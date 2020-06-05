Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сделать пиццетту с клубникой: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 12:38

Рецепт необычной летней выпечки с рикоттой и ягодами

Пиццетта – это вкусная порционная выпечка, которую можно взять с собой на работу или пикник. Сегодня мы приготовим ее с рикоттой, коричневым сахаром, клубникой и базиликом. Пицетта чем-то напоминает французскую галету с клубникой и сыром бри.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Пиццетта с клубникой и рикоттой

Пиццетта с клубникой и рикоттой
Пиццетта с клубникой и рикоттой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • 8 г дрожжей
  • 130 мл воды
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 300 г рикотты
  • 50 г коричневого сахара
  • 10 г соли
  • 300 г клубники

Способ приготовления:

  1. Смешайте дрожжи, часть теплой воды и немного муки. Перемешайте до однородности.
  2. В миске смешайте муку, соль и дрожжевую смесь. Влейте оставшуюся воду и растительное масло. Замесите тесто и сверните его в шар. Поставьте в тепло на полчаса.
  3. Затем разделить тесто на три части и сформируйте пиццетты.
  4. Выложите сверху рикотту и коричневый сахар. Пеките при 150 ºС в течение 5 минут.
  5. Клубнику помойте и нарежьте пластинками. Выложите ягоды сверху на начинку и украсьте нарезанным базиликом.

Полезный совет

Вместо рикотты можно взять творог 9%, протертый через сито.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом конвертиков из лаваша с тунцом. Ведущий также показывал, как сделать хрустящие бутерброды в лаваше.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить утиное филе с клубничным соусом и спаржей Как приготовить пиццу Пеперони без дрожжей Как сделать восточный салат табуле из киноа Как сделать творожно-клубничное суфле с желатином
клубника пицца выпечка рецепт Григорий Герман базилик рикотта
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Пишна Каменських та Потап з волоссям - зараз ви їх і не впізнаєте
Пишна Каменських та Потап з волоссям - зараз ви їх і не впізнаєте
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали

Популярные статьи

Сегодня, 11:36Афиша

Барбаре Брыльской – 79: лучшие роли польской актрисы

Сегодня, 11:10Food

Салаты для пикника: ТОП-5 простых рецептов

Сегодня, 10:29Шоу-бизнес

"Я всегда права": ТОП цитат Барбары Брыльской

Вчера, 22:24Travel

Достопримечательности Одессы: ТОП-5 лучших мест для посещения

Вчера, 17:39Стиль

На работу, как на праздник: что надеть в офис этим летом

Вчера, 17:07Психология

Как называется годовщина свадьбы: подробный список дат

Вчера, 16:01Шоу-бизнес

Победительница "Холостяка-10" назвала причину, почему после расставания с Максимом не снимает кольцо

Вчера, 14:46Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 13:57Food

Что приготовить на Троицу: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 10:45Афиша

От сумасшедшей до колдуньи: ТОП-5 лучших фильмов с Анджелиной Джоли

Вчера, 10:33Шоу-бизнес

ТОП-5 необычных фактов об имениннице Анджелине Джоли, о которых вы не знали

3 июняFun

Гробки 2020 в Украине: дата поминальных дней

3 июняFun

3 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

3 июняШоу-бизнес

"Моя прекрасная няня": о каких секретах долгие годы молчала съемочная группа сериала

3 июняFun

Что будет, если питаться только овощами и фруктами или мясом: идентичные близнецы показали на фото

3 июняШоу-бизнес

"Ты соучастница преступления, мама": дочь Любови Успенской сделала резкое заявление

Новости партнеров

8 симптомів, що за місяць попереджають про серцевий напад
8 симптомів, що за місяць попереджають про серцевий напад
Маленька дочка Пугачової і Галкіна здивувала своїм новим талантом
Маленька дочка Пугачової і Галкіна здивувала своїм новим талантом
Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданное признание
Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданное признание
Ймовірна обраниця Холостяка вивалила брудну білизну Макса
Ймовірна обраниця Холостяка вивалила брудну білизну Макса
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд
Как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд
Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
«Жах!»: Пугачова в короткій спідниці забула про вік
«Жах!»: Пугачова в короткій спідниці забула про вік

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять