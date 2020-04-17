Как сделать красивый пасхальный салат "Нарциссы"

Рецепт слоеного салата на Пасху

Если вы любите тематически оформленные блюда, приготовьте на Пасху вкусный и красивый салат "Нарциссы". Эти цветы – символ весны и возрождения жизни.

В блюде важен не столько состав, сколько украшение. Поэтому вы можете взять за основу любой полюбившийся вам рецепт.

Салат "Нарциссы" на Пасху

Салат в виде нарциссов на Пасху Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

177 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/2 куриного филе

3 куриных яйца

1 морковь

100 г колбасного сыра

1 чайная ложка репчатого лука

Несколько перьев зеленого лука

Майонез

Способ приготовления:

Отварите морковь в кожуре. Готовую морковь залейте на 10 минут ледяной водой. Затем очистите ее от кожицы. Сначала сделайте из моркови украшение. Отрежьте для "банта" маленький кружок. С помощью овощечистки сделайте несколько полосочек. Скрутите из них семь "коронок", по количеству цветов. Так же сделайте ленты для "банта". Оставшуюся морковь мелко порежьте ножом. Отваренное куриное филе нарежьте кубиками. Мясо необходимо отваривать в подсоленной воде и перед нарезкой дайте ему хорошо охладиться. Отварите яйца. Отделите белки от желтков. Из белков с помощью формочки "Нарцисс" вырубите семь цветов. Дырочку в середине сделайте с помощью насадки "Трубочка". Если у вас нет формочки "Нарцисс", то лепестки можно вырезать с помощью ножа. В этом случае разрежьте яйцо на 6-8 долек. После этого удалите желток, а у долек срежьте лишний белок, придав им плоскую форму. Вырежьте из них неравносторонние пятиугольники. Это и будут лепестки. Оставшийся белок и желток натрите на мелкой терке в отдельные тарелки. Подготовленные "коронки" из моркови вставьте в серединку цветка. Украшение готово. Осталось подготовить сыр и лук. Нарежьте эти продукты мелкими кубиками. Лука в салат потребуется совсем немного, примерно чайная ложка. Приступите к сборке салата. Первым слоем на дно тарелки выложите куриное мясо, посыпьте луком и смажьте майонезом. На слой из курицы выложите морковь и майонез. Третьим слоем идет сыр. Его также нужно смазать майонезом, затем слой из яичного белка. Равномерно распределите его по всей поверхности салата и смажьте майонезом. Завершающий слой будет из яичного желтка.

Как украсить салат

Сделайте "стебли" из перьев зеленого лука. Красиво распределите "цветы" и сформируйте "бант" из морковных деталей.

Смотрите видео, как сделать Кобб салат:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить слоеный салат с фаршированными яйцами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом салата с кальмарами.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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