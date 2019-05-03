Как сделать мохито: лучшие рецепты знаменитого коктейля
Освежающий напиток с ромом можно приготовить на собственной кухне
Мохито – популярный летний коктейль на основе рома. Он получается особенно освежающим за счет содержания льда, мяты и лайма. Самый ранний дошедший до наших дней рецепт мохито записан в барменском справочнике гаванского бара Sloppy Joe’s Bar в 1931 году. С тех пор появилось множество новых вариаций коктейля. Некоторыми из них мы поделимся в этой подборке.
Мохито: рецепт классический
Ингредиенты на 1 порцию:
- 2 чайные ложки тростникового сахара
- 6-8 листьев мяты
- газировка – по вкусу
- 1 лайм, разрезанный пополам
- 30 мл светлого рома
- веточка мяты – для украшения
- лед
Рецепт приготовления:
- Положите сахар и промытые листики мяты в стакан хайбол.
- Влейте немного газированной воды. Хорошо разомните, чтобы растворить сахар и сделать аромат мяты более выраженным.
- Выжмите сок из обеих половинок лайма в бокал. Бросьте одну половинку лайма в стакан.
- Добавьте ром и хорошо перемешайте. Наполните стакан кубиками льда или ледяной крошкой. Влейте оставшуюся газировку и украсьте коктейль веточкой мяты.
Как сделать мохито дома
Ингредиенты:
- 50 мл белого рома
- половина лайма
- 2 ч.л. сахара
- 7 листочков мяты
- газированная вода
- лед
Рецепт приготовления:
- В стакан выжмите сок лайма, положите листики мяты и сахар. Разотрите все ступкой или ложкой.
- Залейте ромом и засыпьте льдом – примерно 4 кубика. В идеале – лед должен быть колотым.
- Осталось только заполнить стакан газированной водой. Для красоты добавьте целые кусочки лайма.
Мохито дома: рецепт с клубникой
Ингредиенты:
- 50 мл рома
- 20 мл клубничного сиропа
- половина лайма
- 4 листика мяты
- 3 клубники
- лед
- газированная вода
Рецепт приготовления:
- В стакане раздавите мяту, клубнику и сироп. Влейте лаймовый сок.
- А потом все, как обычно: добавьте ром, колотый лед и залейте газированной водой.
- Для более красивой подачи можно добавить кусочки лайма и клубники.
Безалкольный мохито
Ингредиенты:
- 500 мл спрайта или другой лимонной газировки
- 2 ч. л. коричневого тростникового сахара
- 1 лайм
- лед – по вкусу
- мята – пучок
Рецепт приготовления:
- Половину лайма разрежьте на 3-4 части.
- В бокал насыпьте 2 ч. ложки тростникового сахара.
- Выжмите сок из лайма в бокал с сахаром.
- Выжимки лайма положите в бокал.
- Мяту порвите, положите в бокал.
- Все ингредиенты перемешайте. В бокал выложите несколько кусочков льда.
- Налейте спрайт и бокал с мохито украсьте кружочком лайма.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить коктейль Лонг-Айленд. "Сегодня" также делились рецептом коктейля "Голубая лагуна".
Смотрите видео, как приготовить необычный лимонад:
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