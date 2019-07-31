Как сделать персиковую наливку на водке с корицей

Рецепт наливки из персиков в домашних условиях

Наливка из персиков Фото: Depositphotos

Наливка – это старинный алкогольный напиток, который готовится из перебродивших с сахаром сезонных фруктов и ягод. Наливка менее крепкая и более сладкая, чем настойка. В ней содержится около 20% спирта и около 40% сахара.

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Для приготовления наливки можно использовать любые сезонные ягоды: малину, смородину, черную и красную, вишню, крыжовник, кизил, а также сливы, абрикосы, персики. И помните, что вкусный напиток получится только с добавлением качественного алкоголя.

Персиковая наливка с корицей

Время приготовления:

3 недели

Ингредиенты:

2 кг спелых персиков

2 л водки

400 г сахара

500 мл воды

1/2 палочки корицы

Способ приготовления:

Из персиков удалите косточки, разрежьте фрукты на несколько частей. Переложите персики в эмалированную кастрюлю и засыпьте сахаром. Перемешайте, и как только выделится сок, поставить емкость на слабый огонь. Добавьте корицу и влейте воду. Снова хорошо перемешайте, доведите до кипения, но не кипятите, снимите персики с плиты. Дайте массе остыть, переложите все в бутыль, промытую содовым раствором, и залейте водкой. Плотно закройте капроновой крышкой и поставьте в теплое место на 3 недели. Процедите персиковую наливку несколько раз через несколько слоев марли или через вату. Разлейте наливку в чистые бутылки и храните в темном прохладном месте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить ягодную наливку на водке. "Сегодня" также делились рецептами ликеров из персиков.

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