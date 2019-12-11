Как сделать постный салат оливье на Новый год

Рецепт оливье без колбасы, яиц и классического майонеза

Оливье постный: рецепт с фото Фото: freepik.com

Новый год всегда попадает на Рождественский пост. Но это совсем не значит, что нужно отказываться от любимого оливье.

Смотрите видео, в чем секрет салата оливье:

Этот праздничный салат можно приготовить без мяса, колбасы и яиц, а заправить домашним постным майонезом.

Постный оливье с яблоком, корнем сельдерея и грецкими орехами

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

188 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 вареная морковь

1/2 банки консервированного горошка

100 г корнишонов

1 зеленое яблоко

100 г корня сельдерея

1 маленький репчатый лук

10 шт. грецких орехов

4 ст.л. постного майонеза

Петрушка – несколько веточек

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Очистите яблоко, морковь и сельдерей от кожицы. Нарежьте кубиками морковь, лук, корнишоны, яблоко и корень сельдерея. Крупно нарубите грецкие орехи (оставьте немного для украшения). Соедините все нарезанные ингредиенты, горошек, орехи и майонез. Посолите и перемешайте.

Как подавать салат

Украсьте готовый салат веточками свежей петрушки и оставшимися орехами.

Напомним, ранее мы делились рецептом винегрета с фасолью и медово-горчичной заправкой. "Сегодня" также писали, как приготовить постные рыбные котлеты.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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