Как сделать простое бананово-клубничное мороженое на палочке
Рецепт домашнего мороженого с йогуртом
Если вы сомневаетесь в безопасности магазинного мороженого, знайте: вкусный десерт можно приготовить своими руками из натуральных ингредиентов.
Мы расскажем, как сделать йогуртовое мороженое на палочках с клубникой, бананом и медом. Дети будут в восторге от такого десерта.
Клубнично-банановое мороженое на палочках
Время приготовления:
- 5 минут + время на застывание
Калорийность:
- 107 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 спелый банан
- 100 г свежей или замороженной клубники
- 150 г натурального йогурта
- 1 ст. л. меда или по вкусу
Способ приготовления:
- Банан очистить, нарезать на кусочки, сложить в чашу блендера.
- Добавить клубнику и взбить до однородности.
- Затем влить йогурт и мед, еще раз хорошо взбить.
- Разложить по формочкам, вставить палочки и убрать в морозилку на несколько часов.
Как подавать мороженое
Опустите формочки на несколько секунд под струю горячей воды, чтобы мороженое оттаяло от стенок. Аккуратно достаньте и сразу же подавайте.
Смотрите видео, как выбрать натуральное мороженое:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить дынное мороженое в формочках. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом мороженого из банана и шоколада.
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