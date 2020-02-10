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Как сделать клубнику в шоколаде на День святого Валентина

Рецепт клубники в шоколаде на 14 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:35
Клубника в шоколаде
Клубника в шоколаде
Фото: Depositphotos

Клубника в шоколаде – один из самых популярных десертов на День святого Валентина. Он вкусный, эффектно выглядит и легко готовится. Главное – выбрать сладкие ягоды.

Смотрите видео, как купить качественный шоколад:

Шоколад можно использовать любой: черный, белый или молочный. Но помните, что белый шоколад нужно растапливать очень аккуратно, потому что он легко перегревается. На готовом десерте можно нарисовать узоры с помощью кондитерского мешка.

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Клубника в шоколаде

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 179 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Свежая клубника
  • Шоколад

Способ приготовления:

  1. Тщательно, но аккуратно помойте ягоды, не отрывая чашелистик. Затем выложите клубнику на бумажное полотенце, чтобы она полностью высохла. Каждую ягоду аккуратно насадите на зубочистку со стороны чашелистика.
  2. Покройте клубнику шоколадом. Для этого растопите разломанный на кусочки шоколад на водяной бане или в микроволновке. Если масса слишком густая, разбавьте ее сливками или молоком. Можно чередовать слои темного, молочного и белого шоколада. После нанесения толстого слоя шоколада выложите клубнику на лист вощеной бумаги. Шоколад должен остыть и затвердеть.
  3. Затем возьмите большой пластиковый контейнер с крышкой. Застелите его листом вощеной бумаги. Поверх разместите ягоды. Клубнику можно выкладывать слоями, но каждый слой должен быть разделен листом вощеной бумаги. Не заполняйте контейнер полностью, должно остаться небольшое расстояние до крышки. Последним слоем идет вощеная бумага. Убедитесь, что когда вы закроете крышку, ягоды не сплющатся.
  4. Поставьте контейнер в овощной отдел холодильника. Крышку не следует открывать до подачи на стол.

Как подавать клубнику в шоколаде

Клубнику в шоколаде подают в охлажденном виде. Ее можно есть, запивая полусухим шампанским.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата на 14 февраля с вяленой вишней. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить романтический ужин в итальянском стиле.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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Источник: Сегодня
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