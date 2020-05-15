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Как сделать маринад для курицы: ТОП-7 необычных вариантов

Лучшие рецепты маринада для курицы

Ирина Павлина
Сегодня, 15:59

Хороший маринад способен улучшить вкус и аромат куриного мяса, сделав его более нежным и сочным. Используя каждый раз новый соус, у вас будут получаться разные блюда, поэтому курица вам точно не надоест.

Мы собрали несколько рецептов необычных домашних маринадов для куриного мяса. Нужно будет лишь смешать все ингредиенты и оставить в них курицу на несколько часов.

Маринад для куриного шашлыка
Маринад для куриного шашлыка
Фото: Depositphotos

Цитрусовый маринад для курицы

  • 100 мл жидкого меда, сок и цедра 2-х апельсинов или лимонов, 2 ст.л. растительного масла, 2 ч.л. карри, молотый перец чили – по вкусу, соль – по вкусу.

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Горчично-медовый маринад для курицы

  • 150 г жидкого меда, 100 г французской горчицы, сок 1 лимона, цедра 1 лимона, 2 ст. л. растительного масла, 7 измельченных зубчиков чеснока, по 1 пучку укропа и петрушки, мелко порезанных, соль по вкусу.

Смотрите видео, как приготовить куриные крылышки барбекю:

Йогуртовый маринад для курицы

  • 1 стакан йогурта или кефира, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. карри, 1 ч. л. куркумы, 1 ч. л. кардамона, соль – по вкусу.

Томатный маринад для курицы

  • 1 стакан густого томатного сока, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. молотой паприки, мелко нарезанные 5 зубчиков чеснока, 1 пучок базилика, 1 пучок мяты, соль – по вкусу.

Курица в маринаде
Курица в маринаде
Фото: Depositphotos

Винный маринад для курицы

  • 300 мл красного красного вина, 100 г нарезанного чернослива, 1 луковица, нарезанная полукольцами, 1 ч. л. гвоздики, соль, перец – по вкусу.

Соево-медовый маринад для курицы

  • 4 ст. л. меда, 2 ст. л. соевого соуса, 6 ст. л. оливкового масла, 0,5 ч. л. черного перца, 1 ст. л. смеси сухих пряных трав (тимьян, базилик, орегано).

Курица в соевом маринаде
Курица в соевом маринаде
Фото: Depositphotos

Пряный маринад для курицы

  • 1 ч. л. сушеного тимьяна, 0,5 ч. л. гвоздики, 2 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. сока лайма, 2 ч. л. чесночного порошка, 1/4 ч. л. корицы, 1/4 ч. л. перца чили, по 1/4 ч. л. соли и перца.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить маринованный сыр.

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Источник: Сегодня
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