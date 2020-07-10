Как сделать ленивые вареники с вишней на завтрак

Рецепт аппетитных ленивых вареников из творога с вишневой начинкой

Ленивые вареники из творога с вишней – очень вкусное блюдо, которое отлично подойдет для летнего завтрака. Для них можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды без косточек.

К столу ленивые вареники подают вместе со сметаной. Кроме этого, их можно дополнить медом, вареньем, свежими ягодами или фруктами.

Ленивые вареники с вишней

Ленивые вареники с вишней Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

147 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г мягкого творога

1 яйцо

2 ст. л. манки

3 ст. л. муки

3-4 ст. л. сахара

100 г вишни

Сметана – для подачи

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Способ приготовления:

К творогу добавить яйцо и сахар. Размять и перемешать все вилкой. Добавить манную крупу и муку. Перемешать. На тарелку насыпать немного муки. Сформировать из теста лепешку. Положить на нее вишню без косточки, прямо замороженную. Залепить сверху и скатать шарик. Можно просто отделить ложкой нужный по размеру кусочек теста, вдавить в него вишню и придать форму шара. Вскипятить воду, немного посолить и опустить в нее шарики. Варка занимает примерно 5-6 минут, при активном кипении. Когда вареники будут готовы, они всплывут. Подавайте ленивые вареники вместе со сметаной и любыми свежими ягодами.

Полезный совет

Когда вы приготовите тесто, накройте его пленкой и уберите на 10-15 минут в морозилку. Или поставьте вечером в холодильник, если собираетесь делать вареники на завтрак. Тесто постоит на холоде и вам не придется добавлять в него лишней муки.

Смотрите видео, какие заготовки можно сделать из вишни:

Напомним, ранее мы писали, как сделать вареники на кефире с творожной начинкой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами теста и начинок для несладких вареников.

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