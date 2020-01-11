Как сделать мусс из запеченной семги со сливочным сыром

Рецепт холодной закуски от Даши Малаховой

Мусс с красной рыбой Фото: Depositphotos

Нежный мусс из семги со сливочным сыром и каперсами – отличная холодная закуска. Ну а подавать такое блюдо лучше всего со свежим огурцом и хрустящими тостами – на теплом хлебе рыбный мусс гораздо вкуснее.

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Мусс из семги на тостах

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

146 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г филе семги

3 ст. ложки сыра Филадельфия

2 ст. ложки сливок 30 %

Несколько веточек укропа

Тосты из белого хлеба

1 огурец

Каперсы

Соль

Белый перец

Черный перец

Способ приготовления:

Филе семги посолите, поперчите и запеките в духовке. Разомните вилкой, уберите все косточки и переложите в блендер. Добавьте сыр, сливки и взбейте в однородную массу. Добавьте мелко нарезанные каперсы, тщательно перемешайте и приправьте по вкусу белым перцем.

Как подавать мусс из красной рыбы

Подавайте мусс из семги на подсушенных тостах с тонкими "лентами" из огурца и веточкой укропа.

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