Как сделать клубничный смузи на завтрак

Рецепт весеннего смузи с ягодами, йогуртом и грейпфрутовым соком

Одних только ягод, сахара и йогурта достаточно, чтобы приготовить восхитительно сладкий и вкусный смузи. Но если вы добавите немного свежевыжатого грейпфрутового сока, напиток получит приятную кислинку.

Клубничный смузи с йогуртом можно делать на завтрак, пить после тренировки или просто побаловать себя в течение дня.

Смузи с клубникой, йогуртом и грейпфрутом

Смузи с клубникой Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

69 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 чашки спелой клубники

1 стакан простого йогурта

1/4 стакана грейпфрутового сока

1 столовая ложка сахара или меда

Способ приготовления:

Добавьте подготовленные ягоды клубники в блендер вместе с йогуртом, грейпфрутовым соком и сахаром. Взбейте до получения однородной массы. Попробуйте, по желанию добавьте больше сахара или меда. Перелейте смузи в стакан и подавайте с трубочкой.

На заметку

Вы можете заменить часть клубники другими ягодами.

Смотрите видео, как сделать фруктовые смузи:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить зеленый смузи-боул. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить смузи со сметаной и фруктами.

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