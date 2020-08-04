Как сделать повидло из абрикосов на зиму
Рецепт густого домашнего повидла из абрикосов
Из абрикосов можно варить варенье, джемы и повидло. Для повидла нужны переспевшие плоды. Возьмите мясистые абрикосы, но не очень сочные, чтобы не получился компот.
Варите повидло в медной посуде, чтобы оно не пригорало, не забывая убирать пенку при варке. Снимать и снова ставить на огонь варенье надо для того, чтобы оно не переваривалось и не теряло свой настоящий цвет.
Абрикосовое повидло на зиму
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 242 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Абрикосы – 1,3-1,4 кг
- Сахар – 1,5 кг
- Лимонный сок – 3-5 г
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Способ приготовления:
- Помойте и обсушите абрикосы, достаньте косточки.
- Засыпьте фрукты сахаром, добавьте лимонный сок. Оставьте на 3-4 часа, чтобы абрикосы пустили сок.
- Поставьте на огонь, доведите до кипения, томите на маленьком огне около 3 часов, часто помешивая, чтобы не подгорело.
- Снимите, остудите до комнатной температуры, снова поставьте на маленький огонь и держите еще 3 часа.
- Разлейте по банкам и закатайте.
Полезный совет
Такое же повидло можно сделать из персика, только на это количество сахара нужно взять 1,7-1,8 кг персика.
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Напомним, ранее мы писали, как сделать абрикосовое варенье с лавандой. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом абрикосового вина.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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