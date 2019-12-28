Как сделать простую буженину из свинины с чесноком

Буженину едят с острыми приправами: горчицей или хреном

Буженина в духовке Фото: Depositphotos

Буженина – это мясо, запеченное в духовке одним большим куском. Блюдо можно готовить из свинины, телятины и баранины.

Смотрите видео, как приготовить копчености в домашних условиях:

Мясо нужно укладывать на матовую поверхность фольги и заворачивать так, чтобы сверху была зеркальная сторона. Незадолго до готовности фольгу следует снять, чтобы буженина подрумянилась.

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Буженина из свинины с чесноком

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

271 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1,5 кг свинины (окорок, карбонад)

Соль и черный молотый перец – по вкусу

4-5 зубчиков чеснока

2 лавровых листа

Способ приготовления:

Мясо вымыть, обсушить, нашпиговать чесноком, натереть со всех сторон солью и перцем. На лист фольги положить лавровый лист, сверху выложить мясо (жиром вверх), хорошо завернуть. Выложить мясо в фольге в форму для запекания, поставить в разогретую до 180 °С духовку и запекать примерно 1,5 часа. Затем увеличить температуру до 200-225 °С, вынуть мясо, осторожно и аккуратно открыть фольгу. Полить мясо выделившимся соком и запекать еще 10-15 минут. Вынуть готовое мясо из духовки, прикрыть снова фольгой и дать постоять 10-15 минут.

Как подавать буженину из свинины

Запеченное мясо хорошо как в горячем, так и в холодном виде. Его можно подавать вместе с гарниром, соусами или делать с ним бутерброды.

Напомним, ранее мы делились рецептом буженины с розмарином. "Сегодня" также писали, как сделать классическую буженину из свиной шеи.

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