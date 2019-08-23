Как сделать полезное банановое мороженое с шоколадом
Этот рецепт мороженого подойдет вегетарианцам и веганами
Это веганское банановое мороженое с шоколадом готовится всего лишь из двух ингредиентов. Оно является вкусной и полезной заменой традиционному сливочному мороженому.
Смотрите видео, как выбрать вкусные бананы:
Благодаря содержанию калия и магния бананы позитивно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, питают и насыщают кислородом клетки мозга. А натуральный какао-порошок без сахара содержит витамины, антиоксиданты и полезные жиры.
Банановое мороженое с шоколадом
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 2-3 банана
- 2-3 столовые ложки темного порошка какао
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Способ приготовления:
- Бананы почистите, нарежьте и выложите на противень, застеленный пергаментом.
- Поставьте в морозильную камеру минимум на 25 минут.
- Поместите кусочки бананов и какао-порошок в кухонный комбайн или блендер, взбейте до получения однородной массы. Это займет 1-2 минуты.
- Переложить массу в контейнер и поставить в морозильную камеру минимум на 2 часа, чтобы мороженое можно было набирать специальной ложкой.
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Источник: Сегодня