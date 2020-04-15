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Как сделать красивый слоеный салат на Пасху

Рецепт оригинального салата на Пасху

Ирина Павлина
Сегодня, 16:38

Слоеный салат с фаршированными яйцами станет настоящим украшением вашего пасхального стола. Это впечатляющее блюдо с множеством свежих овощей, индейкой и пастой фарфалле готовится всего за 30 минут.

Заправляется салат ароматным укропным соусом, который превосходно сочетается со всеми ингредиентами.

Слоеный пасхальный салат

Слоеный салат на Пасху
Слоеный салат на Пасху
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 6 яиц, сваренных вкрутую, очищенных и разрезанных пополам
  • 1/4 стакана (50 мл) легкого майонеза
  • 1 чайная ложка сухого горчичного порошка
  • 2 столовые ложки (30 мл) мелко нарезанного зеленого лука
  • Немного соли и перца
  • Паприка
  • 1/3 стакана (75 мл) простого греческого йогурта
  • 1/4 стакана (50 мл) легкого майонеза
  • 1/3 стакана нарезанного свежего укропа
  • 2 столовые ложки (30 мл) лимонного сока
  • 1 чайная ложка (5 мл) дижонской горчицы
  • 2 стакана холодных вареных макарон фарфалле
  • 1 красный и желтый перец, нарезанный кубиками
  • 1/2 стакана красного лука, крупно нарезанного
  • 500 г бланшированной спаржи или стручковой фасоли, нарезанной
  • 2 стакана помидоров черри, разрезанных пополам
  • 1 чашка предварительно приготовленной грудки индейки, нарезанной кубиками
  • 3/4 стакана тертого сыра чеддер
  • 2 стакана салата романо, грубо нарезанного

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Способ приготовления:

  1. Аккуратно выскребите желтки в небольшую миску. Выложите белки на блюдо, накройте крышкой и отложите в сторону.
  2. Желтки разомните вилкой, добавьте майонез, горчицу и перемешайте. Добавьте зеленый лук, соль и перец. Небольшой ложкой нафаршируйте полученной смесью белки. Посыпьте паприкой. Поставьте в холодильник.
  3. В небольшой миске смешайте греческий йогурт, майонез, укроп, лимонный сок, горчицу, соль и перец. Охладите.
  4. В большую миску бросьте приготовленную пасту с половиной укропной заправки. Поместите макароны на дно большой стеклянной миски. Выложите слоями перец, лук, спаржу, помидоры, индейку, сыр чеддер и салат романо.
  5. Выложите сверху фаршированные яйца. Подавайте остатки заправки в отдельной миске.

На заметку

  • Если заправка слишком густая, добавьте 2 столовые ложки молока, чтобы разбавить ее;
  • Для другого вкуса попробуйте ветчину вместо индейки;
  • Чтобы сделать салат не таким калорийным, добавьте 2 стакана романо вместо макарон;
  • Этот салат можно подавать порционно.

Смотрите видео, как сделать слоеный Кобб салат:

Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты можно приготовить на Пасху без майонеза. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить салат "Малахитовый браслет".

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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Источник: Сегодня
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