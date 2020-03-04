Как сделать нежные печеночные оладьи с начинкой
Рецепт оладий из печени с майонезом и жареными овощами
Не знаете, что приготовить из куриной печени? Мы рекомендуем сделать аппетитные печеночные оладьи с начинкой из жареных овощей, грибов и майонеза.
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Выбирая охлажденную печень, обратите внимание на ее цвет – он не должен быть слишком темным. Запах свежего продукта должен быть сладковатым, специфическим, без затхлости.
Печеночные оладьи с овощной начинкой
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 189 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г печени
- 1 яйцо
- 2 ст.л. муки
- 1 ст.л. сметаны
- Соль, перец – по вкусу
Для начинки:
- 1 луковица
- 1 морковь
- 200 г шампиньонов
- 2 зубчика чеснока
- Зелень укропа и петрушки
- Майонез – по вкусу
Способ приготовления:
- Печень промыть, очистить от пленки, измельчить в блендере или в мясорубке.
- Добавить к ней яйцо, сметану, муку. Посолить, поперчить. Хорошо перемешать. Столовой ложкой выкладывать на сковороду в виде небольших оладий, жарить примерно по две минуты с каждой стороны.
- Приготовить первую начинку: лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке, обжарить до золотистого цвета, в конце добавить мелко нарезанный чеснок и зелень.
- Приготовить вторую начинку: лук и мелко нарезанные шампиньоны обжарить на сковороде до готовности. Добавить чеснок и зелень.
- Первый слой оладий разложить на блюде, смазать немного майонезом, положить первую начинку, затем второй слой оладий, смазать майонезом, положить вторую начинку.
- Сверху положить третий слой оладий. Украсить по своему желанию. Можно смазать майонезом и украсить зеленью. Дать пропитаться перед подачей.
Полезный совет
Обязательно удалите из печени прожилки и пленки, иначе они будут попадаться в готовом блюде.
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Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт из куриной печени. "Сегодня" также делились рецептом пирожков с печенкой и горошком.
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