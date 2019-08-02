Как сделать мороженое из дыни в формочках

Рецепт фруктового льда из дынной мякоти

Мороженое из дыни в формочках Фото: freepik.com

Мороженое на палочках – летний десерт, который обожают все дети. Но магазинный фруктовый лед часто содержит вредные красители и ароматизаторы.

Смотрите видео, как выбрать качественное мороженое:

Впрочем, выход есть – приготовить натуральное домашнее мороженое из дынной мякоти, взбитых сливок и сахара. Такой десерт прекрасно освежит в жару.

Дынное мороженое в формочках

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

300 г сладкой дынной мякоти

250 мл сливок для взбивания

150 г мелкого сахара

Способ приготовления:

Дыню помыть, срезать кожуру. Мякоть очистить от косточек, нарезать кубиками и сложить в чашу блендера. Измельчить дыню в однородное пюре. Налить холодные сливки в миску и взбить их до устойчивых пиков. В середине процесса добавить сахар. Аккуратно перемешать пюре из дыни и взбитые сливки. Взять формочки для фруктового льда, налить в них дынно-сливочную смесь, оставив немного свободного места, и вставить палочки. Отправить в морозильную камеру на несколько часов. Достать дынное мороженое за 15 минут до подачи, чтобы оно оттаяло от стенок формочек. Аккуратно вынуть десерт.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить варенье из арбуза и дыни. "Сегодня" также делились рецептом дынного напитка с мятой.

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