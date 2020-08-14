Как сделать мороженое на палочке в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

Готовим вкусное домашнее мороженое в формочках

Мороженое – один из самых любимых десертов и у детей, и у взрослых. Это приятный способ охладиться в летний зной.

Попробуйте приготовить мороженое дома на палочке по рецептам из нашей подборки. Уверены, вы найдете свои любимые сочетания продуктов. Если у вас нет специальных формочек, используйте одноразовые стаканчики и палочки для суши или шпажки.

Мороженое на палочке из смородины и сметаны

Мороженое из смородины на палочке Фото: Pixabay

Время приготовления:

15 минут + время на застывание

Ингредиенты:

300 г черной смородины

300 г сметаны

5 ст. л. сахара

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Способ приготовления:

Ягоды перебрать и хорошо помыть. Обдать кипятком, чтобы они выпустили больше сока. Измельчить черную смородину с помощью блендера. По желанию пропустить через сито, чтобы получилось чистое пюре без кожицы. Добавить сметану и сахар. Тщательно перемешать, попробовать, при необходимости добавить больше сахара. Перелить массу в формочки и вставить палочки. Отправить в морозилку на 3-4 часа до полного застывания.

Фруктово-ягодное мороженое на палочке

Фруктовое мороженое на палочке Фото: freepik.com

Время приготовления:

10 минут + время на замораживание

Ингредиенты:

1 спелый банан

1 стакан (200 г) клубники, черники или других ягод

100 г фруктового или ягодного сока

Смотрите видео, как выбрать качественное мороженое:

Способ приготовления:

Помойте, почистите и порежьте на мелкие куски банан и клубнику. Поместите фрукты и ягоды в чашу блендера или миску. Смешайте в блендере до однородности. Измельченную ягодную смесь разлейте в специальные формочки для мороженого, вставьте палочки. Поставьте форму с мороженым в морозилку на 2 часа.

Мороженое на палочках со сгущенкой

Домашнее мороженое на сгущенке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут + время на охлаждение

Ингредиенты:

3 яичных желтка

100 г сгущенного молока

150 г сливок 33%

Способ приготовления:

Сначала приготовить яично-молочную смесь. Перемешать желтки и сгущенку с сахаром. Взбить до однородной массы миксером или венчиком. Варить на среднем огне до загустения. Важно постоянно помешивать и не перегревать, иначе масса может расслоиться и появятся комки. Остудить. Взбить холодные сливки до пиков без сахара и дополнительных добавок. Когда яичная смесь остынет, подмешать в нее сливки. По желанию добавить топпинг: орехи, шоколадную крошку, мякоть фруктов. Разлить по формочкам и отправить в морозильную камеру застывать.

Клубнично-банановое мороженое на палочках

Йогуртовое мороженое с бананом и клубникой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут + время на застывание

Ингредиенты:

1 спелый банан

100 г свежей или замороженной клубники

150 г натурального йогурта

1 ст. л. меда или по вкусу

Способ приготовления:

Банан очистить, нарезать на кусочки, сложить в чашу блендера. Добавить клубнику и взбить до однородности. Затем влить йогурт и мед, еще раз хорошо взбить. Разложить по формочкам, вставить палочки и убрать в морозилку на несколько часов.

Дынное мороженое в формочках

Мороженое из дыни в формочках Фото: freepik.com

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

300 г сладкой дынной мякоти

250 мл сливок для взбивания

150 г мелкого сахара

Способ приготовления:

Дыню помыть, срезать кожуру. Мякоть очистить от косточек, нарезать кубиками и сложить в чашу блендера. Измельчить дыню в однородное пюре. Налить холодные сливки в миску и взбить их до устойчивых пиков. В середине процесса добавить сахар. Аккуратно перемешать пюре из дыни и взбитые сливки. Взять формочки для фруктового льда, налить в них дынно-сливочную смесь, оставив немного свободного места, и вставить палочки. Отправить в морозильную камеру на несколько часов.

Как достать мороженое из формочек

Опустите формочки на несколько секунд под струю горячей воды, чтобы мороженое оттаяло от стенок. Аккуратно достаньте и сразу же подавайте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать фруктовый лед "Космополитен", а также делились рецептом арбузного сорбета.

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