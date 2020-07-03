Как сделать острый соус к шашлыку: рецепт от Лилии Ребрик
Рецепт восточного соуса к мясу с кинзой, имбирем и чили
Удачный соус – половина успеха шашлыка. Лилия Ребрик, актриса и ведущая шоу "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", в своем Instagram поделилась рецептом необычного соуса к шашлыку, который готовит ее муж. Лилия уверяет: даже если вы не любите кинзу, он обязательно вам понравится.
Соус к шашлыку с острым перцем и кинзой
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 100 г кинзы
- 10 г перца чили
- 1 зубчик чеснока
- 1 красный лук
- 10 г корня имбиря
- 40 мл оливкового масла
- Сок одного лайма
- 100 г помидоров черри
- 1-2 щепотки соли
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Способ приготовления:
- Кинзу мелко нарежьте, корень имбиря натрите на терке.
- Все ингредиенты, кроме помидоров и соли, перебейте блендером.
- В конце добавьте мелко нарезанные томаты черри и 1-2 щепотки соли.
На заметку
Этот соус хорошо подходит не только к шашлыку, но и к любому мясу, особенно – к говядине.
Смотрите видео, как приготовить оригинальные соусы к мясу:
Напомним, ранее мы делились рецептами необычных блюд из кинзы от Эктора Хименес-Браво. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать шашлык из говядины по-бразильски.
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