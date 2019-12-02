Как сделать кутабы с зеленью и брынзой

Кутабы – блюдо азербайджанской кухни

Кутабы с зеленью и брынзой Фото: Depositphotos

Кутабы – это тонкие пирожок в форме полумесяца из пресного теста с начинкой. Внутрь обычно кладут мясо, зелень, тыкву, зерна граната, сыр, лук.

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Мы советуем приготовить кутабы на сковороде с начинкой из брынзы и зелени. Это потрясающая горячая закуска, которой стоит побаловать домашних и гостей.

Кутабы с брынзой и зеленью

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

200 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

Пшеничная мука — 400 г

Соль — 1 щепотка

Растительное масло — 50 мл

Вода — 150 мл

Дополнительно:

Пшеничная мука — 50 г

Куриный желток — 1 шт.

Растопленное сливочное масло — 50 г

Для начинки:

Зелень (кинза, петрушка, укроп, лук) — большой пучок

Брынза или фета — 400 г

Способ приготовления:

В широкой миске смешайте все ингредиенты для теста. Воду и масло нужно наливать постепенно. Замесите тесто, оно должно быть однородным и тугим. Накройте миску с тестом пленкой или полотенцем и дайте постоять 10–15 минут. Зелень измельчите и перемешайте с сыром. Тесто разделите на равные части и на присыпанной мукой доске тонко раскатайте. Распределите равномерно начинку по тесту, смажьте один край желтком, чтобы лучше склеивалось. Сложите полумесяцем кутаб, прижмите края вилкой и обрежьте лишнее. Разогрейте сковороду, обжаривайте кутабы на сильном огне без масла с обеих сторон до легкой золотистости.

Как подавать кутабы

Готовые кутабы смажьте растопленным сливочным маслом и подавайте горячими.

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