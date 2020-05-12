Как сделать панкейки с одуванчиками: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт необычных весенних оладий

Из лепестков одуванчиков делают варенье, вино и салаты, но мало кто знает, что их можно добавлять в оладьи. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как сделать необычные панкейки с одуванчиками и медово-цветочным соусом.

Панкейки с одуванчиками

Оладьи с одуванчиками Фото: Pinterest

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

30 г лепестков одуванчиков

100 г муки

0,5 ч.л. разрыхлителя

1 яйцо

200 мл молока

200 г сахара

200 г меда

100 мл растительного масла

Способ приготовления:

Разбейте в миску яйцо, добавьте сахар и взбейте до однородного состояния. Влейте молоко и размешайте. Постепенно всыпая муку, замесите тесто консистенции густой сметаны. Добавьте разрыхлитель и растительное масло. Всыпьте лепестки одуванчиков и перемешайте. Выложите тесто ложкой на сухую антипригарную сковороду. Переверните, когда на панкейках появятся пузырьки.

Как подавать панкейки

Смешайте жидкий мед с лепестками одуванчиков и полейте панкейки.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить шоколадную колбасу с печеньем.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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