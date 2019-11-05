Как сделать немецкий глинтвейн с чаем и апельсинами

Глинтвейн дома приготовить очень легко

Немецкий глинтвейн: рецепт Фото: freepik.com

Немецкий глинтвейн – это напиток из красного сухого вина, цитрусовых и ароматных специй. В некоторых рецептах в него добавляют крепкий черный чай.

Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:

Вино до кипения доводить не стоит – нужно только хорошо его разогреть. Температура глинтвейна должна достигать примерно 80 ºС, затем напиток следует размешать, и оставить на 5-7 минут настояться под крышкой.

Немецкий глинтвейн: рецепт

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

195 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 мл черного чая

500 мл красного вина

500 мл апельсинового сока

1 палочка корицы

Несколько бутонов гвоздики

Сахар – по вкусу

1 апельсин

Способ приготовления:

Смешать крепко заваренный черный чай со свежевыжатым соком апельсина и красным вином. Добавить по вкусу сахар, несколько бутонов гвоздики и палочку корицы. Поставить на огонь, добавить нарезанный апельсин. Нагреть, не доводя до кипения. Как только пропадет белая пена с поверхности вина, необходимо снять емкость с плиты. Разлить немецкий глинтвейн по бокалам или чашкам и сразу же подавать.

Какие специи можно добавить в глинтвейн

Корица и гвоздика – классические пряности для глинтвейна.

Анис и бадьян придадут напитку восточную нотку и нежный лакричный аромат.

Имбирь обладает согревающим действием, поэтому в зимнее время он абсолютно уместен.

Перец (черный, душистый, ямайский) придаст вашему глинтвейну остроту, но не стоит перебарщивать с количеством.

Лавровый лист кладут незадолго до конца приготовления напитка, иначе глинтвейн будет похож на суп.

Кардамон имеет лимонно-эвкалиптовый привкус.

Классический глинтвейн заиграет по-новому, если добавить в него немного кориандра.

Немного шафрана на кончике ножа украсят не только вкус глинтвейна, но и улучшат его цвет.

Щепотка мускатного ореха подчеркнет аромат других специй.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить глинтвейн от простуды. "Сегодня" также рассказывали, как сделать подарочную смесь для глинтвейна.

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