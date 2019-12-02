Как сделать постные котлеты из фасоли с грибами

Рецепт вкусных котлет из фасоли без манки

Постные котлеты из фасоли Фото: Depositphotos

Рождественский пост 2019-2020 пройдет с 28 ноября по 6 января. В это время церковный устав запрещает употреблять мясо, яйца и молоко.

Смотрите видео, как пост влияет на здоровье:

Сытные и вкусные котлеты можно приготовить не только из мяса и рыбы. Подойдут овощи, крупы, грибы. Мы рекомендуем сделать котлеты из консервированной фасоли с грибами и зеленью.

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Постные котлеты из фасоли с грибами

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

169 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 банка (330 г) фасоли в томатном соусе с грибами и овощами

3-5 ст.л. муки плюс для панировки

120 г белого хлеба

1 пучок зелени (петрушка, укроп, кинза)

1 ч.л. зиры

Лимонный сок – по вкусу

Соль, перец

Способ приготовления:

Фасоль вместе с заливкой выложить в блендер. Поломать хлеб на кусочки и добавить к фасоли. Измельчить. Затем добавить зелень, зиру, соль, перец и лимонный сок. Еще раз измельчить. В полученную смесь добавить муку. Хорошо перемешать. Ложкой набирая получившуюся массу, сформировать котлеты, обвалять в муке. Обжарить с двух сторон на растительном масле. Подавать можно с томатным соусом и зеленым салатом.

Секреты приготовления постных котлет

Добавляйте муку постепенно. Ее количество напрямую зависит от того, сколько в банке фасоли и сколько соуса.

Жарить котлеты просто: нужно, чтобы они хорошо приготовились с одной стороны, после чего их будет легко перевернуть.

С фасолевыми котлетами можно сделать веганский бургер. Для соуса подойдет домашний хумус или перетертые томаты.

Напомним, ранее мы делились рецептами постных котлет на любой вкус.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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