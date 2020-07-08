Как сделать овощное рагу на гриле: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим суккоташ – блюдо североамериканской кухни

Овощное рагу можно приготовить не только в мультиварке или на сковороде, но и на гриле. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как сделать суккоташ – блюдо американских индейцев с фасолью и кукурузой. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Рагу на гриле с кукурузой и фасолью

Рагу на гриле Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

250 г консервированной фасоли

3 початка кукурузы

1 цукини

1 болгарский перец

1 красная луковица

150 г сливочного масла

150 мл белого вина

150 мл растительного масла

Соль, перец

Лимонный сок

Сахар

Зелень

Способ приготовления:

Возьмите кукурузу и отодвиньте листья. Натрите зерна сливочным маслом и солью, заверните назад. Поставьте на гриль. Из большого листа фольги сделайте лодочку. Положите внутрь нарезанные овощи и фасоль. Добавьте соль, перец, сахар, растительное масло, зелень, лимонный сок и вино. Накройте фольгой и поместите на решетку гриля. Кукурузу очистите от листьев и срежьте зерна с початка острым ножом. Когда овощи приготовятся, добавьте кукурузу и кусочек сливочного масла.

На заметку

Снимать кукурузу с гриля нужно, когда листья обуглятся.

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