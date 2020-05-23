Как сделать легкий салат из тунца, зелени и помидоров

Рецепт салата из консервированного тунца и овощей

Яркий салат с консервированным тунцом, помидорами, кукурузой и оливками будет настоящей изюминкой вашего стола. Он заправляется смесью оливкового масла, зерновой горчицы и лимонного сока.

Чтобы сделать блюдо более острым, вы можете добавить половинку тонко нарезанного красного лука.

Простой салат с тунцом, кукурузой и помидорами

Салат с тунцом и кукурузой Фото: freepik.com

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

104 ккал на 100 г

Ингредиенты:

100 г консервированного тунца

150 г латука или пекинской капусты

140 г консервированной кукурузы

Лук зеленый

10-12 оливок

1 помидор

2 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. французской горчицы

1 ч.л. лимонного сока

Соль

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Способ приготовления:

Овощи и зелень помыть и обсушить. Кукурузу откинуть на сито и хорошо стряхнуть жидкость. Выложить в салатник. Туда же отправить листья салата или некрупно нашинкованную пекинскую капусту, нарезанный дольками помидор, кусочки тунца из консервной банки, оливки и нарубленный зеленый лук. Выложить зерновую горчицу, заправить оливковым маслом. Сбрызнуть лимонным соком и посолить.

Как подавать салат

Дать салату настояться 10 минут, а затем подавать вместе со свежим багетом.

Смотрите видео, как приготовить салат в пекинской капусте:

Напомним, ранее мы делились рецептом французского салата с тунцом, а также писали, как сделать быстрый салат с тунцом и горошком.

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