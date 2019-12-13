Как сделать постные кексы с курагой и орехами
Рецепт вкусных кексов с грецкими орехами и сухофруктами
Рождественский пост начался 28 ноября и будет длиться 40 дней. Предлагаем рецепт постных кексов специально для тех, кому хочется испечь что-нибудь вкусное к чаю, забыв про яйца и сливочное масло.
Смотрите видео, как сделать кексы с изюмом и орехами:
Они готовятся с курагой, но вы можете заменить ее изюмом, ананасовыми цукатами, вяленой вишней или клюквой.
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Постные кексы с курагой и орехами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 221 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 125 г муки
- 50 г овсяных хлопьев
- 50 г кураги
- Горсть грецких орехов
- 50 г сахара или меда
- 100 г яблочного пюре (можно взять детское питание)
- 35 мл растительного масла
- 1 ч.л. разрыхлитель
- 1/2 ч. л. ванильного сахара
- Щепотка морской соли
Способ приготовления:
- Овсяные хлопья измельчить в блендере.
- Курагу замочить в горячем чае на 30 минут. Обсушить и разрезать на небольшие кусочки.
- Орехи по желанию обжарить и порубить.
- Смешать просеянную муку с овсяной крошкой, разрыхлителем, солью, курагой и орехами.
- Добавить сахар, яблочное пюре, масло и ваниль, тщательно перемешать.
- Разложить тесто по формочкам, наполняя их на 3/4 высоты. Выпекать в предварительно разогретой до 180 ºС духовке до сухой шпажки.
Как подавать кексы постные кексы
Готовые кексы остудить и по желанию посыпать просеянной сахарной пудрой. Подавать к чаю или кофе.
Напомним, ранее мы делились рецептом постных оладий на минералке. "Сегодня" также делились рецептом постной яблочной шарлотки.
Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
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