Как сделать краффины в домашних условиях

Краффины – это выпечка, одновременно похожая на маффины и на круассаны

Домашние краффины Фото: Pinterest

Краффины изобрели в Австралии в 2013 году. Название образовалось от слов "круассан" и "маффин". В основе этой выпечки – сдобное дрожжевое тесто, а в качестве прослойки – какао-порошок.

Смотрите видео, как сделать маффины с кабачком и шоколадом:

Сделать такие булочки можно и в домашних условиях. Вам понадобятся специальные формочки для маффинов.

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Домашние краффины: рецепт

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

377 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Мука – 600 г

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 10 г

Теплая вода – 260 г + 60 г

Свежие дрожжи – 35 г

Сливочное масло комнатной температуры – 100 г

Для начинки:

Размягченное сливочное масло – 200 г

Сахар – 10-12 ст.л.

Какао-порошок – 4 ст.л.

Способ приготовления:

Дрожжи раскрошить, засыпать сахаром, 4 ст.л. муки (от общего количества), залить 260 г теплой воды. Перемешать и убрать на 5 минут до того момента, как смесь запузыриться. Просеять оставшуюся муку и соль, вылить в муку подошедшие дрожжи и замесить тесто, постепенно добавляя сливочное масло и воду. Тесто должно получиться эластичным. Накрыть тесто чистым полотенцем и поставить на 1 час в теплое место. Разделить тесто на 9-10 частей. Взять одну часть теста и тонко раскатать. Можно сделать это при помощи машинки для раскатки теста для пасты. Получается пласт длинной около 50 см. Смазать тесто сливочным маслом, посыпать сахаром и какао-порошок. Чтобы какао-порошок рассыпался по всему тесту равномерно, можно использовать специальную баночку-дозатор с мелкими дырочками (как для специй). Свернуть тесто в рулет. Разрезать ножом вдоль рулета. Получится две части теста – два краффина. Сдедать из теста узелок разрезом наружу и выложить его в форму для маффинов. Накрыть полотенцем и оставить булочки на 1 час. Разогреть духовку до 180 ºС и выпекать около 20 минут. Готовые краффины посыпать сахарной пудрой.

Какую начинку можно добавить в краффины

В краффины можно положить кусочки шоколада, орехов или сухофруктов. Подойдут также джем или сливочный сыр.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные капкейки с начинкой. "Сегодня" также делились рецептом домашних круассанов.

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