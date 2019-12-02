Как сделать кутабы с зеленью и брынзой
Кутабы – блюдо азербайджанской кухни
Кутабы – это тонкие пирожок в форме полумесяца из пресного теста с начинкой. Внутрь обычно кладут мясо, зелень, тыкву, зерна граната, сыр, лук.
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Мы советуем приготовить кутабы на сковороде с начинкой из брынзы и зелени. Это потрясающая горячая закуска, которой стоит побаловать домашних и гостей.
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Кутабы с брынзой и зеленью
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 200 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- Пшеничная мука — 400 г
- Соль — 1 щепотка
- Растительное масло — 50 мл
- Вода — 150 мл
Дополнительно:
- Пшеничная мука — 50 г
- Куриный желток — 1 шт.
- Растопленное сливочное масло — 50 г
Для начинки:
- Зелень (кинза, петрушка, укроп, лук) — большой пучок
- Брынза или фета — 400 г
Способ приготовления:
- В широкой миске смешайте все ингредиенты для теста. Воду и масло нужно наливать постепенно.
- Замесите тесто, оно должно быть однородным и тугим. Накройте миску с тестом пленкой или полотенцем и дайте постоять 10–15 минут.
- Зелень измельчите и перемешайте с сыром.
- Тесто разделите на равные части и на присыпанной мукой доске тонко раскатайте.
- Распределите равномерно начинку по тесту, смажьте один край желтком, чтобы лучше склеивалось. Сложите полумесяцем кутаб, прижмите края вилкой и обрежьте лишнее.
- Разогрейте сковороду, обжаривайте кутабы на сильном огне без масла с обеих сторон до легкой золотистости.
Как подавать кутабы
Готовые кутабы смажьте растопленным сливочным маслом и подавайте горячими.
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