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Как сделать кекс без яиц на кефире

Рецепт нежного кекса на кефире в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:53
Кекс на кефире без яиц
Кекс на кефире без яиц
Фото: Unsplash

У вас остался кефир, и вы не знаете, как его использовать? Мы предлагаем испечь вкусный и мягкий кекс. Для его приготовления вам даже не понадобятся куриные яйца.

Смотрите видео, как испечь мраморный кекс:

Форму для выпечки нужно будет смазать маслом и присыпать мукой, после чего стряхнуть излишки. Силиконовую форму достаточно будет просто сбрызнуть водой.

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Кекс без яиц на кефире

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 296 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 180 г муки
  • 200 г кефира или йогурта без добавок
  • 120 г сахара
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 4 ст.л. сока (яблочного, апельсинового или любого другого)

Способ приготовления:

  1. Кефир смешать с сахаром и соком до однородности, добавить муку и разрыхлитель. Перемешать, чтобы не было комков.
  2. Выложить в форму для кекса и поставить в разогретую до 180 ºС духовку на 30-35 минут.
  3. Готовность проверить деревянной шпажкой – она должна быть сухой.

Полезный совет

Кекс можно не готовить в одной большой форме, а испечь 7-8 порционных кексов. Кроме этого, выпечку можно покрыть глазурью или посыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом бисквита в мультиварке на кипятке. "Сегодня" также писали, как сделать бисквитный пирог с черникой.

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Источник: Сегодня
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