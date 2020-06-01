Как сделать картофельную запеканку с фаршем и грибами в мультиварке

Рецепт картофельной запеканки из пюре с сочной начинкой

Картофельная запеканка с фаршем и грибами – аппетитное блюдо, которое можно легко приготовить в мультиварке. При минимуме ингредиентов она получается очень вкусной и сытной.

Подавайте запеканку из картофеля горячей, по желанию дополнив ее сметаной и свежими или маринованными овощами.

Картофельная запеканка с фаршем и грибами в мультиварке

Запеканка из пюре в мультиварке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

125 ккал на 100 г

Ингредиенты:

6 картофелин среднего размера

2 яйца

2 зубчика чеснока

1/2 чашки рубленого укропа

1 небольшой пучок нарезанного зеленого лука

250 г курицы, свинины или говядины

1 большая луковица

1 чашка свежих грибов

Соль и черный молотый перец – по вкусу

1 ст. л. сливочного масла

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Способ приготовления:

Картофель очистить, крупно порезать и сложить в мультиварку, туда же положить очищенный чеснок. Залить водой. Установить сетку для режима приготовления на пару, на нее выложить мясо. Готовить 30 минут в режиме "Пароварка". С готового картофеля слить воду и приготовить пюре, размяв его вместе с чесноком. Остудить. Добавить яйца и зелень. Перемешать, посолить и поперчить по вкусу. Отварное мясо смолоть на мясорубке, лук и грибы мелко порезать и обжарить в мультиварке на растительном масле в режиме "Жарка". Тщательно перемешать, посолить и поперчить по вкусу. Чашу мультиварки застелить пергаментной бумагой. Выложить половину картофельного пюре, разровнять. Сверху распределить фарш, на него выложить вторую половину пюре, разровнять. Готовить в режиме "Выпечка" около часа. Дать запеканке немного остыть, а затем аккуратно достать из мультиварки вместе с пергаментом.

Полезный совет

По желанию верх запеканки можно посыпать молотым мускатным орехом.

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