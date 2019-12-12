Как сделать морковный чизкейк с пряностями

Чизкейк на морковной основе – вкусный и ароматный зимний десерт

Морковный чизкейк Фото: Pinterest

Ароматная морковная основа с пряностями и нежнейший крем из сливочного сыра – такое сочетание никого не оставит равнодушным.

Смотрите видео, как приготовить пирог с морковью и апельсинами:

Обязательно выбирайте сладкую и сочную морковь – от нее напрямую будет зависеть вкус десерта.

Морковный чизкейк с пряностями

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

297 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г сливочного сыра

1 банка сгущенного молока

200 г муки

2 свежих сладких моркови

125 мл растительного масла

3 яйца

100 г сахара

60 мл молока

30 г орехов

20 г изюма

2 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. молотой корицы

1/2 ч. л. имбиря

1/2 ч. л. мускатного ореха

1/2 ч. л. молотой гвоздики

1 ст. л. сока лимона

5 г ванильного сахара

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 160 °C. Очищенную морковь натрите на мелкой терке. Смешайте сыпучие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель, корицу, имбирь, мускатный орех, гвоздику. Яйца взбейте при помощи миксера до густой пены, постепенно всыпайте сахар, вливайте растительное масло, молоко. Соедините мучную смесь и яичную, аккуратно все перемешайте, добавьте морковь, орехи и изюм. Залейте тесто в форму, лучше всего возьмите разъемную. Поставьте в духовку на 30-35 минут. Проверьте готовность при помощи зубочистки. Готовый корж остудите. Взбейте сливочный сыр (например, маскапоне) со сгущенкой до однородной массы. Добавьте ваниль, лимонный сок. Смесь должна получиться достаточно густой. Выложите сырную смесь на морковный корж. Аккуратно разгладьте и поставьте в холодильник на ночь для пропитки.

Полезный совет

Готовый десерт можно украсить молотыми грецкими орехами, тертой лимонной цедрой или марципановыми морковками.

Напомним, ранее мы делились рецептом кексов с грушей и корицей. "Сегодня" также писали, как испечь воздушные шоколадные капкейки.

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