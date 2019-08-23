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Как сделать полезное банановое мороженое с шоколадом

Этот рецепт мороженого подойдет вегетарианцам и веганами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:55
Мороженое из банана с шоколадом
Мороженое из банана с шоколадом
Фото: Depositphotos

Это веганское банановое мороженое с шоколадом готовится всего лишь из двух ингредиентов. Оно является вкусной и полезной заменой традиционному сливочному мороженому.

Смотрите видео, как выбрать вкусные бананы:

Благодаря содержанию калия и магния бананы позитивно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, питают и насыщают кислородом клетки мозга. А натуральный какао-порошок без сахара содержит витамины, антиоксиданты и полезные жиры.

Банановое мороженое с шоколадом

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 2-3 банана
  • 2-3 столовые ложки темного порошка какао

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Способ приготовления:

  1. Бананы почистите, нарежьте и выложите на противень, застеленный пергаментом.
  2. Поставьте в морозильную камеру минимум на 25 минут.
  3. Поместите кусочки бананов и какао-порошок в кухонный комбайн или блендер, взбейте до получения однородной массы. Это займет 1-2 минуты.
  4. Переложить массу в контейнер и поставить в морозильную камеру минимум на 2 часа, чтобы мороженое можно было набирать специальной ложкой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить дынное мороженое в формочках.

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Источник: Сегодня
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