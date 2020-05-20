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Как сделать настоящую неаполитанскую пиццу

Тонкое тесто и сочная, ароматная начинка – формула идеальной пиццы

Ирина Павлина
Сегодня, 16:38

Как сделать настоящую итальянскую пиццу в домашних условиях? Классическое тесто для пиццы готовится на дрожжах. Этот способ занимает довольно много времени, но результат того стоит – тесто получается пышным, с хрустящей корочкой, хорошо держит форму.

Начинка для неаполитанской пиццы – это спелые помидоры, оливки, каперсы, листовой салат и чеснок. По желанию можно добавить нарезанную ломтиками моцареллу.

Итальянская пицца в духовке

Неаполитанская пицца в духовке
Неаполитанская пицца в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 200 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 450 г муки мелкого помола
  • 300 мл холодной некипяченой воды
  • 3 г свежих пивных дрожжей
  • 9 г соли

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Для начинки для одной пиццы:

  • 50 г спелых томатов
  • 70 г бланшированного салата фризе
  • 30 г маслин без косточек
  • Горстка каперсов
  • 1 зубчик чеснока, измельченный
  • Щепотка орегано
  • Оливковое масло первого отжима

Смотрите видео о самой дорогой пицце в мире:

Способ приготовления:

  1. В большой миске разведите дрожжи в холодной воде, засыпьте две трети муки и размешайте столовой ложкой. Добавьте соль, а затем оставшуюся муку. Продолжайте перемешивать, пока тесто не станет однородным.
  2. Энергично месите тесто, сворачивая его внутрь. Когда тесто станет гладким, без комочков, дайте ему отдохнуть 10-15 минут.
  3. Немного присыпьте его мукой, положите на стол, и сверните несколько раз, придавая ему круглую форму, пока тесто не станет твердым и эластичным.
  4. Поместите тесто на смазанную маслом форму для выпечки и накройте его, оставьте его подниматься в течение 7-8 часов при комнатной температуре.
  5. После этого положите тесто на плоскую сковороду, смазанную оливковым маслом, и слегка нажмите на тесто кончиками пальцев. Толщина теста не должна превышать 3 мм. Накройте тесто крышкой и дайте отдохнуть еще 3 часа.
  6. Положите сверху томаты и выпекайте при температуре 250-280 °C в течение 5-6 минут.
  7. Добавьте салат фризе, черные оливки, каперсы, чеснок и запекайте в духовке еще 6-8 минут. Затем добавьте орегано и каплю оливкового масла.

Полезный совет

Если теста много, разделите его на несколько частей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать домашнюю пиццу с колбасой и сыром.

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Источник: Сегодня
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