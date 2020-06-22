Как сделать освежающий сорбет из киви

Два рецепта домашнего сорбета из киви

Домашний фруктовый сорбет – настоящее спасение в летний зной. Такой десерт просто готовится, состоит из натуральных ингредиентов и получается очень вкусным и освежающим.

Мы советуем сделать сорбет из киви с лимонным соком. Старайтесь выбирать для него только спелые и сладкие плоды.

Сорбет из киви

Сорбет из киви Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут + время на охлаждение

Ингредиенты:

500 мл воды

4 шт. киви

100-150 г сахарной пудры

Сок одного лимона

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Способ приготовления:

Налить в кастрюлю воду, добавить сахарною пудру и перемешать. Довести до кипения и готовить 15 минут. Киви почистить, с помощью блендера измельчить в пюре. Из лимона выжать сок, пропустить его через сито. Перемешать фруктовое пюре и лимонный сок с получившимся сиропом. Затем залить в мороженицу и готовить по инструкции производителя.

Смотрите видео, как вырастить киви у себя дома:

Совет: Если у вас нет мороженицы, вылейте массу в пластиковый контейнер и поставьте в морозильную камеру на 3-4 часа. Через каждый час доставайте и разбивайте кристаллики льда вилкой или с помощью миксера. Это нужно, чтобы сорбет не замерз одним большим куском, а имел правильную консистенцию.

Быстрый сорбет из замороженных киви

Сорбет из киви Фото: Pinterest

Время приготовления:

30 минут + время на охлаждение

Ингредиенты:

4 киви

1-2 ст.л. меда или по вкусу

1 ст.л. лимонного или лаймового сока

Способ приготовления:

Киви очистить, нарезать и заморозить. Достать из холодильника и оставить при комнатной температуре на 15-20 минут. Очистить, нарезать и взбить блендером с медом и лимонным соком. Подавать сразу же.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить фруктовый лед "Космополитен" и делились рецептами вкусного домашнего мороженого.

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