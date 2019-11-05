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Как сделать немецкий глинтвейн с чаем и апельсинами

Глинтвейн дома приготовить очень легко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:20
Немецкий глинтвейн: рецепт
Немецкий глинтвейн: рецепт
Фото: freepik.com

Немецкий глинтвейн – это напиток из красного сухого вина, цитрусовых и ароматных специй. В некоторых рецептах в него добавляют крепкий черный чай.

Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:

Вино до кипения доводить не стоит – нужно только хорошо его разогреть. Температура глинтвейна должна достигать примерно 80 ºС, затем напиток следует размешать, и оставить на 5-7 минут настояться под крышкой.

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Немецкий глинтвейн: рецепт

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 195 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 мл черного чая
  • 500 мл красного вина
  • 500 мл апельсинового сока
  • 1 палочка корицы
  • Несколько бутонов гвоздики
  • Сахар – по вкусу
  • 1 апельсин

Способ приготовления:

  1. Смешать крепко заваренный черный чай со свежевыжатым соком апельсина и красным вином.
  2. Добавить по вкусу сахар, несколько бутонов гвоздики и палочку корицы.
  3. Поставить на огонь, добавить нарезанный апельсин.
  4. Нагреть, не доводя до кипения. Как только пропадет белая пена с поверхности вина, необходимо снять емкость с плиты.
  5. Разлить немецкий глинтвейн по бокалам или чашкам и сразу же подавать.

Какие специи можно добавить в глинтвейн

  • Корица и гвоздика – классические пряности для глинтвейна.
  • Анис и бадьян придадут напитку восточную нотку и нежный лакричный аромат.
  • Имбирь обладает согревающим действием, поэтому в зимнее время он абсолютно уместен.
  • Перец (черный, душистый, ямайский) придаст вашему глинтвейну остроту, но не стоит перебарщивать с количеством.
  • Лавровый лист кладут незадолго до конца приготовления напитка, иначе глинтвейн будет похож на суп.
  • Кардамон имеет лимонно-эвкалиптовый привкус.
  • Классический глинтвейн заиграет по-новому, если добавить в него немного кориандра.
  • Немного шафрана на кончике ножа украсят не только вкус глинтвейна, но и улучшат его цвет.
  • Щепотка мускатного ореха подчеркнет аромат других специй.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить глинтвейн от простуды. "Сегодня" также рассказывали, как сделать подарочную смесь для глинтвейна.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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