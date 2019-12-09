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Как сделать краффины в домашних условиях

Краффины – это выпечка, одновременно похожая на маффины и на круассаны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:21
Домашние краффины
Домашние краффины
Фото: Pinterest

Краффины изобрели в Австралии в 2013 году. Название образовалось от слов "круассан" и "маффин". В основе этой выпечки – сдобное дрожжевое тесто, а в качестве прослойки – какао-порошок.

Смотрите видео, как сделать маффины с кабачком и шоколадом:

Сделать такие булочки можно и в домашних условиях. Вам понадобятся специальные формочки для маффинов.

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Домашние краффины: рецепт

Время приготовления:

  • 3 часа

Калорийность:

  • 377 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Мука – 600 г
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Соль – 10 г
  • Теплая вода – 260 г + 60 г
  • Свежие дрожжи – 35 г
  • Сливочное масло комнатной температуры – 100 г

Для начинки:

  • Размягченное сливочное масло – 200 г
  • Сахар – 10-12 ст.л.
  • Какао-порошок – 4 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Дрожжи раскрошить, засыпать сахаром, 4 ст.л. муки (от общего количества), залить 260 г теплой воды. Перемешать и убрать на 5 минут до того момента, как смесь запузыриться.
  2. Просеять оставшуюся муку и соль, вылить в муку подошедшие дрожжи и замесить тесто, постепенно добавляя сливочное масло и воду. Тесто должно получиться эластичным. Накрыть тесто чистым полотенцем и поставить на 1 час в теплое место.
  3. Разделить тесто на 9-10 частей. Взять одну часть теста и тонко раскатать. Можно сделать это при помощи машинки для раскатки теста для пасты. Получается пласт длинной около 50 см.
  4. Смазать тесто сливочным маслом, посыпать сахаром и какао-порошок. Чтобы какао-порошок рассыпался по всему тесту равномерно, можно использовать специальную баночку-дозатор с мелкими дырочками (как для специй).
  5. Свернуть тесто в рулет. Разрезать ножом вдоль рулета. Получится две части теста – два краффина.
  6. Сдедать из теста узелок разрезом наружу и выложить его в форму для маффинов.
  7. Накрыть полотенцем и оставить булочки на 1 час.
  8. Разогреть духовку до 180 ºС и выпекать около 20 минут. Готовые краффины посыпать сахарной пудрой.

Какую начинку можно добавить в краффины

В краффины можно положить кусочки шоколада, орехов или сухофруктов. Подойдут также джем или сливочный сыр.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные капкейки с начинкой. "Сегодня" также делились рецептом домашних круассанов.

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Источник: Сегодня
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