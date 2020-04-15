Как сделать красивый слоеный салат на Пасху

Рецепт оригинального салата на Пасху

Слоеный салат с фаршированными яйцами станет настоящим украшением вашего пасхального стола. Это впечатляющее блюдо с множеством свежих овощей, индейкой и пастой фарфалле готовится всего за 30 минут.

Заправляется салат ароматным укропным соусом, который превосходно сочетается со всеми ингредиентами.

Слоеный пасхальный салат

Слоеный салат на Пасху Фото: Pinterest

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

6 яиц, сваренных вкрутую, очищенных и разрезанных пополам

1/4 стакана (50 мл) легкого майонеза

1 чайная ложка сухого горчичного порошка

2 столовые ложки (30 мл) мелко нарезанного зеленого лука

Немного соли и перца

Паприка

1/3 стакана (75 мл) простого греческого йогурта

1/4 стакана (50 мл) легкого майонеза

1/3 стакана нарезанного свежего укропа

2 столовые ложки (30 мл) лимонного сока

1 чайная ложка (5 мл) дижонской горчицы

2 стакана холодных вареных макарон фарфалле

1 красный и желтый перец, нарезанный кубиками

1/2 стакана красного лука, крупно нарезанного

500 г бланшированной спаржи или стручковой фасоли, нарезанной

2 стакана помидоров черри, разрезанных пополам

1 чашка предварительно приготовленной грудки индейки, нарезанной кубиками

3/4 стакана тертого сыра чеддер

2 стакана салата романо, грубо нарезанного

Способ приготовления:

Аккуратно выскребите желтки в небольшую миску. Выложите белки на блюдо, накройте крышкой и отложите в сторону. Желтки разомните вилкой, добавьте майонез, горчицу и перемешайте. Добавьте зеленый лук, соль и перец. Небольшой ложкой нафаршируйте полученной смесью белки. Посыпьте паприкой. Поставьте в холодильник. В небольшой миске смешайте греческий йогурт, майонез, укроп, лимонный сок, горчицу, соль и перец. Охладите. В большую миску бросьте приготовленную пасту с половиной укропной заправки. Поместите макароны на дно большой стеклянной миски. Выложите слоями перец, лук, спаржу, помидоры, индейку, сыр чеддер и салат романо. Выложите сверху фаршированные яйца. Подавайте остатки заправки в отдельной миске.

На заметку

Если заправка слишком густая, добавьте 2 столовые ложки молока, чтобы разбавить ее;

Для другого вкуса попробуйте ветчину вместо индейки;

Чтобы сделать салат не таким калорийным, добавьте 2 стакана романо вместо макарон;

Этот салат можно подавать порционно.

Смотрите видео, как сделать слоеный Кобб салат:

Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты можно приготовить на Пасху без майонеза. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить салат "Малахитовый браслет".

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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