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Как сделать легкий салат из тунца, зелени и помидоров

Сегодня, 14:10

Рецепт салата из консервированного тунца и овощей

Яркий салат с консервированным тунцом, помидорами, кукурузой и оливками будет настоящей изюминкой вашего стола. Он заправляется смесью оливкового масла, зерновой горчицы и лимонного сока.

Чтобы сделать блюдо более острым, вы можете добавить половинку тонко нарезанного красного лука.

Простой салат с тунцом, кукурузой и помидорами

Салат с тунцом и кукурузой
Салат с тунцом и кукурузой
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 104 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 г консервированного тунца
  • 150 г латука или пекинской капусты
  • 140 г консервированной кукурузы
  • Лук зеленый
  • 10-12 оливок
  • 1 помидор
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. французской горчицы
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • Соль

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Способ приготовления:

  1. Овощи и зелень помыть и обсушить.
  2. Кукурузу откинуть на сито и хорошо стряхнуть жидкость. Выложить в салатник.
  3. Туда же отправить листья салата или некрупно нашинкованную пекинскую капусту, нарезанный дольками помидор, кусочки тунца из консервной банки, оливки и нарубленный зеленый лук.
  4. Выложить зерновую горчицу, заправить оливковым маслом. Сбрызнуть лимонным соком и посолить.

Как подавать салат

Дать салату настояться 10 минут, а затем подавать вместе со свежим багетом.

Смотрите видео, как приготовить салат в пекинской капусте:

Напомним, ранее мы делились рецептом французского салата с тунцом, а также писали, как сделать быстрый салат с тунцом и горошком.

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Источник: Сегодня
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