Как сделать картофельную запеканку с фаршем и грибами в мультиварке
Рецепт картофельной запеканки из пюре с сочной начинкой
Картофельная запеканка с фаршем и грибами – аппетитное блюдо, которое можно легко приготовить в мультиварке. При минимуме ингредиентов она получается очень вкусной и сытной.
Подавайте запеканку из картофеля горячей, по желанию дополнив ее сметаной и свежими или маринованными овощами.
Картофельная запеканка с фаршем и грибами в мультиварке
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 125 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 6 картофелин среднего размера
- 2 яйца
- 2 зубчика чеснока
- 1/2 чашки рубленого укропа
- 1 небольшой пучок нарезанного зеленого лука
- 250 г курицы, свинины или говядины
- 1 большая луковица
- 1 чашка свежих грибов
- Соль и черный молотый перец – по вкусу
- 1 ст. л. сливочного масла
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Способ приготовления:
- Картофель очистить, крупно порезать и сложить в мультиварку, туда же положить очищенный чеснок. Залить водой. Установить сетку для режима приготовления на пару, на нее выложить мясо. Готовить 30 минут в режиме "Пароварка".
- С готового картофеля слить воду и приготовить пюре, размяв его вместе с чесноком. Остудить.
- Добавить яйца и зелень. Перемешать, посолить и поперчить по вкусу.
- Отварное мясо смолоть на мясорубке, лук и грибы мелко порезать и обжарить в мультиварке на растительном масле в режиме "Жарка". Тщательно перемешать, посолить и поперчить по вкусу.
- Чашу мультиварки застелить пергаментной бумагой. Выложить половину картофельного пюре, разровнять. Сверху распределить фарш, на него выложить вторую половину пюре, разровнять.
- Готовить в режиме "Выпечка" около часа. Дать запеканке немного остыть, а затем аккуратно достать из мультиварки вместе с пергаментом.
Полезный совет
По желанию верх запеканки можно посыпать молотым мускатным орехом.
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