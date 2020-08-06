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Как сделать печеночный рулет с сырной начинкой

Сегодня, 17:32

Рецепт аппетитной холодной закуски из печени с творожным сыром

Необычную закуску можно приготовить из совсем простых продуктов. Печеночный рулет с начинкой из творожного сыра и зелени получается очень вкусным и нарядным. Это отличное решение для праздничного стола.

Перед подачей рулет из печени следует хорошо охладить, чтобы он держал форму и легче нарезался.

Печеночный рулет с начинкой

Печеночный рулет с творожным сыром
Печеночный рулет с творожным сыром

Время приготовления:

  • 45 минут + время на застывание

Калорийность:

  • 161 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Печень – 300 г (лучше говяжья)
  • Творожный сыр – 300 г
  • Репчатый лук – 150 г
  • Морковь – 150 г
  • Соль, перец и зелень – по вкусу
  • Растительное масло – для обжарки

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Способ приготовления:

  1. Печень нарезать небольшими ломтиками, лук – нашинковать, а морковь натереть на средней терке.
  2. Обжарить в сковороде на растительном масле лук до слегка золотистого цвета. Добавить к нему натертую морковь, перемешать и продолжать обжаривать.
  3. Когда морковь с луком будут почти готовы, выложить нарезанную печень и снова перемешать. Добавить соль, перец и жарить, помешивая, примерно 20-25 минут.
  4. Пока печень жарится, мелко нарезать зелень и смешать ее с творожным сыром.
  5. Когда печень будет готова, снять с огня и остудить. Затем пропустить через мясорубку.
  6. Выложить на тарелку слой печени толщиной примерно 3-4 мм. Сверху выложить такой же слой смеси зелени и творожного сыра. Разровнять, аккуратно свернуть в рулет и завернуть в пищевую пленку.
  7. Отправить рулет в холодильник на 2-3 часа. После того, как он застынет, нарезать небольшими кусочками – толщиной 1-2 см.⠀

Полезный совет

Если вы не любите зелень, можете ее не добавлять.

Смотрите видео, как сделать печеночный паштет с коньяком:

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Источник: Сегодня
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