Как сделать краффины в домашних условиях
Краффины – это выпечка, одновременно похожая на маффины и на круассаны
Краффины изобрели в Австралии в 2013 году. Название образовалось от слов "круассан" и "маффин". В основе этой выпечки – сдобное дрожжевое тесто, а в качестве прослойки – какао-порошок.
Смотрите видео, как сделать маффины с кабачком и шоколадом:
Сделать такие булочки можно и в домашних условиях. Вам понадобятся специальные формочки для маффинов.
Читайте также:Как испечь безглютеновые тыквенные маффины
Домашние краффины: рецепт
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 377 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Мука – 600 г
- Сахар – 2 ст.л.
- Соль – 10 г
- Теплая вода – 260 г + 60 г
- Свежие дрожжи – 35 г
- Сливочное масло комнатной температуры – 100 г
Для начинки:
- Размягченное сливочное масло – 200 г
- Сахар – 10-12 ст.л.
- Какао-порошок – 4 ст.л.
Способ приготовления:
- Дрожжи раскрошить, засыпать сахаром, 4 ст.л. муки (от общего количества), залить 260 г теплой воды. Перемешать и убрать на 5 минут до того момента, как смесь запузыриться.
- Просеять оставшуюся муку и соль, вылить в муку подошедшие дрожжи и замесить тесто, постепенно добавляя сливочное масло и воду. Тесто должно получиться эластичным. Накрыть тесто чистым полотенцем и поставить на 1 час в теплое место.
- Разделить тесто на 9-10 частей. Взять одну часть теста и тонко раскатать. Можно сделать это при помощи машинки для раскатки теста для пасты. Получается пласт длинной около 50 см.
- Смазать тесто сливочным маслом, посыпать сахаром и какао-порошок. Чтобы какао-порошок рассыпался по всему тесту равномерно, можно использовать специальную баночку-дозатор с мелкими дырочками (как для специй).
- Свернуть тесто в рулет. Разрезать ножом вдоль рулета. Получится две части теста – два краффина.
- Сдедать из теста узелок разрезом наружу и выложить его в форму для маффинов.
- Накрыть полотенцем и оставить булочки на 1 час.
- Разогреть духовку до 180 ºС и выпекать около 20 минут. Готовые краффины посыпать сахарной пудрой.
Какую начинку можно добавить в краффины
В краффины можно положить кусочки шоколада, орехов или сухофруктов. Подойдут также джем или сливочный сыр.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные капкейки с начинкой. "Сегодня" также делились рецептом домашних круассанов.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.