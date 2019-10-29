Как сделать пастилу из айвы: пошаговый рецепт

Фруктовая пастила – вкусный и полезный десерт

Домашняя пастила из айвы Фото: Depositphotos

В свежем виде айву употребляют крайне редко, так как она отличается кислым и вяжущим вкусом. Но из этого осеннего плода можно приготовить вкуснейшую домашнюю пастилу.

Смотрите видео, как готовят чурчхелу:

Она не калорийна, поэтому ее могут есть любители фитнеса с кофе по утрам. Кроме этого, если нет аллергии, такое лакомство разрешено давать малышам.

Домашняя пастила из айвы

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

116 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг айвы

800 г сахара

1 лимон

Способ приготовления:

Айву помыть с помощью щетки и разрезать на четвертинки. Кожуру сохранить. Вырезать сердцевину, залить водой, добавить разрезанный на четыре части лимон и варить до мягкости (примерно 30 минут). Воду слить, лимон выбросить, с айвы снять шкурку. Мякоть нарезать на небольшие куски, засыпать сахаром и варить на среднем огне до загустения, периодически помешивая. Когда масса станет довольно густой и приобретет коричневый оттенок (примерно через 60-80 минут), снять с огня, пюрировать блендером до однородности, вернуть на огонь и варить еще 10-15 минут. Готовую массу горячей вылить в прямоугольную посуду, дать остыть. Застывшую пастилу нарезать на куски, завернуть в пищевую пленку и хранить в холодильнике. Там она будет оставаться свежей несколько месяцев.

Чем полезна пастила

Натуральная пастила — это обезвоженные фрукты, в которых сохраняются витамины, аминокислоты и т. д. Из-за того, что она готовится при минимальной температуре, в ней остаются все полезные вещества свежих натуральных продуктов. В ней есть не только витамины и минералы, а и природный пектин — лучший сорбент токсинов. В правильной пастиле нет никаких сторонних добавок: усилителей вкуса, консервантов, подсластителей, загустителей и прочей "химии".

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить домашнее варенье из айвы.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.