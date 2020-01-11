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Как сделать мусс из запеченной семги со сливочным сыром

Рецепт холодной закуски от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:03
Мусс с красной рыбой
Мусс с красной рыбой
Фото: Depositphotos

Нежный мусс из семги со сливочным сыром и каперсами – отличная холодная закуска. Ну а подавать такое блюдо лучше всего со свежим огурцом и хрустящими тостами – на теплом хлебе рыбный мусс гораздо вкуснее.

Смотрите видео, как приготовить паштет из печени с коньяком:

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Мусс из семги на тостах

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 146 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г филе семги
  • 3 ст. ложки сыра Филадельфия
  • 2 ст. ложки сливок 30 %
  • Несколько веточек укропа
  • Тосты из белого хлеба
  • 1 огурец
  • Каперсы
  • Соль
  • Белый перец
  • Черный перец

Способ приготовления:

  1. Филе семги посолите, поперчите и запеките в духовке. Разомните вилкой, уберите все косточки и переложите в блендер.
  2. Добавьте сыр, сливки и взбейте в однородную массу.
  3. Добавьте мелко нарезанные каперсы, тщательно перемешайте и приправьте по вкусу белым перцем.

Как подавать мусс из красной рыбы

Подавайте мусс из семги на подсушенных тостах с тонкими "лентами" из огурца и веточкой укропа.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить парфе из куриной печени по рецепту Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом постного грибного паштета с чесноком.

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Источник: Сегодня
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