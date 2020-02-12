Как сделать полезную домашнюю гранолу с орехами и сухофруктами
Гранола обеспечивает насыщение без перебора калорий
Гранола сочетает в себе вкусовые свойства настоящих лакомств и пользу цельнозерновых злаков. Богатая клетчаткой, она уменьшает содержание холестерина в крови и улучшает обмен веществ.
Смотрите видео, чем завтракают украинцы:
Более того, на переработку этого продукта организм калории затрачивает, а, значит, его польза для фигуры – несомненна. Основой гранолы всегда являются цельнозерновые хлопья, а вкусовыми добавками могут служить самые разные вкусности: изюм, орехи, курага, засушенные вишни или клюква, клубника или яблоки.
Читайте также:Ленивая овсянка в банке с вишней и шоколадом
Домашняя гранола с орехами и сухофруктами
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 439 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья – 4 стакана
- Цукаты – 3/4 стакана
- Орехи и семечки – 3/4 стакана
- Сухофрукты или сушеные ягоды – 1/2 стакана
- Мед – 4 ст. л.
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Корица – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Сухофрукты залить кипятком и оставить на 15 минут.
- Хлопья, цукаты, рубленые орехи и семечки смешать. Пропорции можно варьировать по своему вкусу.
- В сотейник налить мед, масло и добавить корицу. Нагревать, помешивая, пока смесь не станет более жидкой.
- Залить медовой смесью хлопья и хорошо перемешать.
- Выложить будущую гранолу на выстланный пергаментом противень. Выпекать 15-20 минут при 175 °С, время от времени помешивая.
- К готовой остывшей граноле добавить любимые сухофрукты или сушеные ягоды.
Как есть гранолу
В качестве заправки хорошо подходит фруктовый сок. Наконец, гранола превосходно сочетается с йогуртом или кефиром.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашние мюсли по рецепту Лизы Глинской. "Сегодня" также делились рецептом творожного десерта с мюсли.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.