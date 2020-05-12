Как сделать панкейки с одуванчиками: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт необычных весенних оладий
Из лепестков одуванчиков делают варенье, вино и салаты, но мало кто знает, что их можно добавлять в оладьи. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как сделать необычные панкейки с одуванчиками и медово-цветочным соусом.
Панкейки с одуванчиками
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 30 г лепестков одуванчиков
- 100 г муки
- 0,5 ч.л. разрыхлителя
- 1 яйцо
- 200 мл молока
- 200 г сахара
- 200 г меда
- 100 мл растительного масла
Способ приготовления:
- Разбейте в миску яйцо, добавьте сахар и взбейте до однородного состояния.
- Влейте молоко и размешайте. Постепенно всыпая муку, замесите тесто консистенции густой сметаны.
- Добавьте разрыхлитель и растительное масло.
- Всыпьте лепестки одуванчиков и перемешайте.
- Выложите тесто ложкой на сухую антипригарную сковороду. Переверните, когда на панкейках появятся пузырьки.
Как подавать панкейки
Смешайте жидкий мед с лепестками одуванчиков и полейте панкейки.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить шоколадную колбасу с печеньем.
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Источник: Сегодня