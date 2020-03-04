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Как сделать нежные печеночные оладьи с начинкой

Рецепт оладий из печени с майонезом и жареными овощами

Ирина Павлина
Сегодня, 16:17

Не знаете, что приготовить из куриной печени? Мы рекомендуем сделать аппетитные печеночные оладьи с начинкой из жареных овощей, грибов и майонеза.

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Выбирая охлажденную печень, обратите внимание на ее цвет – он не должен быть слишком темным. Запах свежего продукта должен быть сладковатым, специфическим, без затхлости.

Печеночные оладьи с овощной начинкой

Оладьи из печени с начинкой
Оладьи из печени с начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 189 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г печени
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. муки
  • 1 ст.л. сметаны
  • Соль, перец – по вкусу

Для начинки:

  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 200 г шампиньонов
  • 2 зубчика чеснока
  • Зелень укропа и петрушки
  • Майонез – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Печень промыть, очистить от пленки, измельчить в блендере или в мясорубке.
  2. Добавить к ней яйцо, сметану, муку. Посолить, поперчить. Хорошо перемешать. Столовой ложкой выкладывать на сковороду в виде небольших оладий, жарить примерно по две минуты с каждой стороны.
  3. Приготовить первую начинку: лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке, обжарить до золотистого цвета, в конце добавить мелко нарезанный чеснок и зелень.
  4. Приготовить вторую начинку: лук и мелко нарезанные шампиньоны обжарить на сковороде до готовности. Добавить чеснок и зелень.
  5. Первый слой оладий разложить на блюде, смазать немного майонезом, положить первую начинку, затем второй слой оладий, смазать майонезом, положить вторую начинку.
  6. Сверху положить третий слой оладий. Украсить по своему желанию. Можно смазать майонезом и украсить зеленью. Дать пропитаться перед подачей.

Полезный совет

Обязательно удалите из печени прожилки и пленки, иначе они будут попадаться в готовом блюде.

Смотрите видео, как приготовить паштет из печени с коньяком:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт из куриной печени. "Сегодня" также делились рецептом пирожков с печенкой и горошком.

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Источник: Сегодня
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