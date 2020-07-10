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Как сделать необычный фруктовый компот: три простых рецепта

Сегодня, 17:11

Готовим на зиму оригинальные компоты: малиновый, яблочный и абрикосовый

Компот – это прохладительный, освежающий напиток, для которого фрукты или ягоды отвариваются в подслащенной воде. Это отличная альтернатива магазинной газировке. Компот можно пить сразу после приготовления или заготовить его на зиму.

И кстати, разные виды компотов полезны для разных органов. Компот из смородины, калины и клюквы укрепляет иммунитет, абрикосовый компот полезен для зрения. Благодаря пектину напиток из яблок и груш выводит из организма токсины, а компот из чернослива полезен для кишечника.

Малиновый компот с мятой и цитрусовыми

Компот с малиной и мятой
Компот с малиной и мятой
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Свежая малина – 500 г
  • Лимон или апельсин – 3-4 кружочка
  • Мята – 1-2 веточки
  • Сахар – полный стакан

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Способ приготовления:

  1. Подготовьте банку с крышкой для консервирования объемом 3 л. Вам также потребуется машинка для закатывания домашних консервов.
  2. Хорошо промойте лимон или апельсин и нарежьте плод круглыми кусочками толщиной 5-6 мм. Удалите косточки, чтобы компот не горчил.
  3. Тщательно промойте ягоды малины и листья мяты. Налейте в кастрюлю воду, поставьте на огонь и вскипятите. Хорошо простерилизуйте банку.
  4. Положите в банку ягоды, а затем добавьте мяту и кружочки цитрусов. Залейте емкость кипятком до горлышка. Прикройте крышкой и оставьте на 20 минут.
  5. Слейте воду из банки в кастрюлю и добавьте сахар. Доведите смесь до кипения и варите еще 5-6 минут. Залейте плоды приготовленным сиропом.
  6. Закупорьте банку с помощью закаточной машинки. Переверните ее горлышком вниз, закутайте в одеяло и оставьте охлаждаться. Затем поставьте компот в место хранения.

Яблочный компот с малиной и цитрусовым

Компот из яблок с ягодами и мятой
Компот из яблок с ягодами и мятой
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Яблоки – 1,5 кг
  • Лимон или апельсин – 2-3 круглых ломтика
  • Мята – 1-2 веточки
  • Сахар – полный стакан
  • Малина – по вкусу

Смотрите видео, почему стоит включить компоты в свое меню:

Способ приготовления:

  1. Подготовьте трехлитровую банку с крышкой.
  2. Вымойте яблоки. Очистите их от кожицы и порежьте на небольшие кусочки.
  3. Затем промойте мяту, а также апельсины или лимоны. Нарежьте цитрусовые плоды кругами толщиной 5-6 мм.
  4. Поставьте кастрюлю с водой на плиту и доведите жидкость до кипения. Положите яблоки, цитрусы и мяту в стерилизованную банку. Залейте плоды кипятком до горлышка емкости, прикройте крышкой и оставьте на 20 минут.
  5. Вылейте жидкость из банки в кастрюлю. Добавьте сахар и малину. Прокипятите воду с сахаром и малиной 5-6 минут. Затем вылейте ее в банку с плодами.
  6. Герметично закройте емкость крышкой с помощью закаточной машинки. Переверните банку вверх дном, укройте одеялом и остудите. Храните компот в прохладном месте.

Абрикосовый компот с апельсинами

Компот с апельсинами и абрикосами
Компот с апельсинами и абрикосами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Абрикосы – 500 г
  • Лимон – 1-2 кружочка
  • Апельсин – 3-4 кружочка
  • Мята – 1-2 веточки
  • Сахар – полный стакан

Способ приготовления:

  1. Вымойте абрикосы. Разрежьте плоды на половинки и извлеките косточки. Лимоны, апельсины и мяту промойте под горячей водой. Нарежьте цитрусовые плоды кругами толщиной 5-6 мм. Извлеките из долек косточки.
  2. Вскипятите воду в кастрюле. Простерилизуйте 3 л банку, а затем уложите в нее фрукты и мяту. Налейте кипяток до горлышка емкости. Прикройте банку крышкой и оставьте на 15 минут.
  3. Слейте воду из банки в кастрюлю. Добавьте в жидкость сахар и прокипятите 5-6 минут. Вылейте приготовленный раствор обратно в банку и герметично закройте ее с помощью закаточной машинки.
  4. Переверните банку вверх дном, прикройте ее одеялом и остудите компот. Затем поставьте емкость в место хранения.

Напомним, ранее мы писали, как сварить компот из черники.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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