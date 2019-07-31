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Как сделать персиковую наливку на водке с корицей

Рецепт наливки из персиков в домашних условиях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:11
Наливка из персиков
Наливка из персиков
Фото: Depositphotos

Наливка – это старинный алкогольный напиток, который готовится из перебродивших с сахаром сезонных фруктов и ягод. Наливка менее крепкая и более сладкая, чем настойка. В ней содержится около 20% спирта и около 40% сахара.

Смотрите видео, как приготовить сливовое вино в домашних условиях:

Для приготовления наливки можно использовать любые сезонные ягоды: малину, смородину, черную и красную, вишню, крыжовник, кизил, а также сливы, абрикосы, персики. И помните, что вкусный напиток получится только с добавлением качественного алкоголя.

Персиковая наливка с корицей

Время приготовления:

  • 3 недели

Ингредиенты:

  • 2 кг спелых персиков
  • 2 л водки
  • 400 г сахара
  • 500 мл воды
  • 1/2 палочки корицы

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Способ приготовления:

  1. Из персиков удалите косточки, разрежьте фрукты на несколько частей.
  2. Переложите персики в эмалированную кастрюлю и засыпьте сахаром.
  3. Перемешайте, и как только выделится сок, поставить емкость на слабый огонь. Добавьте корицу и влейте воду.
  4. Снова хорошо перемешайте, доведите до кипения, но не кипятите, снимите персики с плиты.
  5. Дайте массе остыть, переложите все в бутыль, промытую содовым раствором, и залейте водкой.
  6. Плотно закройте капроновой крышкой и поставьте в теплое место на 3 недели.
  7. Процедите персиковую наливку несколько раз через несколько слоев марли или через вату.
  8. Разлейте наливку в чистые бутылки и храните в темном прохладном месте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить ягодную наливку на водке. "Сегодня" также делились рецептами ликеров из персиков.

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Источник: Сегодня
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