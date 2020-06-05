Как сделать пиццетту с клубникой: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт необычной летней выпечки с рикоттой и ягодами
Пиццетта – это вкусная порционная выпечка, которую можно взять с собой на работу или пикник. Сегодня мы приготовим ее с рикоттой, коричневым сахаром, клубникой и базиликом. Пицетта чем-то напоминает французскую галету с клубникой и сыром бри.
Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Пиццетта с клубникой и рикоттой
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 250 г муки
- 8 г дрожжей
- 130 мл воды
- 1 ст.л. растительного масла
- 300 г рикотты
- 50 г коричневого сахара
- 10 г соли
- 300 г клубники
Способ приготовления:
- Смешайте дрожжи, часть теплой воды и немного муки. Перемешайте до однородности.
- В миске смешайте муку, соль и дрожжевую смесь. Влейте оставшуюся воду и растительное масло. Замесите тесто и сверните его в шар. Поставьте в тепло на полчаса.
- Затем разделить тесто на три части и сформируйте пиццетты.
- Выложите сверху рикотту и коричневый сахар. Пеките при 150 ºС в течение 5 минут.
- Клубнику помойте и нарежьте пластинками. Выложите ягоды сверху на начинку и украсьте нарезанным базиликом.
Полезный совет
Вместо рикотты можно взять творог 9%, протертый через сито.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом конвертиков из лаваша с тунцом. Ведущий также показывал, как сделать хрустящие бутерброды в лаваше.
Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников
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