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Как сделать мохито: лучшие рецепты знаменитого коктейля

Освежающий напиток с ромом можно приготовить на собственной кухне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:45
В составе мохито обязательно есть лайм и мята
В составе мохито обязательно есть лайм и мята
Фото: pexels.com

Мохито – популярный летний коктейль на основе рома. Он получается особенно освежающим за счет содержания льда, мяты и лайма. Самый ранний дошедший до наших дней рецепт мохито записан в барменском справочнике гаванского бара Sloppy Joe’s Bar в 1931 году. С тех пор появилось множество новых вариаций коктейля. Некоторыми из них мы поделимся в этой подборке.

Мохито: рецепт классический

Мохито классический
Мохито классический
Фото: pexels.com

Ингредиенты на 1 порцию:

  • 2 чайные ложки тростникового сахара
  • 6-8 листьев мяты
  • газировка – по вкусу
  • 1 лайм, разрезанный пополам
  • 30 мл светлого рома
  • веточка мяты – для украшения
  • лед

Рецепт приготовления:

  1. Положите сахар и промытые листики мяты в стакан хайбол.
  2. Влейте немного газированной воды. Хорошо разомните, чтобы растворить сахар и сделать аромат мяты более выраженным.
  3. Выжмите сок из обеих половинок лайма в бокал. Бросьте одну половинку лайма в стакан.
  4. Добавьте ром и хорошо перемешайте. Наполните стакан кубиками льда или ледяной крошкой. Влейте оставшуюся газировку и украсьте коктейль веточкой мяты.

Как сделать мохито дома

Ингредиенты:

  • 50 мл белого рома
  • половина лайма
  • 2 ч.л. сахара
  • 7 листочков мяты
  • газированная вода 
  • лед 

Рецепт приготовления:

  1. В стакан выжмите сок лайма, положите листики мяты и сахар. Разотрите все ступкой или ложкой.
  2. Залейте ромом и засыпьте льдом – примерно 4 кубика. В идеале – лед должен быть колотым. 
  3. Осталось только заполнить стакан газированной водой. Для красоты добавьте целые кусочки лайма.

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Мохито дома: рецепт с клубникой

Мохито с клубникой
Мохито с клубникой
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 50 мл рома
  • 20 мл клубничного сиропа
  • половина лайма
  • 4 листика мяты
  • 3 клубники
  • лед
  • газированная вода

Рецепт приготовления:

  1. В стакане раздавите мяту, клубнику и сироп. Влейте лаймовый сок.
  2. А потом все, как обычно: добавьте ром, колотый лед и залейте газированной водой.
  3. Для более красивой подачи можно добавить кусочки лайма и клубники.

Безалкольный мохито

Ингредиенты:

  • 500 мл спрайта или другой лимонной газировки
  • 2 ч. л. коричневого тростникового сахара
  • 1 лайм
  • лед – по вкусу
  • мята – пучок

Рецепт приготовления:

  1. Половину лайма разрежьте на 3-4 части.
  2. В бокал насыпьте 2 ч. ложки тростникового сахара.
  3. Выжмите сок из лайма в бокал с сахаром.
  4. Выжимки лайма положите в бокал.
  5. Мяту порвите, положите в бокал.
  6. Все ингредиенты перемешайте. В бокал выложите несколько кусочков льда.
  7. Налейте спрайт и бокал с мохито украсьте кружочком лайма.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить коктейль Лонг-Айленд. "Сегодня" также делились рецептом коктейля "Голубая лагуна".

Смотрите видео, как приготовить необычный лимонад:

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Источник: Сегодня
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