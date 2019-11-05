Как сделать немецкий глинтвейн с чаем и апельсинами
Глинтвейн дома приготовить очень легко
Немецкий глинтвейн – это напиток из красного сухого вина, цитрусовых и ароматных специй. В некоторых рецептах в него добавляют крепкий черный чай.
Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:
Вино до кипения доводить не стоит – нужно только хорошо его разогреть. Температура глинтвейна должна достигать примерно 80 ºС, затем напиток следует размешать, и оставить на 5-7 минут настояться под крышкой.
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Немецкий глинтвейн: рецепт
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 195 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 мл черного чая
- 500 мл красного вина
- 500 мл апельсинового сока
- 1 палочка корицы
- Несколько бутонов гвоздики
- Сахар – по вкусу
- 1 апельсин
Способ приготовления:
- Смешать крепко заваренный черный чай со свежевыжатым соком апельсина и красным вином.
- Добавить по вкусу сахар, несколько бутонов гвоздики и палочку корицы.
- Поставить на огонь, добавить нарезанный апельсин.
- Нагреть, не доводя до кипения. Как только пропадет белая пена с поверхности вина, необходимо снять емкость с плиты.
- Разлить немецкий глинтвейн по бокалам или чашкам и сразу же подавать.
Какие специи можно добавить в глинтвейн
- Корица и гвоздика – классические пряности для глинтвейна.
- Анис и бадьян придадут напитку восточную нотку и нежный лакричный аромат.
- Имбирь обладает согревающим действием, поэтому в зимнее время он абсолютно уместен.
- Перец (черный, душистый, ямайский) придаст вашему глинтвейну остроту, но не стоит перебарщивать с количеством.
- Лавровый лист кладут незадолго до конца приготовления напитка, иначе глинтвейн будет похож на суп.
- Кардамон имеет лимонно-эвкалиптовый привкус.
- Классический глинтвейн заиграет по-новому, если добавить в него немного кориандра.
- Немного шафрана на кончике ножа украсят не только вкус глинтвейна, но и улучшат его цвет.
- Щепотка мускатного ореха подчеркнет аромат других специй.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить глинтвейн от простуды. "Сегодня" также рассказывали, как сделать подарочную смесь для глинтвейна.
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