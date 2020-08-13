Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сделать лечо из кабачков на зиму

Сегодня, 17:38

Рецепт вкусного домашнего лечо из кабачков, болгарского перца и помидоров

Домашнее лечо на зиму из кабачков не сравнится ни с какими магазинными изысками. Наш рецепт поможет вам приготовить аппетитную заготовку, которая станет прекрасным дополнением к любому блюду. Лечо из кабачков с помидорами и сладким перцем можно подавать со свежим хлебом, подавать с рисом, мясом или рыбой.

Лечо из кабачков на зиму

Лечо с кабачками
Лечо с кабачками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 77 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 кг кабачков
  • 2 кг помидоров
  • 600 г болгарского перца
  • 30 г соли
  • 75 г сахара
  • 40 мл уксуса 9%
  • 110 мл растительного масла

Читайте также:
Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Способ приготовления:

  1. Все овощи хорошо помыть.
  2. Помидоры измельчить в блендере.
  3. Перец нарезать полосками.
  4. Кабачки очистить от кожуры и нарезать брусочками.
  5. В большую кастрюлю перелить пюре из помидоров, добавить соль и сахар, хорошо перемешать и поставить на плиту.
  6. Довести до кипения и варить на среднем огне 5 минут.
  7. Добавить кабачки, перец и растительное масло. Варить 30 минут.
  8. Добавить уксус и варить еще 5 минут.
  9. Готовое лечо разлить по стерильным банкам. Плотно закрыть крышками.
  10. Банки перевернуть крышками вниз, укрыть теплым одеялом или пледом и оставить до полного остывания.
  11. Затем убрать лечо в прохладное место на хранение.

Полезный совет

В такое лечо можно добавить тертую морковь.

Смотрите видео, как запечь кабачки на гриле с начинкой:

Напомним, ранее мы писали, как сделать необычные заготовки из кабачков на зиму, а также делились рецептами салатов на зиму из кабачков.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить маринованные сливы на зиму Свинина в горчичном соусе с яблоками: рецепт приготовления Как испечь необычную галету с персиками, сыром и тимьяном Как сделать ткемали из слив на зиму: классический рецепт
рецепт кабачки заготовки заготовки на зиму лечо
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
"Тихий" вбивця: що допоможе вберегти легені при коронавірусі
"Тихий" вбивця: що допоможе вберегти легені при коронавірусі

Популярные статьи

Сегодня, 14:12Психология

Психологи пояснили, в чем особенность левшей

Сегодня, 11:55Food

Маковый Спас-2020: лучшие рецепты праздничной выпечки

Сегодня, 11:01Шоу-бизнес

16 ванных комнат, сауны и винный погреб: как выглядит шикарный особняк принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня, 10:05Events

День левши-2020: прикольные картинки, поздравительные открытки и добрые пожелания

Вчера, 18:12Events

Медовый Спас Маковей: что нельзя делать в праздник

Вчера, 13:41Food

Как приготовить шулики на Маковея: рецепты традиционной украинской выпечки

Вчера, 11:10Шоу-бизнес

Несмотря на пандемию: где и за сколько отдыхают украинские звезды этим летом

11 августаFood

Как приготовить варенье из сливы: ТОП-5 рецептов на зиму

11 августаПсихология

Как влюбить в себя парня: пять безотказных способов

11 августаEvents

Когда три Спаса в 2020 году: точные даты летних праздников

11 августаFood

Как приготовить маковую начинку для пирогов, блинов и рулетов

11 августаFun

Длиной 122 метра: таинственный корабль нашли у берегов Антарктиды (фото, видео)

11 августаШоу-бизнес

Победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова показала фото с девичника

11 августаFood

Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

11 августаFun

Пес помог котенку перейти через дорогу и попал на видео

11 августаШоу-бизнес

Дочь Оззи Осборна стала неузнаваемой после похудения на 39 кг: фото до и после

Новости партнеров

Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Как сегодня выглядят дети Миронова, Никулина, Высоцкого
Как сегодня выглядят дети Миронова, Никулина, Высоцкого
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
София Ротару поразила кадрами своего жилища под Киевом
София Ротару поразила кадрами своего жилища под Киевом
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять