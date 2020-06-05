Как сделать пиццетту с клубникой: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт необычной летней выпечки с рикоттой и ягодами

Пиццетта – это вкусная порционная выпечка, которую можно взять с собой на работу или пикник. Сегодня мы приготовим ее с рикоттой, коричневым сахаром, клубникой и базиликом. Пицетта чем-то напоминает французскую галету с клубникой и сыром бри.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Пиццетта с клубникой и рикоттой

Пиццетта с клубникой и рикоттой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

250 г муки

8 г дрожжей

130 мл воды

1 ст.л. растительного масла

300 г рикотты

50 г коричневого сахара

10 г соли

300 г клубники

Способ приготовления:

Смешайте дрожжи, часть теплой воды и немного муки. Перемешайте до однородности. В миске смешайте муку, соль и дрожжевую смесь. Влейте оставшуюся воду и растительное масло. Замесите тесто и сверните его в шар. Поставьте в тепло на полчаса. Затем разделить тесто на три части и сформируйте пиццетты. Выложите сверху рикотту и коричневый сахар. Пеките при 150 ºС в течение 5 минут. Клубнику помойте и нарежьте пластинками. Выложите ягоды сверху на начинку и украсьте нарезанным базиликом.

Полезный совет

Вместо рикотты можно взять творог 9%, протертый через сито.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом конвертиков из лаваша с тунцом. Ведущий также показывал, как сделать хрустящие бутерброды в лаваше.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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