Как сделать настоящую неаполитанскую пиццу
Тонкое тесто и сочная, ароматная начинка – формула идеальной пиццы
Как сделать настоящую итальянскую пиццу в домашних условиях? Классическое тесто для пиццы готовится на дрожжах. Этот способ занимает довольно много времени, но результат того стоит – тесто получается пышным, с хрустящей корочкой, хорошо держит форму.
Начинка для неаполитанской пиццы – это спелые помидоры, оливки, каперсы, листовой салат и чеснок. По желанию можно добавить нарезанную ломтиками моцареллу.
Итальянская пицца в духовке
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 200 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 450 г муки мелкого помола
- 300 мл холодной некипяченой воды
- 3 г свежих пивных дрожжей
- 9 г соли
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Для начинки для одной пиццы:
- 50 г спелых томатов
- 70 г бланшированного салата фризе
- 30 г маслин без косточек
- Горстка каперсов
- 1 зубчик чеснока, измельченный
- Щепотка орегано
- Оливковое масло первого отжима
Смотрите видео о самой дорогой пицце в мире:
Способ приготовления:
- В большой миске разведите дрожжи в холодной воде, засыпьте две трети муки и размешайте столовой ложкой. Добавьте соль, а затем оставшуюся муку. Продолжайте перемешивать, пока тесто не станет однородным.
- Энергично месите тесто, сворачивая его внутрь. Когда тесто станет гладким, без комочков, дайте ему отдохнуть 10-15 минут.
- Немного присыпьте его мукой, положите на стол, и сверните несколько раз, придавая ему круглую форму, пока тесто не станет твердым и эластичным.
- Поместите тесто на смазанную маслом форму для выпечки и накройте его, оставьте его подниматься в течение 7-8 часов при комнатной температуре.
- После этого положите тесто на плоскую сковороду, смазанную оливковым маслом, и слегка нажмите на тесто кончиками пальцев. Толщина теста не должна превышать 3 мм. Накройте тесто крышкой и дайте отдохнуть еще 3 часа.
- Положите сверху томаты и выпекайте при температуре 250-280 °C в течение 5-6 минут.
- Добавьте салат фризе, черные оливки, каперсы, чеснок и запекайте в духовке еще 6-8 минут. Затем добавьте орегано и каплю оливкового масла.
Полезный совет
Если теста много, разделите его на несколько частей.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать домашнюю пиццу с колбасой и сыром.
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