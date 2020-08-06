Как сделать печеночный рулет с сырной начинкой
Рецепт аппетитной холодной закуски из печени с творожным сыром
Необычную закуску можно приготовить из совсем простых продуктов. Печеночный рулет с начинкой из творожного сыра и зелени получается очень вкусным и нарядным. Это отличное решение для праздничного стола.
Перед подачей рулет из печени следует хорошо охладить, чтобы он держал форму и легче нарезался.
Печеночный рулет с начинкой
Время приготовления:
- 45 минут + время на застывание
Калорийность:
- 161 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Печень – 300 г (лучше говяжья)
- Творожный сыр – 300 г
- Репчатый лук – 150 г
- Морковь – 150 г
- Соль, перец и зелень – по вкусу
- Растительное масло – для обжарки
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Способ приготовления:
- Печень нарезать небольшими ломтиками, лук – нашинковать, а морковь натереть на средней терке.
- Обжарить в сковороде на растительном масле лук до слегка золотистого цвета. Добавить к нему натертую морковь, перемешать и продолжать обжаривать.
- Когда морковь с луком будут почти готовы, выложить нарезанную печень и снова перемешать. Добавить соль, перец и жарить, помешивая, примерно 20-25 минут.
- Пока печень жарится, мелко нарезать зелень и смешать ее с творожным сыром.
- Когда печень будет готова, снять с огня и остудить. Затем пропустить через мясорубку.
- Выложить на тарелку слой печени толщиной примерно 3-4 мм. Сверху выложить такой же слой смеси зелени и творожного сыра. Разровнять, аккуратно свернуть в рулет и завернуть в пищевую пленку.
- Отправить рулет в холодильник на 2-3 часа. После того, как он застынет, нарезать небольшими кусочками – толщиной 1-2 см.⠀
Полезный совет
Если вы не любите зелень, можете ее не добавлять.
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