Как сделать мороженое из дыни в формочках
Рецепт фруктового льда из дынной мякоти
Мороженое на палочках – летний десерт, который обожают все дети. Но магазинный фруктовый лед часто содержит вредные красители и ароматизаторы.
Смотрите видео, как выбрать качественное мороженое:
Впрочем, выход есть – приготовить натуральное домашнее мороженое из дынной мякоти, взбитых сливок и сахара. Такой десерт прекрасно освежит в жару.
Дынное мороженое в формочках
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 300 г сладкой дынной мякоти
- 250 мл сливок для взбивания
- 150 г мелкого сахара
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Способ приготовления:
- Дыню помыть, срезать кожуру. Мякоть очистить от косточек, нарезать кубиками и сложить в чашу блендера.
- Измельчить дыню в однородное пюре.
- Налить холодные сливки в миску и взбить их до устойчивых пиков. В середине процесса добавить сахар.
- Аккуратно перемешать пюре из дыни и взбитые сливки.
- Взять формочки для фруктового льда, налить в них дынно-сливочную смесь, оставив немного свободного места, и вставить палочки.
- Отправить в морозильную камеру на несколько часов.
- Достать дынное мороженое за 15 минут до подачи, чтобы оно оттаяло от стенок формочек. Аккуратно вынуть десерт.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить варенье из арбуза и дыни. "Сегодня" также делились рецептом дынного напитка с мятой.
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Источник: Сегодня