Как сделать освежающий сорбет из киви
Два рецепта домашнего сорбета из киви
Домашний фруктовый сорбет – настоящее спасение в летний зной. Такой десерт просто готовится, состоит из натуральных ингредиентов и получается очень вкусным и освежающим.
Мы советуем сделать сорбет из киви с лимонным соком. Старайтесь выбирать для него только спелые и сладкие плоды.
Сорбет из киви
Время приготовления:
- 30 минут + время на охлаждение
Ингредиенты:
- 500 мл воды
- 4 шт. киви
- 100-150 г сахарной пудры
- Сок одного лимона
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Способ приготовления:
- Налить в кастрюлю воду, добавить сахарною пудру и перемешать. Довести до кипения и готовить 15 минут.
- Киви почистить, с помощью блендера измельчить в пюре.
- Из лимона выжать сок, пропустить его через сито.
- Перемешать фруктовое пюре и лимонный сок с получившимся сиропом. Затем залить в мороженицу и готовить по инструкции производителя.
Смотрите видео, как вырастить киви у себя дома:
Совет: Если у вас нет мороженицы, вылейте массу в пластиковый контейнер и поставьте в морозильную камеру на 3-4 часа. Через каждый час доставайте и разбивайте кристаллики льда вилкой или с помощью миксера. Это нужно, чтобы сорбет не замерз одним большим куском, а имел правильную консистенцию.
Быстрый сорбет из замороженных киви
Время приготовления:
- 30 минут + время на охлаждение
Ингредиенты:
- 4 киви
- 1-2 ст.л. меда или по вкусу
- 1 ст.л. лимонного или лаймового сока
Способ приготовления:
- Киви очистить, нарезать и заморозить.
- Достать из холодильника и оставить при комнатной температуре на 15-20 минут.
- Очистить, нарезать и взбить блендером с медом и лимонным соком. Подавать сразу же.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить фруктовый лед "Космополитен" и делились рецептами вкусного домашнего мороженого.
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