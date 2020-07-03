Как сделать острый соус к шашлыку: рецепт от Лилии Ребрик

Рецепт восточного соуса к мясу с кинзой, имбирем и чили

Удачный соус – половина успеха шашлыка. Лилия Ребрик, актриса и ведущая шоу "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", в своем Instagram поделилась рецептом необычного соуса к шашлыку, который готовит ее муж. Лилия уверяет: даже если вы не любите кинзу, он обязательно вам понравится.

Соус к шашлыку с острым перцем и кинзой

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

100 г кинзы

10 г перца чили

1 зубчик чеснока

1 красный лук

10 г корня имбиря

40 мл оливкового масла

Сок одного лайма

100 г помидоров черри

1-2 щепотки соли

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Способ приготовления:

Кинзу мелко нарежьте, корень имбиря натрите на терке. Все ингредиенты, кроме помидоров и соли, перебейте блендером. В конце добавьте мелко нарезанные томаты черри и 1-2 щепотки соли.

На заметку

Этот соус хорошо подходит не только к шашлыку, но и к любому мясу, особенно – к говядине.

Смотрите видео, как приготовить оригинальные соусы к мясу:

Напомним, ранее мы делились рецептами необычных блюд из кинзы от Эктора Хименес-Браво. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать шашлык из говядины по-бразильски.

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