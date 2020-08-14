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Как сделать мороженое на палочке в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 14:31

Готовим вкусное домашнее мороженое в формочках

Мороженое – один из самых любимых десертов и у детей, и у взрослых. Это приятный способ охладиться в летний зной.

Попробуйте приготовить мороженое дома на палочке по рецептам из нашей подборки. Уверены, вы найдете свои любимые сочетания продуктов. Если у вас нет специальных формочек, используйте одноразовые стаканчики и палочки для суши или шпажки.

Мороженое на палочке из смородины и сметаны

Мороженое из смородины на палочке
Мороженое из смородины на палочке
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 15 минут + время на застывание

Ингредиенты:

  • 300 г черной смородины
  • 300 г сметаны
  • 5 ст. л. сахара

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Способ приготовления:

  1. Ягоды перебрать и хорошо помыть. Обдать кипятком, чтобы они выпустили больше сока.
  2. Измельчить черную смородину с помощью блендера. По желанию пропустить через сито, чтобы получилось чистое пюре без кожицы.
  3. Добавить сметану и сахар. Тщательно перемешать, попробовать, при необходимости добавить больше сахара.
  4. Перелить массу в формочки и вставить палочки.
  5. Отправить в морозилку на 3-4 часа до полного застывания.

Фруктово-ягодное мороженое на палочке

Фруктовое мороженое на палочке
Фруктовое мороженое на палочке
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 10 минут + время на замораживание

Ингредиенты:

  • 1 спелый банан
  • 1 стакан (200 г) клубники, черники или других ягод
  • 100 г фруктового или ягодного сока

Смотрите видео, как выбрать качественное мороженое:

Способ приготовления:

  1. Помойте, почистите и порежьте на мелкие куски банан и клубнику.
  2. Поместите фрукты и ягоды в чашу блендера или миску.
  3. Смешайте в блендере до однородности.
  4. Измельченную ягодную смесь разлейте в специальные формочки для мороженого, вставьте палочки.
  5. Поставьте форму с мороженым в морозилку на 2 часа.

Мороженое на палочках со сгущенкой

Домашнее мороженое на сгущенке
Домашнее мороженое на сгущенке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут + время на охлаждение

Ингредиенты:

  • 3 яичных желтка
  • 100 г сгущенного молока
  • 150 г сливок 33%

Способ приготовления:

  1. Сначала приготовить яично-молочную смесь.
  2. Перемешать желтки и сгущенку с сахаром.
  3. Взбить до однородной массы миксером или венчиком. Варить на среднем огне до загустения. Важно постоянно помешивать и не перегревать, иначе масса может расслоиться и появятся комки. Остудить.
  4. Взбить холодные сливки до пиков без сахара и дополнительных добавок.
  5. Когда яичная смесь остынет, подмешать в нее сливки. По желанию добавить топпинг: орехи, шоколадную крошку, мякоть фруктов.
  6. Разлить по формочкам и отправить в морозильную камеру застывать.

Клубнично-банановое мороженое на палочках

Йогуртовое мороженое с бананом и клубникой
Йогуртовое мороженое с бананом и клубникой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут + время на застывание

Ингредиенты:

  • 1 спелый банан
  • 100 г свежей или замороженной клубники
  • 150 г натурального йогурта
  • 1 ст. л. меда или по вкусу

Способ приготовления:

  1. Банан очистить, нарезать на кусочки, сложить в чашу блендера.
  2. Добавить клубнику и взбить до однородности.
  3. Затем влить йогурт и мед, еще раз хорошо взбить.
  4. Разложить по формочкам, вставить палочки и убрать в морозилку на несколько часов.

Дынное мороженое в формочках

Мороженое из дыни в формочках
Мороженое из дыни в формочках
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 300 г сладкой дынной мякоти
  • 250 мл сливок для взбивания
  • 150 г мелкого сахара

Способ приготовления:

  1. Дыню помыть, срезать кожуру. Мякоть очистить от косточек, нарезать кубиками и сложить в чашу блендера.
  2. Измельчить дыню в однородное пюре.
  3. Налить холодные сливки в миску и взбить их до устойчивых пиков. В середине процесса добавить сахар.
  4. Аккуратно перемешать пюре из дыни и взбитые сливки.
  5. Взять формочки для фруктового льда, налить в них дынно-сливочную смесь, оставив немного свободного места, и вставить палочки.
  6. Отправить в морозильную камеру на несколько часов.

Как достать мороженое из формочек

Опустите формочки на несколько секунд под струю горячей воды, чтобы мороженое оттаяло от стенок. Аккуратно достаньте и сразу же подавайте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать фруктовый лед "Космополитен", а также делились рецептом арбузного сорбета.

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Источник: Сегодня
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