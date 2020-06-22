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Как сделать освежающий сорбет из киви

Сегодня, 11:55

Два рецепта домашнего сорбета из киви

Домашний фруктовый сорбет – настоящее спасение в летний зной. Такой десерт просто готовится, состоит из натуральных ингредиентов и получается очень вкусным и освежающим.

Мы советуем сделать сорбет из киви с лимонным соком. Старайтесь выбирать для него только спелые и сладкие плоды.

Сорбет из киви

Сорбет из киви
Сорбет из киви
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут + время на охлаждение

Ингредиенты:

  • 500 мл воды
  • 4 шт. киви
  • 100-150 г сахарной пудры
  • Сок одного лимона

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Способ приготовления:

  1. Налить в кастрюлю воду, добавить сахарною пудру и перемешать. Довести до кипения и готовить 15 минут.
  2. Киви почистить, с помощью блендера измельчить в пюре.
  3. Из лимона выжать сок, пропустить его через сито.
  4. Перемешать фруктовое пюре и лимонный сок с получившимся сиропом. Затем залить в мороженицу и готовить по инструкции производителя.

Смотрите видео, как вырастить киви у себя дома:

Совет: Если у вас нет мороженицы, вылейте массу в пластиковый контейнер и поставьте в морозильную камеру на 3-4 часа. Через каждый час доставайте и разбивайте кристаллики льда вилкой или с помощью миксера. Это нужно, чтобы сорбет не замерз одним большим куском, а имел правильную консистенцию.

Быстрый сорбет из замороженных киви

Сорбет из киви
Сорбет из киви
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 30 минут + время на охлаждение

Ингредиенты:

  • 4 киви
  • 1-2 ст.л. меда или по вкусу
  • 1 ст.л. лимонного или лаймового сока

Способ приготовления:

  1. Киви очистить, нарезать и заморозить.
  2. Достать из холодильника и оставить при комнатной температуре на 15-20 минут.
  3. Очистить, нарезать и взбить блендером с медом и лимонным соком. Подавать сразу же.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить фруктовый лед "Космополитен" и делились рецептами вкусного домашнего мороженого.

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Источник: Сегодня
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