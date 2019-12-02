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Как сделать кутабы с зеленью и брынзой

Кутабы – блюдо азербайджанской кухни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:29
Кутабы с зеленью и брынзой
Кутабы с зеленью и брынзой
Фото: Depositphotos

Кутабы – это тонкие пирожок в форме полумесяца из пресного теста с начинкой. Внутрь обычно кладут мясо, зелень, тыкву, зерна граната, сыр, лук.

Смотрите видео, как приготовить хрустящие бутерброды в лаваше:

Мы советуем приготовить кутабы на сковороде с начинкой из брынзы и зелени. Это потрясающая горячая закуска, которой стоит побаловать домашних и гостей.

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Кутабы с брынзой и зеленью

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 200 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • Пшеничная мука — 400 г
  • Соль — 1 щепотка
  • Растительное масло — 50 мл
  • Вода — 150 мл

Дополнительно:

  • Пшеничная мука — 50 г
  • Куриный желток — 1 шт.
  • Растопленное сливочное масло — 50 г

Для начинки:

  • Зелень (кинза, петрушка, укроп, лук) — большой пучок
  • Брынза или фета — 400 г

Способ приготовления:

  1. В широкой миске смешайте все ингредиенты для теста. Воду и масло нужно наливать постепенно.
  2. Замесите тесто, оно должно быть однородным и тугим. Накройте миску с тестом пленкой или полотенцем и дайте постоять 10–15 минут.
  3. Зелень измельчите и перемешайте с сыром.
  4. Тесто разделите на равные части и на присыпанной мукой доске тонко раскатайте.
  5. Распределите равномерно начинку по тесту, смажьте один край желтком, чтобы лучше склеивалось. Сложите полумесяцем кутаб, прижмите края вилкой и обрежьте лишнее.
  6. Разогрейте сковороду, обжаривайте кутабы на сильном огне без масла с обеих сторон до легкой золотистости.

Как подавать кутабы

Готовые кутабы смажьте растопленным сливочным маслом и подавайте горячими.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сочные чебуреки на заварном тесте. "Сегодня" также делились рецептом слоек с куриным мясом.

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Источник: Сегодня
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