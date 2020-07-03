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Как сделать острый соус к шашлыку: рецепт от Лилии Ребрик

Сегодня, 17:21

Рецепт восточного соуса к мясу с кинзой, имбирем и чили

Удачный соус – половина успеха шашлыка. Лилия Ребрик, актриса и ведущая шоу "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", в своем Instagram поделилась рецептом необычного соуса к шашлыку, который готовит ее муж. Лилия уверяет: даже если вы не любите кинзу, он обязательно вам понравится.

Соус к шашлыку с острым перцем и кинзой

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 100 г кинзы
  • 10 г перца чили
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 красный лук
  • 10 г корня имбиря
  • 40 мл оливкового масла
  • Сок одного лайма
  • 100 г помидоров черри
  • 1-2 щепотки соли

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Способ приготовления:

  1. Кинзу мелко нарежьте, корень имбиря натрите на терке.
  2. Все ингредиенты, кроме помидоров и соли, перебейте блендером.
  3. В конце добавьте мелко нарезанные томаты черри и 1-2 щепотки соли.

На заметку

Этот соус хорошо подходит не только к шашлыку, но и к любому мясу, особенно – к говядине.

Смотрите видео, как приготовить оригинальные соусы к мясу:

Напомним, ранее мы делились рецептами необычных блюд из кинзы от Эктора Хименес-Браво. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать шашлык из говядины по-бразильски.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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