Как сделать клубничный смузи на завтрак
Рецепт весеннего смузи с ягодами, йогуртом и грейпфрутовым соком
Одних только ягод, сахара и йогурта достаточно, чтобы приготовить восхитительно сладкий и вкусный смузи. Но если вы добавите немного свежевыжатого грейпфрутового сока, напиток получит приятную кислинку.
Клубничный смузи с йогуртом можно делать на завтрак, пить после тренировки или просто побаловать себя в течение дня.
Смузи с клубникой, йогуртом и грейпфрутом
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 69 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 чашки спелой клубники
- 1 стакан простого йогурта
- 1/4 стакана грейпфрутового сока
- 1 столовая ложка сахара или меда
Способ приготовления:
- Добавьте подготовленные ягоды клубники в блендер вместе с йогуртом, грейпфрутовым соком и сахаром.
- Взбейте до получения однородной массы. Попробуйте, по желанию добавьте больше сахара или меда.
- Перелейте смузи в стакан и подавайте с трубочкой.
На заметку
Вы можете заменить часть клубники другими ягодами.
Смотрите видео, как сделать фруктовые смузи:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить зеленый смузи-боул. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить смузи со сметаной и фруктами.
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Источник: Сегодня