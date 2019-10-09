Как сделать повидло из яблок и облепихи на зиму

Яблочно-облепиховое повидло богато витаминами

Повидло из яблок и облепихи Фото: Depositphotos

Из ягод облепихи делают огромное количество заготовок, как "живых" – без тепловой обработки, так и с ней. Причем большинство витаминов и целебных свойств ягоды сохраняется даже при термической обработке.

Смотрите видео, как сделать варенье из экзотических продуктов:

Повидло из яблок с облепихой – это вкусный и полезный десерт. Выложите его в вазочку, заварите себе чаю и наслаждайтесь.

Яблочное повидло с облепихой

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

130 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1,5 кг яблок с высоким содержанием пектина

300 г облепихи

2 кг сахара

Способ приготовления:

Яблоки помыть, разрезать на четвертинки и удалить сердцевину. Сложить в кастрюлю или таз для варки и добавить промытые ягоды облепихи. Поставить на огонь и довести до кипения. Уменьшить нагрев и готовить, пока яблоки не станут мягкими, около 15 минут. Готовую массу немного остудить и протереть через металлическое сито. Получившиеся пюре отправить в кастрюлю и добавить сахар, хорошо перемешать. Варить 15 минут, помешивая и снимая пену. Разлить яблочно-облепиховое повидло по стерилизованным банкам и закупорить прокипяченными крышками. Хранить заготовку в погребе.

Облепиха: польза для здоровья

Эта ягода – настоящая витаминная бомба. И прежде всего она богатейший источник аскорбиновой кислоты – главного врага простуд. В ягодах облепихи также содержатся витамины группы В, витамин С, каротин и железо. Облепиха богата и витамином Е, который препятствует старению организма.

Лекарство № 1 из облепихи — это масло: в нем максимальная концентрация полезных веществ. Для его приготовления измельчите спелые ягоды, залейте равным по объему количеством оливкового масла, перемешайте и подержите на водяной бане в течение 30 минут. Принимать такое масло нужно внутрь по 1 ч. л. 2-3 раза в день за 30-40 минут до еды.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вино из облепихи. "Сегодня" также делились рецептом облепихового мармелада от Лизы Глинской.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.