нее выложить мясо. Готовить 30 минут в режиме "Пароварка".
  2. С готового картофеля слить воду и приготовить пюре, размяв его вместе с чесноком. Остудить.
  3. Добавить яйца и зелень. Перемешать, посолить и поперчить по вкусу.
  4. Отварное мясо смолоть на мясорубке, лук и грибы мелко порезать и обжарить в мультиварке на растительном масле в режиме "Жарка". Тщательно перемешать, посолить и поперчить по вкусу.
  5. Чашу мультиварки застелить пергаментной бумагой. Выложить половину картофельного пюре, разровнять. Сверху распределить фарш, на него выложить вторую половину пюре, разровнять.
  6. Готовить в режиме "Выпечка" около часа. Дать запеканке немного остыть, а затем аккуратно достать из мультиварки вместе с пергаментом.

Полезный совет

По желанию верх запеканки можно посыпать молотым мускатным орехом.

Смотрите видео, как приготовить картофельную запеканку с рыбой:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить запеканку из кабачков с помидорами. Сегодня.Lifestyle также писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками.

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Источник: Сегодня
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