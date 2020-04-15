Как сделать красивый слоеный салат на Пасху
Рецепт оригинального салата на Пасху
Слоеный салат с фаршированными яйцами станет настоящим украшением вашего пасхального стола. Это впечатляющее блюдо с множеством свежих овощей, индейкой и пастой фарфалле готовится всего за 30 минут.
Заправляется салат ароматным укропным соусом, который превосходно сочетается со всеми ингредиентами.
Слоеный пасхальный салат
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 6 яиц, сваренных вкрутую, очищенных и разрезанных пополам
- 1/4 стакана (50 мл) легкого майонеза
- 1 чайная ложка сухого горчичного порошка
- 2 столовые ложки (30 мл) мелко нарезанного зеленого лука
- Немного соли и перца
- Паприка
- 1/3 стакана (75 мл) простого греческого йогурта
- 1/4 стакана (50 мл) легкого майонеза
- 1/3 стакана нарезанного свежего укропа
- 2 столовые ложки (30 мл) лимонного сока
- 1 чайная ложка (5 мл) дижонской горчицы
- 2 стакана холодных вареных макарон фарфалле
- 1 красный и желтый перец, нарезанный кубиками
- 1/2 стакана красного лука, крупно нарезанного
- 500 г бланшированной спаржи или стручковой фасоли, нарезанной
- 2 стакана помидоров черри, разрезанных пополам
- 1 чашка предварительно приготовленной грудки индейки, нарезанной кубиками
- 3/4 стакана тертого сыра чеддер
- 2 стакана салата романо, грубо нарезанного
Способ приготовления:
- Аккуратно выскребите желтки в небольшую миску. Выложите белки на блюдо, накройте крышкой и отложите в сторону.
- Желтки разомните вилкой, добавьте майонез, горчицу и перемешайте. Добавьте зеленый лук, соль и перец. Небольшой ложкой нафаршируйте полученной смесью белки. Посыпьте паприкой. Поставьте в холодильник.
- В небольшой миске смешайте греческий йогурт, майонез, укроп, лимонный сок, горчицу, соль и перец. Охладите.
- В большую миску бросьте приготовленную пасту с половиной укропной заправки. Поместите макароны на дно большой стеклянной миски. Выложите слоями перец, лук, спаржу, помидоры, индейку, сыр чеддер и салат романо.
- Выложите сверху фаршированные яйца. Подавайте остатки заправки в отдельной миске.
На заметку
- Если заправка слишком густая, добавьте 2 столовые ложки молока, чтобы разбавить ее;
- Для другого вкуса попробуйте ветчину вместо индейки;
- Чтобы сделать салат не таким калорийным, добавьте 2 стакана романо вместо макарон;
- Этот салат можно подавать порционно.
Смотрите видео, как сделать слоеный Кобб салат:
Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты можно приготовить на Пасху без майонеза. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить салат "Малахитовый браслет".
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
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Источник: Сегодня