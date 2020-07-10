Как сделать ленивые вареники с вишней на завтрак
Рецепт аппетитных ленивых вареников из творога с вишневой начинкой
Ленивые вареники из творога с вишней – очень вкусное блюдо, которое отлично подойдет для летнего завтрака. Для них можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды без косточек.
К столу ленивые вареники подают вместе со сметаной. Кроме этого, их можно дополнить медом, вареньем, свежими ягодами или фруктами.
Ленивые вареники с вишней
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 147 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г мягкого творога
- 1 яйцо
- 2 ст. л. манки
- 3 ст. л. муки
- 3-4 ст. л. сахара
- 100 г вишни
- Сметана – для подачи
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Способ приготовления:
- К творогу добавить яйцо и сахар. Размять и перемешать все вилкой. Добавить манную крупу и муку. Перемешать.
- На тарелку насыпать немного муки. Сформировать из теста лепешку. Положить на нее вишню без косточки, прямо замороженную.
- Залепить сверху и скатать шарик. Можно просто отделить ложкой нужный по размеру кусочек теста, вдавить в него вишню и придать форму шара.
- Вскипятить воду, немного посолить и опустить в нее шарики.
- Варка занимает примерно 5-6 минут, при активном кипении. Когда вареники будут готовы, они всплывут.
- Подавайте ленивые вареники вместе со сметаной и любыми свежими ягодами.
Полезный совет
Когда вы приготовите тесто, накройте его пленкой и уберите на 10-15 минут в морозилку. Или поставьте вечером в холодильник, если собираетесь делать вареники на завтрак. Тесто постоит на холоде и вам не придется добавлять в него лишней муки.
Смотрите видео, какие заготовки можно сделать из вишни:
Напомним, ранее мы писали, как сделать вареники на кефире с творожной начинкой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами теста и начинок для несладких вареников.
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