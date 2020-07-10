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Как сделать ленивые вареники с вишней на завтрак

Сегодня, 10:03

Рецепт аппетитных ленивых вареников из творога с вишневой начинкой

Ленивые вареники из творога с вишней – очень вкусное блюдо, которое отлично подойдет для летнего завтрака. Для них можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды без косточек.

К столу ленивые вареники подают вместе со сметаной. Кроме этого, их можно дополнить медом, вареньем, свежими ягодами или фруктами.

Ленивые вареники с вишней

Ленивые вареники с вишней
Ленивые вареники с вишней
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 147 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г мягкого творога
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. манки
  • 3 ст. л. муки
  • 3-4 ст. л. сахара
  • 100 г вишни
  • Сметана – для подачи

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Способ приготовления:

  1. К творогу добавить яйцо и сахар. Размять и перемешать все вилкой. Добавить манную крупу и муку. Перемешать.
  2. На тарелку насыпать немного муки. Сформировать из теста лепешку. Положить на нее вишню без косточки, прямо замороженную.
  3. Залепить сверху и скатать шарик. Можно просто отделить ложкой нужный по размеру кусочек теста, вдавить в него вишню и придать форму шара.
  4. Вскипятить воду, немного посолить и опустить в нее шарики.
  5. Варка занимает примерно 5-6 минут, при активном кипении. Когда вареники будут готовы, они всплывут.
  6. Подавайте ленивые вареники вместе со сметаной и любыми свежими ягодами.

Полезный совет

Когда вы приготовите тесто, накройте его пленкой и уберите на 10-15 минут в морозилку. Или поставьте вечером в холодильник, если собираетесь делать вареники на завтрак. Тесто постоит на холоде и вам не придется добавлять в него лишней муки.

Смотрите видео, какие заготовки можно сделать из вишни:

Напомним, ранее мы писали, как сделать вареники на кефире с творожной начинкой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами теста и начинок для несладких вареников.

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Источник: Сегодня
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