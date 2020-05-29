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Как сделать простое бананово-клубничное мороженое на палочке

Сегодня, 10:13

Рецепт домашнего мороженого с йогуртом

Если вы сомневаетесь в безопасности магазинного мороженого, знайте: вкусный десерт можно приготовить своими руками из натуральных ингредиентов.

Мы расскажем, как сделать йогуртовое мороженое на палочках с клубникой, бананом и медом. Дети будут в восторге от такого десерта.

Клубнично-банановое мороженое на палочках

Йогуртовое мороженое с бананом и клубникой
Йогуртовое мороженое с бананом и клубникой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут + время на застывание

Калорийность:

  • 107 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 спелый банан
  • 100 г свежей или замороженной клубники
  • 150 г натурального йогурта
  • 1 ст. л. меда или по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Банан очистить, нарезать на кусочки, сложить в чашу блендера.
  2. Добавить клубнику и взбить до однородности.
  3. Затем влить йогурт и мед, еще раз хорошо взбить.
  4. Разложить по формочкам, вставить палочки и убрать в морозилку на несколько часов.

Как подавать мороженое

Опустите формочки на несколько секунд под струю горячей воды, чтобы мороженое оттаяло от стенок. Аккуратно достаньте и сразу же подавайте.

Смотрите видео, как выбрать натуральное мороженое:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить дынное мороженое в формочках. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом мороженого из банана и шоколада.

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Источник: Сегодня
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