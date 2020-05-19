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Как сделать необычный весенний салат с цветками одуванчика

Рецепт салата из цветков одуванчиков с овощами и зеленью

Ирина Павлина
Сегодня, 10:15

Салат из одуванчиков с помидорами, огурцами и зеленым луком – вкусное и полезное блюдо, которое приятно удивит ваших домашних.

Правила сбора одуванчика просты, как и для всех трав и растений: собирать их нужно в сухую погоду, далеко от автомобильных трасс, в чистых местах. А чтобы листья одуванчиков не горчили, их следует вымочить в холодной воде.

Салат из цветков одуванчиков

Салат из цветков одуванчиков: рецепт с фото
Салат из цветков одуванчиков: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 56 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 80 г листьев одуванчика
  • 8 цветков одуванчиков
  • 1 свежий огурец
  • Горсть помидоров черри
  • 5 перьев зеленого лука
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. винного уксуса
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1/3 ч.л. молотого перца

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Способ приготовления:

  1. Листья одуванчиков замочить в холодной воде, затем промыть и обсушить.
  2. Свежий огурец, помидоры и перья лука хорошо помыть.
  3. Всю подготовленную зелень нарезать. Оставить три-четыре листочка целыми для декора.
  4. С огурца при помощи овощечистки срезать несколько слайсов. Остальную часть овоща произвольно нарезать. Помидоры черри разрезать пополам
  5. Сложить в салатник порубленный зеленый лук, одуванчиковые листья, кусочки огурца и помидора.
  6. Подготовить цветы одуванчика. Оторвать цветок от стебля, хорошо помыть и обсушить. Удалить зеленую часть – в пищу употребляют лишь желтые лепестки.
  7. Высыпать лепестки одуванчика в салатную смесь. Заправить уксусом и растительным маслом, приправить черным молотым перцем, тщательно перемешать.

Как подавать салат из одуванчиков

На порционную тарелку выложить салатную смесь. Украсить вымытыми цветками одуванчика и огуречными слайсами. Дать настояться 20 минут и подавать.

Смотрите видео, как сделать варенье из одуванчиков:

Напомним, ранее мы писали, как сделать вино из одуванчиков. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, какие цветы считаются съедобными.

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Источник: Сегодня
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