Как сделать красивый пасхальный салат "Нарциссы"
Рецепт слоеного салата на Пасху
Если вы любите тематически оформленные блюда, приготовьте на Пасху вкусный и красивый салат "Нарциссы". Эти цветы – символ весны и возрождения жизни.
В блюде важен не столько состав, сколько украшение. Поэтому вы можете взять за основу любой полюбившийся вам рецепт.
Салат "Нарциссы" на Пасху
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 177 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/2 куриного филе
- 3 куриных яйца
- 1 морковь
- 100 г колбасного сыра
- 1 чайная ложка репчатого лука
- Несколько перьев зеленого лука
- Майонез
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Способ приготовления:
- Отварите морковь в кожуре. Готовую морковь залейте на 10 минут ледяной водой. Затем очистите ее от кожицы. Сначала сделайте из моркови украшение. Отрежьте для "банта" маленький кружок. С помощью овощечистки сделайте несколько полосочек. Скрутите из них семь "коронок", по количеству цветов. Так же сделайте ленты для "банта".
- Оставшуюся морковь мелко порежьте ножом. Отваренное куриное филе нарежьте кубиками. Мясо необходимо отваривать в подсоленной воде и перед нарезкой дайте ему хорошо охладиться.
- Отварите яйца. Отделите белки от желтков. Из белков с помощью формочки "Нарцисс" вырубите семь цветов. Дырочку в середине сделайте с помощью насадки "Трубочка". Если у вас нет формочки "Нарцисс", то лепестки можно вырезать с помощью ножа. В этом случае разрежьте яйцо на 6-8 долек. После этого удалите желток, а у долек срежьте лишний белок, придав им плоскую форму. Вырежьте из них неравносторонние пятиугольники. Это и будут лепестки.
- Оставшийся белок и желток натрите на мелкой терке в отдельные тарелки.
- Подготовленные "коронки" из моркови вставьте в серединку цветка. Украшение готово.
- Осталось подготовить сыр и лук. Нарежьте эти продукты мелкими кубиками. Лука в салат потребуется совсем немного, примерно чайная ложка.
- Приступите к сборке салата. Первым слоем на дно тарелки выложите куриное мясо, посыпьте луком и смажьте майонезом.
- На слой из курицы выложите морковь и майонез. Третьим слоем идет сыр. Его также нужно смазать майонезом, затем слой из яичного белка. Равномерно распределите его по всей поверхности салата и смажьте майонезом. Завершающий слой будет из яичного желтка.
Как украсить салат
Сделайте "стебли" из перьев зеленого лука. Красиво распределите "цветы" и сформируйте "бант" из морковных деталей.
Смотрите видео, как сделать Кобб салат:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить слоеный салат с фаршированными яйцами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом салата с кальмарами.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
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