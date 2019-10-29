Как сделать пастилу из айвы: пошаговый рецепт
Фруктовая пастила – вкусный и полезный десерт
В свежем виде айву употребляют крайне редко, так как она отличается кислым и вяжущим вкусом. Но из этого осеннего плода можно приготовить вкуснейшую домашнюю пастилу.
Смотрите видео, как готовят чурчхелу:
Она не калорийна, поэтому ее могут есть любители фитнеса с кофе по утрам. Кроме этого, если нет аллергии, такое лакомство разрешено давать малышам.
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Домашняя пастила из айвы
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 116 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг айвы
- 800 г сахара
- 1 лимон
Способ приготовления:
- Айву помыть с помощью щетки и разрезать на четвертинки. Кожуру сохранить.
- Вырезать сердцевину, залить водой, добавить разрезанный на четыре части лимон и варить до мягкости (примерно 30 минут).
- Воду слить, лимон выбросить, с айвы снять шкурку.
- Мякоть нарезать на небольшие куски, засыпать сахаром и варить на среднем огне до загустения, периодически помешивая.
- Когда масса станет довольно густой и приобретет коричневый оттенок (примерно через 60-80 минут), снять с огня, пюрировать блендером до однородности, вернуть на огонь и варить еще 10-15 минут.
- Готовую массу горячей вылить в прямоугольную посуду, дать остыть.
- Застывшую пастилу нарезать на куски, завернуть в пищевую пленку и хранить в холодильнике. Там она будет оставаться свежей несколько месяцев.
Чем полезна пастила
Натуральная пастила — это обезвоженные фрукты, в которых сохраняются витамины, аминокислоты и т. д. Из-за того, что она готовится при минимальной температуре, в ней остаются все полезные вещества свежих натуральных продуктов. В ней есть не только витамины и минералы, а и природный пектин — лучший сорбент токсинов. В правильной пастиле нет никаких сторонних добавок: усилителей вкуса, консервантов, подсластителей, загустителей и прочей "химии".
Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить домашнее варенье из айвы.
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