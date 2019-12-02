Как сделать постные котлеты из фасоли с грибами
Рецепт вкусных котлет из фасоли без манки
Рождественский пост 2019-2020 пройдет с 28 ноября по 6 января. В это время церковный устав запрещает употреблять мясо, яйца и молоко.
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Сытные и вкусные котлеты можно приготовить не только из мяса и рыбы. Подойдут овощи, крупы, грибы. Мы рекомендуем сделать котлеты из консервированной фасоли с грибами и зеленью.
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Постные котлеты из фасоли с грибами
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 169 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 банка (330 г) фасоли в томатном соусе с грибами и овощами
- 3-5 ст.л. муки плюс для панировки
- 120 г белого хлеба
- 1 пучок зелени (петрушка, укроп, кинза)
- 1 ч.л. зиры
- Лимонный сок – по вкусу
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Фасоль вместе с заливкой выложить в блендер.
- Поломать хлеб на кусочки и добавить к фасоли. Измельчить.
- Затем добавить зелень, зиру, соль, перец и лимонный сок. Еще раз измельчить. В полученную смесь добавить муку. Хорошо перемешать.
- Ложкой набирая получившуюся массу, сформировать котлеты, обвалять в муке.
- Обжарить с двух сторон на растительном масле.
- Подавать можно с томатным соусом и зеленым салатом.
Секреты приготовления постных котлет
- Добавляйте муку постепенно. Ее количество напрямую зависит от того, сколько в банке фасоли и сколько соуса.
- Жарить котлеты просто: нужно, чтобы они хорошо приготовились с одной стороны, после чего их будет легко перевернуть.
- С фасолевыми котлетами можно сделать веганский бургер. Для соуса подойдет домашний хумус или перетертые томаты.
Напомним, ранее мы делились рецептами постных котлет на любой вкус.
Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
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Источник: Сегодня