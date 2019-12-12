Как сделать морковный чизкейк с пряностями
Чизкейк на морковной основе – вкусный и ароматный зимний десерт
Ароматная морковная основа с пряностями и нежнейший крем из сливочного сыра – такое сочетание никого не оставит равнодушным.
Смотрите видео, как приготовить пирог с морковью и апельсинами:
Обязательно выбирайте сладкую и сочную морковь – от нее напрямую будет зависеть вкус десерта.
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Морковный чизкейк с пряностями
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 297 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г сливочного сыра
- 1 банка сгущенного молока
- 200 г муки
- 2 свежих сладких моркови
- 125 мл растительного масла
- 3 яйца
- 100 г сахара
- 60 мл молока
- 30 г орехов
- 20 г изюма
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. молотой корицы
- 1/2 ч. л. имбиря
- 1/2 ч. л. мускатного ореха
- 1/2 ч. л. молотой гвоздики
- 1 ст. л. сока лимона
- 5 г ванильного сахара
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 160 °C.
- Очищенную морковь натрите на мелкой терке.
- Смешайте сыпучие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель, корицу, имбирь, мускатный орех, гвоздику.
- Яйца взбейте при помощи миксера до густой пены, постепенно всыпайте сахар, вливайте растительное масло, молоко.
- Соедините мучную смесь и яичную, аккуратно все перемешайте, добавьте морковь, орехи и изюм.
- Залейте тесто в форму, лучше всего возьмите разъемную. Поставьте в духовку на 30-35 минут. Проверьте готовность при помощи зубочистки. Готовый корж остудите.
- Взбейте сливочный сыр (например, маскапоне) со сгущенкой до однородной массы. Добавьте ваниль, лимонный сок. Смесь должна получиться достаточно густой.
- Выложите сырную смесь на морковный корж. Аккуратно разгладьте и поставьте в холодильник на ночь для пропитки.
Полезный совет
Готовый десерт можно украсить молотыми грецкими орехами, тертой лимонной цедрой или марципановыми морковками.
Напомним, ранее мы делились рецептом кексов с грушей и корицей. "Сегодня" также писали, как испечь воздушные шоколадные капкейки.
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Источник: Сегодня