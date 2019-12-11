Как сделать постный салат оливье на Новый год
Рецепт оливье без колбасы, яиц и классического майонеза
Новый год всегда попадает на Рождественский пост. Но это совсем не значит, что нужно отказываться от любимого оливье.
Смотрите видео, в чем секрет салата оливье:
Этот праздничный салат можно приготовить без мяса, колбасы и яиц, а заправить домашним постным майонезом.
Постный оливье с яблоком, корнем сельдерея и грецкими орехами
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 188 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 вареная морковь
- 1/2 банки консервированного горошка
- 100 г корнишонов
- 1 зеленое яблоко
- 100 г корня сельдерея
- 1 маленький репчатый лук
- 10 шт. грецких орехов
- 4 ст.л. постного майонеза
- Петрушка – несколько веточек
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите яблоко, морковь и сельдерей от кожицы.
- Нарежьте кубиками морковь, лук, корнишоны, яблоко и корень сельдерея.
- Крупно нарубите грецкие орехи (оставьте немного для украшения).
- Соедините все нарезанные ингредиенты, горошек, орехи и майонез. Посолите и перемешайте.
Как подавать салат
Украсьте готовый салат веточками свежей петрушки и оставшимися орехами.
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Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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