Как сделать настоящую неаполитанскую пиццу

Тонкое тесто и сочная, ароматная начинка – формула идеальной пиццы

Как сделать настоящую итальянскую пиццу в домашних условиях? Классическое тесто для пиццы готовится на дрожжах. Этот способ занимает довольно много времени, но результат того стоит – тесто получается пышным, с хрустящей корочкой, хорошо держит форму.

Начинка для неаполитанской пиццы – это спелые помидоры, оливки, каперсы, листовой салат и чеснок. По желанию можно добавить нарезанную ломтиками моцареллу.

Итальянская пицца в духовке

Неаполитанская пицца в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

200 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

450 г муки мелкого помола

300 мл холодной некипяченой воды

3 г свежих пивных дрожжей

9 г соли

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Для начинки для одной пиццы:

50 г спелых томатов

70 г бланшированного салата фризе

30 г маслин без косточек

Горстка каперсов

1 зубчик чеснока, измельченный

Щепотка орегано

Оливковое масло первого отжима

Смотрите видео о самой дорогой пицце в мире:

Способ приготовления:

В большой миске разведите дрожжи в холодной воде, засыпьте две трети муки и размешайте столовой ложкой. Добавьте соль, а затем оставшуюся муку. Продолжайте перемешивать, пока тесто не станет однородным. Энергично месите тесто, сворачивая его внутрь. Когда тесто станет гладким, без комочков, дайте ему отдохнуть 10-15 минут. Немного присыпьте его мукой, положите на стол, и сверните несколько раз, придавая ему круглую форму, пока тесто не станет твердым и эластичным. Поместите тесто на смазанную маслом форму для выпечки и накройте его, оставьте его подниматься в течение 7-8 часов при комнатной температуре. После этого положите тесто на плоскую сковороду, смазанную оливковым маслом, и слегка нажмите на тесто кончиками пальцев. Толщина теста не должна превышать 3 мм. Накройте тесто крышкой и дайте отдохнуть еще 3 часа. Положите сверху томаты и выпекайте при температуре 250-280 °C в течение 5-6 минут. Добавьте салат фризе, черные оливки, каперсы, чеснок и запекайте в духовке еще 6-8 минут. Затем добавьте орегано и каплю оливкового масла.

Полезный совет

Если теста много, разделите его на несколько частей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать домашнюю пиццу с колбасой и сыром.

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