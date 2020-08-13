Как сделать лечо из кабачков на зиму

Рецепт вкусного домашнего лечо из кабачков, болгарского перца и помидоров

Домашнее лечо на зиму из кабачков не сравнится ни с какими магазинными изысками. Наш рецепт поможет вам приготовить аппетитную заготовку, которая станет прекрасным дополнением к любому блюду. Лечо из кабачков с помидорами и сладким перцем можно подавать со свежим хлебом, подавать с рисом, мясом или рыбой.

Лечо из кабачков на зиму

Лечо с кабачками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

77 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 кг кабачков

2 кг помидоров

600 г болгарского перца

30 г соли

75 г сахара

40 мл уксуса 9%

110 мл растительного масла

Способ приготовления:

Все овощи хорошо помыть. Помидоры измельчить в блендере. Перец нарезать полосками. Кабачки очистить от кожуры и нарезать брусочками. В большую кастрюлю перелить пюре из помидоров, добавить соль и сахар, хорошо перемешать и поставить на плиту. Довести до кипения и варить на среднем огне 5 минут. Добавить кабачки, перец и растительное масло. Варить 30 минут. Добавить уксус и варить еще 5 минут. Готовое лечо разлить по стерильным банкам. Плотно закрыть крышками. Банки перевернуть крышками вниз, укрыть теплым одеялом или пледом и оставить до полного остывания. Затем убрать лечо в прохладное место на хранение.

Полезный совет

В такое лечо можно добавить тертую морковь.

Смотрите видео, как запечь кабачки на гриле с начинкой:

Напомним, ранее мы писали, как сделать необычные заготовки из кабачков на зиму, а также делились рецептами салатов на зиму из кабачков.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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