Как сделать лечо из кабачков на зиму
Рецепт вкусного домашнего лечо из кабачков, болгарского перца и помидоров
Домашнее лечо на зиму из кабачков не сравнится ни с какими магазинными изысками. Наш рецепт поможет вам приготовить аппетитную заготовку, которая станет прекрасным дополнением к любому блюду. Лечо из кабачков с помидорами и сладким перцем можно подавать со свежим хлебом, подавать с рисом, мясом или рыбой.
Лечо из кабачков на зиму
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 77 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 кг кабачков
- 2 кг помидоров
- 600 г болгарского перца
- 30 г соли
- 75 г сахара
- 40 мл уксуса 9%
- 110 мл растительного масла
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Способ приготовления:
- Все овощи хорошо помыть.
- Помидоры измельчить в блендере.
- Перец нарезать полосками.
- Кабачки очистить от кожуры и нарезать брусочками.
- В большую кастрюлю перелить пюре из помидоров, добавить соль и сахар, хорошо перемешать и поставить на плиту.
- Довести до кипения и варить на среднем огне 5 минут.
- Добавить кабачки, перец и растительное масло. Варить 30 минут.
- Добавить уксус и варить еще 5 минут.
- Готовое лечо разлить по стерильным банкам. Плотно закрыть крышками.
- Банки перевернуть крышками вниз, укрыть теплым одеялом или пледом и оставить до полного остывания.
- Затем убрать лечо в прохладное место на хранение.
Полезный совет
В такое лечо можно добавить тертую морковь.
Смотрите видео, как запечь кабачки на гриле с начинкой:
Напомним, ранее мы писали, как сделать необычные заготовки из кабачков на зиму, а также делились рецептами салатов на зиму из кабачков.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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