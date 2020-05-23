Как сделать легкий салат из тунца, зелени и помидоров
Сегодня, 14:10
Рецепт салата из консервированного тунца и овощей
Яркий салат с консервированным тунцом, помидорами, кукурузой и оливками будет настоящей изюминкой вашего стола. Он заправляется смесью оливкового масла, зерновой горчицы и лимонного сока.
Чтобы сделать блюдо более острым, вы можете добавить половинку тонко нарезанного красного лука.
Простой салат с тунцом, кукурузой и помидорами
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 104 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 г консервированного тунца
- 150 г латука или пекинской капусты
- 140 г консервированной кукурузы
- Лук зеленый
- 10-12 оливок
- 1 помидор
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. французской горчицы
- 1 ч.л. лимонного сока
- Соль
Способ приготовления:
- Овощи и зелень помыть и обсушить.
- Кукурузу откинуть на сито и хорошо стряхнуть жидкость. Выложить в салатник.
- Туда же отправить листья салата или некрупно нашинкованную пекинскую капусту, нарезанный дольками помидор, кусочки тунца из консервной банки, оливки и нарубленный зеленый лук.
- Выложить зерновую горчицу, заправить оливковым маслом. Сбрызнуть лимонным соком и посолить.
Как подавать салат
Дать салату настояться 10 минут, а затем подавать вместе со свежим багетом.
Смотрите видео, как приготовить салат в пекинской капусте:
Напомним, ранее мы делились рецептом французского салата с тунцом, а также писали, как сделать быстрый салат с тунцом и горошком.
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Источник: Сегодня