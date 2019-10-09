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Как сделать повидло из яблок и облепихи на зиму

Яблочно-облепиховое повидло богато витаминами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:57
Повидло из яблок и облепихи
Повидло из яблок и облепихи
Фото: Depositphotos

Из ягод облепихи делают огромное количество заготовок, как "живых" – без тепловой обработки, так и с ней. Причем большинство витаминов и целебных свойств ягоды сохраняется даже при термической обработке.

Смотрите видео, как сделать варенье из экзотических продуктов:

Повидло из яблок с облепихой – это вкусный и полезный десерт. Выложите его в вазочку, заварите себе чаю и наслаждайтесь.

Яблочное повидло с облепихой

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 130 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1,5 кг яблок с высоким содержанием пектина
  • 300 г облепихи
  • 2 кг сахара

Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть, разрезать на четвертинки и удалить сердцевину.
  2. Сложить в кастрюлю или таз для варки и добавить промытые ягоды облепихи.
  3. Поставить на огонь и довести до кипения. Уменьшить нагрев и готовить, пока яблоки не станут мягкими, около 15 минут.
  4. Готовую массу немного остудить и протереть через металлическое сито.
  5. Получившиеся пюре отправить в кастрюлю и добавить сахар, хорошо перемешать.
  6. Варить 15 минут, помешивая и снимая пену.
  7. Разлить яблочно-облепиховое повидло по стерилизованным банкам и закупорить прокипяченными крышками.
  8. Хранить заготовку в погребе.

Облепиха: польза для здоровья

Эта ягода – настоящая витаминная бомба. И прежде всего она богатейший источник аскорбиновой кислоты – главного врага простуд. В ягодах облепихи также содержатся витамины группы В, витамин С, каротин и железо. Облепиха богата и витамином Е, который препятствует старению организма.

Лекарство № 1 из облепихи — это масло: в нем максимальная концентрация полезных веществ. Для его приготовления измельчите спелые ягоды, залейте равным по объему количеством оливкового масла, перемешайте и подержите на водяной бане в течение 30 минут. Принимать такое масло нужно внутрь по 1 ч. л. 2-3 раза в день за 30-40 минут до еды.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вино из облепихи. "Сегодня" также делились рецептом облепихового мармелада от Лизы Глинской.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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