Как сделать полезную домашнюю гранолу с орехами и сухофруктами

Гранола обеспечивает насыщение без перебора калорий

Домашняя гранола Фото: freepik.com

Гранола сочетает в себе вкусовые свойства настоящих лакомств и пользу цельнозерновых злаков. Богатая клетчаткой, она уменьшает содержание холестерина в крови и улучшает обмен веществ.

Смотрите видео, чем завтракают украинцы:

Более того, на переработку этого продукта организм калории затрачивает, а, значит, его польза для фигуры – несомненна. Основой гранолы всегда являются цельнозерновые хлопья, а вкусовыми добавками могут служить самые разные вкусности: изюм, орехи, курага, засушенные вишни или клюква, клубника или яблоки.

Читайте также: Ленивая овсянка в банке с вишней и шоколадом

Домашняя гранола с орехами и сухофруктами

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

439 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Овсяные хлопья – 4 стакана

Цукаты – 3/4 стакана

Орехи и семечки – 3/4 стакана

Сухофрукты или сушеные ягоды – 1/2 стакана

Мед – 4 ст. л.

Растительное масло – 2 ст. л.

Корица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Сухофрукты залить кипятком и оставить на 15 минут. Хлопья, цукаты, рубленые орехи и семечки смешать. Пропорции можно варьировать по своему вкусу. В сотейник налить мед, масло и добавить корицу. Нагревать, помешивая, пока смесь не станет более жидкой. Залить медовой смесью хлопья и хорошо перемешать. Выложить будущую гранолу на выстланный пергаментом противень. Выпекать 15-20 минут при 175 °С, время от времени помешивая. К готовой остывшей граноле добавить любимые сухофрукты или сушеные ягоды.

Как есть гранолу

В качестве заправки хорошо подходит фруктовый сок. Наконец, гранола превосходно сочетается с йогуртом или кефиром.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашние мюсли по рецепту Лизы Глинской. "Сегодня" также делились рецептом творожного десерта с мюсли.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.