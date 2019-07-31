Как сделать персиковую наливку на водке с корицей
Рецепт наливки из персиков в домашних условиях
Наливка – это старинный алкогольный напиток, который готовится из перебродивших с сахаром сезонных фруктов и ягод. Наливка менее крепкая и более сладкая, чем настойка. В ней содержится около 20% спирта и около 40% сахара.
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Для приготовления наливки можно использовать любые сезонные ягоды: малину, смородину, черную и красную, вишню, крыжовник, кизил, а также сливы, абрикосы, персики. И помните, что вкусный напиток получится только с добавлением качественного алкоголя.
Персиковая наливка с корицей
Время приготовления:
- 3 недели
Ингредиенты:
- 2 кг спелых персиков
- 2 л водки
- 400 г сахара
- 500 мл воды
- 1/2 палочки корицы
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Способ приготовления:
- Из персиков удалите косточки, разрежьте фрукты на несколько частей.
- Переложите персики в эмалированную кастрюлю и засыпьте сахаром.
- Перемешайте, и как только выделится сок, поставить емкость на слабый огонь. Добавьте корицу и влейте воду.
- Снова хорошо перемешайте, доведите до кипения, но не кипятите, снимите персики с плиты.
- Дайте массе остыть, переложите все в бутыль, промытую содовым раствором, и залейте водкой.
- Плотно закройте капроновой крышкой и поставьте в теплое место на 3 недели.
- Процедите персиковую наливку несколько раз через несколько слоев марли или через вату.
- Разлейте наливку в чистые бутылки и храните в темном прохладном месте.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить ягодную наливку на водке. "Сегодня" также делились рецептами ликеров из персиков.
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