Как сделать простое бананово-клубничное мороженое на палочке

Рецепт домашнего мороженого с йогуртом

Если вы сомневаетесь в безопасности магазинного мороженого, знайте: вкусный десерт можно приготовить своими руками из натуральных ингредиентов.

Мы расскажем, как сделать йогуртовое мороженое на палочках с клубникой, бананом и медом. Дети будут в восторге от такого десерта.

Клубнично-банановое мороженое на палочках

Йогуртовое мороженое с бананом и клубникой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут + время на застывание

Калорийность:

107 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 спелый банан

100 г свежей или замороженной клубники

150 г натурального йогурта

1 ст. л. меда или по вкусу

Способ приготовления:

Банан очистить, нарезать на кусочки, сложить в чашу блендера. Добавить клубнику и взбить до однородности. Затем влить йогурт и мед, еще раз хорошо взбить. Разложить по формочкам, вставить палочки и убрать в морозилку на несколько часов.

Как подавать мороженое

Опустите формочки на несколько секунд под струю горячей воды, чтобы мороженое оттаяло от стенок. Аккуратно достаньте и сразу же подавайте.

Смотрите видео, как выбрать натуральное мороженое:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить дынное мороженое в формочках. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом мороженого из банана и шоколада.

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