Как сделать кекс без яиц на кефире

Рецепт нежного кекса на кефире в духовке

Кекс на кефире без яиц Фото: Unsplash

У вас остался кефир, и вы не знаете, как его использовать? Мы предлагаем испечь вкусный и мягкий кекс. Для его приготовления вам даже не понадобятся куриные яйца.

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Форму для выпечки нужно будет смазать маслом и присыпать мукой, после чего стряхнуть излишки. Силиконовую форму достаточно будет просто сбрызнуть водой.

Кекс без яиц на кефире

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

296 ккал на 100 г

Ингредиенты:

180 г муки

200 г кефира или йогурта без добавок

120 г сахара

1 ч.л. разрыхлителя

4 ст.л. сока (яблочного, апельсинового или любого другого)

Способ приготовления:

Кефир смешать с сахаром и соком до однородности, добавить муку и разрыхлитель. Перемешать, чтобы не было комков. Выложить в форму для кекса и поставить в разогретую до 180 ºС духовку на 30-35 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой – она должна быть сухой.

Полезный совет

Кекс можно не готовить в одной большой форме, а испечь 7-8 порционных кексов. Кроме этого, выпечку можно покрыть глазурью или посыпать просеянной сахарной пудрой.

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