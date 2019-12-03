Как сделать кекс без яиц на кефире
Рецепт нежного кекса на кефире в духовке
У вас остался кефир, и вы не знаете, как его использовать? Мы предлагаем испечь вкусный и мягкий кекс. Для его приготовления вам даже не понадобятся куриные яйца.
Смотрите видео, как испечь мраморный кекс:
Форму для выпечки нужно будет смазать маслом и присыпать мукой, после чего стряхнуть излишки. Силиконовую форму достаточно будет просто сбрызнуть водой.
Кекс без яиц на кефире
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 296 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 180 г муки
- 200 г кефира или йогурта без добавок
- 120 г сахара
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 4 ст.л. сока (яблочного, апельсинового или любого другого)
Способ приготовления:
- Кефир смешать с сахаром и соком до однородности, добавить муку и разрыхлитель. Перемешать, чтобы не было комков.
- Выложить в форму для кекса и поставить в разогретую до 180 ºС духовку на 30-35 минут.
- Готовность проверить деревянной шпажкой – она должна быть сухой.
Полезный совет
Кекс можно не готовить в одной большой форме, а испечь 7-8 порционных кексов. Кроме этого, выпечку можно покрыть глазурью или посыпать просеянной сахарной пудрой.
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