Как сделать постные кексы с курагой и орехами

Рецепт вкусных кексов с грецкими орехами и сухофруктами

Постные кексы с курагой Фото: Depositphotos

Рождественский пост начался 28 ноября и будет длиться 40 дней. Предлагаем рецепт постных кексов специально для тех, кому хочется испечь что-нибудь вкусное к чаю, забыв про яйца и сливочное масло.

Смотрите видео, как сделать кексы с изюмом и орехами:

Они готовятся с курагой, но вы можете заменить ее изюмом, ананасовыми цукатами, вяленой вишней или клюквой.

Постные кексы с курагой и орехами

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

221 ккал на 100 г

Ингредиенты:

125 г муки

50 г овсяных хлопьев

50 г кураги

Горсть грецких орехов

50 г сахара или меда

100 г яблочного пюре (можно взять детское питание)

35 мл растительного масла

1 ч.л. разрыхлитель

1/2 ч. л. ванильного сахара

Щепотка морской соли

Способ приготовления:

Овсяные хлопья измельчить в блендере. Курагу замочить в горячем чае на 30 минут. Обсушить и разрезать на небольшие кусочки. Орехи по желанию обжарить и порубить. Смешать просеянную муку с овсяной крошкой, разрыхлителем, солью, курагой и орехами. Добавить сахар, яблочное пюре, масло и ваниль, тщательно перемешать. Разложить тесто по формочкам, наполняя их на 3/4 высоты. Выпекать в предварительно разогретой до 180 ºС духовке до сухой шпажки.

Как подавать кексы постные кексы

Готовые кексы остудить и по желанию посыпать просеянной сахарной пудрой. Подавать к чаю или кофе.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных оладий на минералке. "Сегодня" также делились рецептом постной яблочной шарлотки.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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