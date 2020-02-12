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Как сделать полезную домашнюю гранолу с орехами и сухофруктами

Гранола обеспечивает насыщение без перебора калорий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
Домашняя гранола
Домашняя гранола
Фото: freepik.com

Гранола сочетает в себе вкусовые свойства настоящих лакомств и пользу цельнозерновых злаков. Богатая клетчаткой, она уменьшает содержание холестерина в крови и улучшает обмен веществ.

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Более того, на переработку этого продукта организм калории затрачивает, а, значит, его польза для фигуры – несомненна. Основой гранолы всегда являются цельнозерновые хлопья, а вкусовыми добавками могут служить самые разные вкусности: изюм, орехи, курага, засушенные вишни или клюква, клубника или яблоки.

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Домашняя гранола с орехами и сухофруктами

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 439 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья – 4 стакана
  • Цукаты – 3/4 стакана
  • Орехи и семечки – 3/4 стакана
  • Сухофрукты или сушеные ягоды – 1/2 стакана
  • Мед – 4 ст. л.
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Корица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Сухофрукты залить кипятком и оставить на 15 минут.
  2. Хлопья, цукаты, рубленые орехи и семечки смешать. Пропорции можно варьировать по своему вкусу.
  3. В сотейник налить мед, масло и добавить корицу. Нагревать, помешивая, пока смесь не станет более жидкой.
  4. Залить медовой смесью хлопья и хорошо перемешать.
  5. Выложить будущую гранолу на выстланный пергаментом противень. Выпекать 15-20 минут при 175 °С, время от времени помешивая.
  6. К готовой остывшей граноле добавить любимые сухофрукты или сушеные ягоды.

Как есть гранолу

В качестве заправки хорошо подходит фруктовый сок. Наконец, гранола превосходно сочетается с йогуртом или кефиром.

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Источник: Сегодня
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