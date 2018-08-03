Как сделать полезные продукты вкусными: советы Евгения Клопотенко

Известный кулинар рассказал, как научиться готовить с пользой для здоровья

"События" на телеканале Украина

Что нужно есть, чтобы оставаться молодым и здоровым, выяснили европейские диетологи. Какие это продукты, и есть ли они на украинском прилавках? Мы выяснили, сколько стоит самая полезная в мире еда.

Питательные продукты ищем на центральном рынке столицы вместе с шеф-поваром Евгением Клопотенко. Направляемся к рыбе. Ее диетологи советуют есть два-три раза в неделю. Берем на одну порцию. Повар рекомендует не жарить ее, а просто посолить.

"Для того, чтобы лосось был полезным и лучше усваивался, нужно просто немного лимона и немного, возможно, сахара. И все, больше ничего", – рассказал Клопотенко.

В топе полезного – киви, богатый витамином С, и виноград. По мнению ученых, его ягоды предотвращают появление раковых опухолей.

"Целую веточку винограда нужно положить в духовку, добавить немного соли и немного масла. Запекать так примерно 15 минут. Он станет ароматным и немного нагреется. И потом добавлять его к мясу, к рыбе", – посоветовал шеф.

Далее выбираем экзотические брокколи и авокадо. Их признали полезными для сердца и сосудов.

"Здесь также есть полезные белки и жиры", – рассказал Клопотенко.

А вот листья салата в нашем списке Женю удивляют. Ведь обычно овощи выращивают в теплице. Другое дело – чеснок.

"Берем целую головку чеснока, отрезаем, отправляем в духовку. Температура 200 градусов, на 20 минут. Он пригорает и становится очень ароматным. И почти каждое блюдо станет вкуснее. И не будет такого, что если я иду на свидание, то мне нельзя есть чеснок. Запеченный можно", – поделился советом шеф.

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