Как сделать простую буженину из свинины с чесноком
Буженину едят с острыми приправами: горчицей или хреном
Буженина – это мясо, запеченное в духовке одним большим куском. Блюдо можно готовить из свинины, телятины и баранины.
Смотрите видео, как приготовить копчености в домашних условиях:
Мясо нужно укладывать на матовую поверхность фольги и заворачивать так, чтобы сверху была зеркальная сторона. Незадолго до готовности фольгу следует снять, чтобы буженина подрумянилась.
Буженина из свинины с чесноком
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 271 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1,5 кг свинины (окорок, карбонад)
- Соль и черный молотый перец – по вкусу
- 4-5 зубчиков чеснока
- 2 лавровых листа
Способ приготовления:
- Мясо вымыть, обсушить, нашпиговать чесноком, натереть со всех сторон солью и перцем.
- На лист фольги положить лавровый лист, сверху выложить мясо (жиром вверх), хорошо завернуть.
- Выложить мясо в фольге в форму для запекания, поставить в разогретую до 180 °С духовку и запекать примерно 1,5 часа.
- Затем увеличить температуру до 200-225 °С, вынуть мясо, осторожно и аккуратно открыть фольгу.
- Полить мясо выделившимся соком и запекать еще 10-15 минут.
- Вынуть готовое мясо из духовки, прикрыть снова фольгой и дать постоять 10-15 минут.
Как подавать буженину из свинины
Запеченное мясо хорошо как в горячем, так и в холодном виде. Его можно подавать вместе с гарниром, соусами или делать с ним бутерброды.
Напомним, ранее мы делились рецептом буженины с розмарином. "Сегодня" также писали, как сделать классическую буженину из свиной шеи.
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