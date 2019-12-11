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Как сделать постный салат оливье на Новый год

Рецепт оливье без колбасы, яиц и классического майонеза

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40
Оливье постный: рецепт с фото
Оливье постный: рецепт с фото
Фото: freepik.com

Новый год всегда попадает на Рождественский пост. Но это совсем не значит, что нужно отказываться от любимого оливье.

Смотрите видео, в чем секрет салата оливье:

Этот праздничный салат можно приготовить без мяса, колбасы и яиц, а заправить домашним постным майонезом.

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Постный оливье с яблоком, корнем сельдерея и грецкими орехами

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 188 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 вареная морковь
  • 1/2 банки консервированного горошка
  • 100 г корнишонов
  • 1 зеленое яблоко
  • 100 г корня сельдерея
  • 1 маленький репчатый лук
  • 10 шт. грецких орехов
  • 4 ст.л. постного майонеза
  • Петрушка – несколько веточек
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите яблоко, морковь и сельдерей от кожицы.
  2. Нарежьте кубиками морковь, лук, корнишоны, яблоко и корень сельдерея.
  3. Крупно нарубите грецкие орехи (оставьте немного для украшения).
  4. Соедините все нарезанные ингредиенты, горошек, орехи и майонез. Посолите и перемешайте.

Как подавать салат

Украсьте готовый салат веточками свежей петрушки и оставшимися орехами.

Напомним, ранее мы делились рецептом винегрета с фасолью и медово-горчичной заправкой. "Сегодня" также писали, как приготовить постные рыбные котлеты.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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