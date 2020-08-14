Как сделать мороженое на палочке в домашних условиях: ТОП-5 рецептов
Готовим вкусное домашнее мороженое в формочках
Мороженое – один из самых любимых десертов и у детей, и у взрослых. Это приятный способ охладиться в летний зной.
Попробуйте приготовить мороженое дома на палочке по рецептам из нашей подборки. Уверены, вы найдете свои любимые сочетания продуктов. Если у вас нет специальных формочек, используйте одноразовые стаканчики и палочки для суши или шпажки.
Время приготовления:
- 15 минут + время на застывание
Ингредиенты:
- 300 г черной смородины
- 300 г сметаны
- 5 ст. л. сахара
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Способ приготовления:
- Ягоды перебрать и хорошо помыть. Обдать кипятком, чтобы они выпустили больше сока.
- Измельчить черную смородину с помощью блендера. По желанию пропустить через сито, чтобы получилось чистое пюре без кожицы.
- Добавить сметану и сахар. Тщательно перемешать, попробовать, при необходимости добавить больше сахара.
- Перелить массу в формочки и вставить палочки.
- Отправить в морозилку на 3-4 часа до полного застывания.
Время приготовления:
- 10 минут + время на замораживание
Ингредиенты:
- 1 спелый банан
- 1 стакан (200 г) клубники, черники или других ягод
- 100 г фруктового или ягодного сока
Смотрите видео, как выбрать качественное мороженое:
Способ приготовления:
- Помойте, почистите и порежьте на мелкие куски банан и клубнику.
- Поместите фрукты и ягоды в чашу блендера или миску.
- Смешайте в блендере до однородности.
- Измельченную ягодную смесь разлейте в специальные формочки для мороженого, вставьте палочки.
- Поставьте форму с мороженым в морозилку на 2 часа.
Время приготовления:
- 30 минут + время на охлаждение
Ингредиенты:
- 3 яичных желтка
- 100 г сгущенного молока
- 150 г сливок 33%
Способ приготовления:
- Сначала приготовить яично-молочную смесь.
- Перемешать желтки и сгущенку с сахаром.
- Взбить до однородной массы миксером или венчиком. Варить на среднем огне до загустения. Важно постоянно помешивать и не перегревать, иначе масса может расслоиться и появятся комки. Остудить.
- Взбить холодные сливки до пиков без сахара и дополнительных добавок.
- Когда яичная смесь остынет, подмешать в нее сливки. По желанию добавить топпинг: орехи, шоколадную крошку, мякоть фруктов.
- Разлить по формочкам и отправить в морозильную камеру застывать.
Время приготовления:
- 5 минут + время на застывание
Ингредиенты:
- 1 спелый банан
- 100 г свежей или замороженной клубники
- 150 г натурального йогурта
- 1 ст. л. меда или по вкусу
Способ приготовления:
- Банан очистить, нарезать на кусочки, сложить в чашу блендера.
- Добавить клубнику и взбить до однородности.
- Затем влить йогурт и мед, еще раз хорошо взбить.
- Разложить по формочкам, вставить палочки и убрать в морозилку на несколько часов.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 300 г сладкой дынной мякоти
- 250 мл сливок для взбивания
- 150 г мелкого сахара
Способ приготовления:
- Дыню помыть, срезать кожуру. Мякоть очистить от косточек, нарезать кубиками и сложить в чашу блендера.
- Измельчить дыню в однородное пюре.
- Налить холодные сливки в миску и взбить их до устойчивых пиков. В середине процесса добавить сахар.
- Аккуратно перемешать пюре из дыни и взбитые сливки.
- Взять формочки для фруктового льда, налить в них дынно-сливочную смесь, оставив немного свободного места, и вставить палочки.
- Отправить в морозильную камеру на несколько часов.
Как достать мороженое из формочек
Опустите формочки на несколько секунд под струю горячей воды, чтобы мороженое оттаяло от стенок. Аккуратно достаньте и сразу же подавайте.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать фруктовый лед "Космополитен", а также делились рецептом арбузного сорбета.
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