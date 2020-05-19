Как сделать необычный весенний салат с цветками одуванчика
Рецепт салата из цветков одуванчиков с овощами и зеленью
Салат из одуванчиков с помидорами, огурцами и зеленым луком – вкусное и полезное блюдо, которое приятно удивит ваших домашних.
Правила сбора одуванчика просты, как и для всех трав и растений: собирать их нужно в сухую погоду, далеко от автомобильных трасс, в чистых местах. А чтобы листья одуванчиков не горчили, их следует вымочить в холодной воде.
Салат из цветков одуванчиков
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 56 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 80 г листьев одуванчика
- 8 цветков одуванчиков
- 1 свежий огурец
- Горсть помидоров черри
- 5 перьев зеленого лука
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст.л. винного уксуса
- 2 ст.л. растительного масла
- 1/3 ч.л. молотого перца
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Способ приготовления:
- Листья одуванчиков замочить в холодной воде, затем промыть и обсушить.
- Свежий огурец, помидоры и перья лука хорошо помыть.
- Всю подготовленную зелень нарезать. Оставить три-четыре листочка целыми для декора.
- С огурца при помощи овощечистки срезать несколько слайсов. Остальную часть овоща произвольно нарезать. Помидоры черри разрезать пополам
- Сложить в салатник порубленный зеленый лук, одуванчиковые листья, кусочки огурца и помидора.
- Подготовить цветы одуванчика. Оторвать цветок от стебля, хорошо помыть и обсушить. Удалить зеленую часть – в пищу употребляют лишь желтые лепестки.
- Высыпать лепестки одуванчика в салатную смесь. Заправить уксусом и растительным маслом, приправить черным молотым перцем, тщательно перемешать.
Как подавать салат из одуванчиков
На порционную тарелку выложить салатную смесь. Украсить вымытыми цветками одуванчика и огуречными слайсами. Дать настояться 20 минут и подавать.
Смотрите видео, как сделать варенье из одуванчиков:
Напомним, ранее мы писали, как сделать вино из одуванчиков. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, какие цветы считаются съедобными.
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