Как сделать полезное банановое мороженое с шоколадом

Этот рецепт мороженого подойдет вегетарианцам и веганами

Мороженое из банана с шоколадом Фото: Depositphotos

Это веганское банановое мороженое с шоколадом готовится всего лишь из двух ингредиентов. Оно является вкусной и полезной заменой традиционному сливочному мороженому.

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Благодаря содержанию калия и магния бананы позитивно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, питают и насыщают кислородом клетки мозга. А натуральный какао-порошок без сахара содержит витамины, антиоксиданты и полезные жиры.

Банановое мороженое с шоколадом

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

2-3 банана

2-3 столовые ложки темного порошка какао

Способ приготовления:

Бананы почистите, нарежьте и выложите на противень, застеленный пергаментом. Поставьте в морозильную камеру минимум на 25 минут. Поместите кусочки бананов и какао-порошок в кухонный комбайн или блендер, взбейте до получения однородной массы. Это займет 1-2 минуты. Переложить массу в контейнер и поставить в морозильную камеру минимум на 2 часа, чтобы мороженое можно было набирать специальной ложкой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить дынное мороженое в формочках.

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