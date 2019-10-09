Как сделать повидло из яблок и облепихи на зиму
Яблочно-облепиховое повидло богато витаминами
Из ягод облепихи делают огромное количество заготовок, как "живых" – без тепловой обработки, так и с ней. Причем большинство витаминов и целебных свойств ягоды сохраняется даже при термической обработке.
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Повидло из яблок с облепихой – это вкусный и полезный десерт. Выложите его в вазочку, заварите себе чаю и наслаждайтесь.
Яблочное повидло с облепихой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 130 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1,5 кг яблок с высоким содержанием пектина
- 300 г облепихи
- 2 кг сахара
Способ приготовления:
- Яблоки помыть, разрезать на четвертинки и удалить сердцевину.
- Сложить в кастрюлю или таз для варки и добавить промытые ягоды облепихи.
- Поставить на огонь и довести до кипения. Уменьшить нагрев и готовить, пока яблоки не станут мягкими, около 15 минут.
- Готовую массу немного остудить и протереть через металлическое сито.
- Получившиеся пюре отправить в кастрюлю и добавить сахар, хорошо перемешать.
- Варить 15 минут, помешивая и снимая пену.
- Разлить яблочно-облепиховое повидло по стерилизованным банкам и закупорить прокипяченными крышками.
- Хранить заготовку в погребе.
Облепиха: польза для здоровья
Эта ягода – настоящая витаминная бомба. И прежде всего она богатейший источник аскорбиновой кислоты – главного врага простуд. В ягодах облепихи также содержатся витамины группы В, витамин С, каротин и железо. Облепиха богата и витамином Е, который препятствует старению организма.
Лекарство № 1 из облепихи — это масло: в нем максимальная концентрация полезных веществ. Для его приготовления измельчите спелые ягоды, залейте равным по объему количеством оливкового масла, перемешайте и подержите на водяной бане в течение 30 минут. Принимать такое масло нужно внутрь по 1 ч. л. 2-3 раза в день за 30-40 минут до еды.
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