Как сделать необычный весенний салат с цветками одуванчика

Рецепт салата из цветков одуванчиков с овощами и зеленью

Салат из одуванчиков с помидорами, огурцами и зеленым луком – вкусное и полезное блюдо, которое приятно удивит ваших домашних.

Правила сбора одуванчика просты, как и для всех трав и растений: собирать их нужно в сухую погоду, далеко от автомобильных трасс, в чистых местах. А чтобы листья одуванчиков не горчили, их следует вымочить в холодной воде.

Салат из цветков одуванчиков

Салат из цветков одуванчиков: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

56 ккал на 100 г

Ингредиенты:

80 г листьев одуванчика

8 цветков одуванчиков

1 свежий огурец

Горсть помидоров черри

5 перьев зеленого лука

2 зубчика чеснока

1 ст.л. винного уксуса

2 ст.л. растительного масла

1/3 ч.л. молотого перца

Способ приготовления:

Листья одуванчиков замочить в холодной воде, затем промыть и обсушить. Свежий огурец, помидоры и перья лука хорошо помыть. Всю подготовленную зелень нарезать. Оставить три-четыре листочка целыми для декора. С огурца при помощи овощечистки срезать несколько слайсов. Остальную часть овоща произвольно нарезать. Помидоры черри разрезать пополам Сложить в салатник порубленный зеленый лук, одуванчиковые листья, кусочки огурца и помидора. Подготовить цветы одуванчика. Оторвать цветок от стебля, хорошо помыть и обсушить. Удалить зеленую часть – в пищу употребляют лишь желтые лепестки. Высыпать лепестки одуванчика в салатную смесь. Заправить уксусом и растительным маслом, приправить черным молотым перцем, тщательно перемешать.

Как подавать салат из одуванчиков

На порционную тарелку выложить салатную смесь. Украсить вымытыми цветками одуванчика и огуречными слайсами. Дать настояться 20 минут и подавать.

Смотрите видео, как сделать варенье из одуванчиков:

Напомним, ранее мы писали, как сделать вино из одуванчиков. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, какие цветы считаются съедобными.

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