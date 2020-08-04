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Как сделать повидло из абрикосов на зиму

Сегодня, 18:19

Рецепт густого домашнего повидла из абрикосов

Из абрикосов можно варить варенье, джемы и повидло. Для повидла нужны переспевшие плоды. Возьмите мясистые абрикосы, но не очень сочные, чтобы не получился компот.

Варите повидло в медной посуде, чтобы оно не пригорало, не забывая убирать пенку при варке. Снимать и снова ставить на огонь варенье надо для того, чтобы оно не переваривалось и не теряло свой настоящий цвет.

Абрикосовое повидло на зиму

Абрикосовое повидло на зиму
Абрикосовое повидло на зиму
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 242 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Абрикосы – 1,3-1,4 кг
  • Сахар – 1,5 кг
  • Лимонный сок – 3-5 г

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Способ приготовления:

  1. Помойте и обсушите абрикосы, достаньте косточки.
  2. Засыпьте фрукты сахаром, добавьте лимонный сок. Оставьте на 3-4 часа, чтобы абрикосы пустили сок.
  3. Поставьте на огонь, доведите до кипения, томите на маленьком огне около 3 часов, часто помешивая, чтобы не подгорело.
  4. Снимите, остудите до комнатной температуры, снова поставьте на маленький огонь и держите еще 3 часа.
  5. Разлейте по банкам и закатайте.

Полезный совет

Такое же повидло можно сделать из персика, только на это количество сахара нужно взять 1,7-1,8 кг персика.

Смотрите видео, как сделать мусс из абрикосов и бананов:

Напомним, ранее мы писали, как сделать абрикосовое варенье с лавандой. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом абрикосового вина.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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