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Как сделать клубничный смузи на завтрак

Рецепт весеннего смузи с ягодами, йогуртом и грейпфрутовым соком

Ирина Павлина
Сегодня, 19:02

Одних только ягод, сахара и йогурта достаточно, чтобы приготовить восхитительно сладкий и вкусный смузи. Но если вы добавите немного свежевыжатого грейпфрутового сока, напиток получит приятную кислинку.

Клубничный смузи с йогуртом можно делать на завтрак, пить после тренировки или просто побаловать себя в течение дня.

Смузи с клубникой, йогуртом и грейпфрутом

Смузи с клубникой
Смузи с клубникой
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 69 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 чашки спелой клубники
  • 1 стакан простого йогурта
  • 1/4 стакана грейпфрутового сока
  • 1 столовая ложка сахара или меда

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Способ приготовления:

  1. Добавьте подготовленные ягоды клубники в блендер вместе с йогуртом, грейпфрутовым соком и сахаром.
  2. Взбейте до получения однородной массы. Попробуйте, по желанию добавьте больше сахара или меда.
  3. Перелейте смузи в стакан и подавайте с трубочкой.

На заметку

Вы можете заменить часть клубники другими ягодами.

Смотрите видео, как сделать фруктовые смузи:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить зеленый смузи-боул. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить смузи со сметаной и фруктами.

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Источник: Сегодня
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