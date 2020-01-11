Как сделать мусс из запеченной семги со сливочным сыром
Рецепт холодной закуски от Даши Малаховой
Нежный мусс из семги со сливочным сыром и каперсами – отличная холодная закуска. Ну а подавать такое блюдо лучше всего со свежим огурцом и хрустящими тостами – на теплом хлебе рыбный мусс гораздо вкуснее.
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Мусс из семги на тостах
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 146 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г филе семги
- 3 ст. ложки сыра Филадельфия
- 2 ст. ложки сливок 30 %
- Несколько веточек укропа
- Тосты из белого хлеба
- 1 огурец
- Каперсы
- Соль
- Белый перец
- Черный перец
Способ приготовления:
- Филе семги посолите, поперчите и запеките в духовке. Разомните вилкой, уберите все косточки и переложите в блендер.
- Добавьте сыр, сливки и взбейте в однородную массу.
- Добавьте мелко нарезанные каперсы, тщательно перемешайте и приправьте по вкусу белым перцем.
Как подавать мусс из красной рыбы
Подавайте мусс из семги на подсушенных тостах с тонкими "лентами" из огурца и веточкой укропа.
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Источник: Сегодня