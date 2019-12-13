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Как сделать постные кексы с курагой и орехами

Рецепт вкусных кексов с грецкими орехами и сухофруктами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:55
Постные кексы с курагой
Постные кексы с курагой
Фото: Depositphotos

Рождественский пост начался 28 ноября и будет длиться 40 дней. Предлагаем рецепт постных кексов специально для тех, кому хочется испечь что-нибудь вкусное к чаю, забыв про яйца и сливочное масло.

Смотрите видео, как сделать кексы с изюмом и орехами:

Они готовятся с курагой, но вы можете заменить ее изюмом, ананасовыми цукатами, вяленой вишней или клюквой.

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Постные кексы с курагой и орехами

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 221 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 125 г муки
  • 50 г овсяных хлопьев
  • 50 г кураги
  • Горсть грецких орехов
  • 50 г сахара или меда
  • 100 г яблочного пюре (можно взять детское питание)
  • 35 мл растительного масла
  • 1 ч.л. разрыхлитель
  • 1/2 ч. л. ванильного сахара
  • Щепотка морской соли

Способ приготовления:

  1. Овсяные хлопья измельчить в блендере.
  2. Курагу замочить в горячем чае на 30 минут. Обсушить и разрезать на небольшие кусочки.
  3. Орехи по желанию обжарить и порубить.
  4. Смешать просеянную муку с овсяной крошкой, разрыхлителем, солью, курагой и орехами.
  5. Добавить сахар, яблочное пюре, масло и ваниль, тщательно перемешать.
  6. Разложить тесто по формочкам, наполняя их на 3/4 высоты. Выпекать в предварительно разогретой до 180 ºС духовке до сухой шпажки.

Как подавать кексы постные кексы

Готовые кексы остудить и по желанию посыпать просеянной сахарной пудрой. Подавать к чаю или кофе.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных оладий на минералке. "Сегодня" также делились рецептом постной яблочной шарлотки.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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Источник: Сегодня
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