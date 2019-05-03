Как сделать мохито: лучшие рецепты знаменитого коктейля

Освежающий напиток с ромом можно приготовить на собственной кухне

В составе мохито обязательно есть лайм и мята Фото: pexels.com

Мохито – популярный летний коктейль на основе рома. Он получается особенно освежающим за счет содержания льда, мяты и лайма. Самый ранний дошедший до наших дней рецепт мохито записан в барменском справочнике гаванского бара Sloppy Joe’s Bar в 1931 году. С тех пор появилось множество новых вариаций коктейля. Некоторыми из них мы поделимся в этой подборке.

Мохито: рецепт классический

Мохито классический Фото: pexels.com

Ингредиенты на 1 порцию:

2 чайные ложки тростникового сахара

6-8 листьев мяты

газировка – по вкусу

1 лайм, разрезанный пополам

30 мл светлого рома

веточка мяты – для украшения

лед

Рецепт приготовления:

Положите сахар и промытые листики мяты в стакан хайбол. Влейте немного газированной воды. Хорошо разомните, чтобы растворить сахар и сделать аромат мяты более выраженным. Выжмите сок из обеих половинок лайма в бокал. Бросьте одну половинку лайма в стакан. Добавьте ром и хорошо перемешайте. Наполните стакан кубиками льда или ледяной крошкой. Влейте оставшуюся газировку и украсьте коктейль веточкой мяты.

Как сделать мохито дома

Ингредиенты:

50 мл белого рома

половина лайма

2 ч.л. сахара

7 листочков мяты

газированная вода

лед

Рецепт приготовления:

В стакан выжмите сок лайма, положите листики мяты и сахар. Разотрите все ступкой или ложкой. Залейте ромом и засыпьте льдом – примерно 4 кубика. В идеале – лед должен быть колотым. Осталось только заполнить стакан газированной водой. Для красоты добавьте целые кусочки лайма.

Читайте также Коктейль Пиммс: рецепт любимого летнего напитка Меган Маркл

Мохито дома: рецепт с клубникой

Мохито с клубникой Фото: Pixabay

Ингредиенты:

50 мл рома

20 мл клубничного сиропа

половина лайма

4 листика мяты

3 клубники

лед

газированная вода

Рецепт приготовления:

В стакане раздавите мяту, клубнику и сироп. Влейте лаймовый сок. А потом все, как обычно: добавьте ром, колотый лед и залейте газированной водой. Для более красивой подачи можно добавить кусочки лайма и клубники.

Безалкольный мохито

Ингредиенты:

500 мл спрайта или другой лимонной газировки

2 ч. л. коричневого тростникового сахара

1 лайм

лед – по вкусу

мята – пучок

Рецепт приготовления:

Половину лайма разрежьте на 3-4 части. В бокал насыпьте 2 ч. ложки тростникового сахара. Выжмите сок из лайма в бокал с сахаром. Выжимки лайма положите в бокал. Мяту порвите, положите в бокал. Все ингредиенты перемешайте. В бокал выложите несколько кусочков льда. Налейте спрайт и бокал с мохито украсьте кружочком лайма.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить коктейль Лонг-Айленд. "Сегодня" также делились рецептом коктейля "Голубая лагуна".

Смотрите видео, как приготовить необычный лимонад:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram