Как сделать простые рогалики с ореховой начинкой
Рецепт вкусных домашних рогаликов в духовке
Прекрасный рецепт простых рогаликов к чаю или кофе. Они готовятся на сметанном тесте и начиняются смесью молотых орехов и взбитых белков.
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Перед подачей рогалики нужно будет остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.
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Рогалики на сметане с ореховой начинкой
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 435 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г маргарина
- 100 г сметаны
- 3 желтка
- 1 ст.л. уксуса
- 350 – 400 г муки
Для начинки:
- 3 белка
- 1 стакан сахара
- Молотые орехи
- Сахарная пудра
Способ приготовления:
- В миску всыпьте муку, сюда же натрите холодный маргарин. Перемешайте руками до образования крошки. Добавьте сметану, желтки и уксус. Быстро замесите тесто, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на 3 часа.
- Противень застелите пекарской бумагой. Разогрейте духовку до 180 ºС.
- Взбейте белки с сахаром.
- Отрежьте кусочек теста и раскатайте круг. Разрежьте круг на секторы.
- Каждый треугольник смажьте безе и посыпьте орехами. Сверните рогалики. Выложите рогалики на противень и поставьте выпекать до золотистого цвета. Готовые горячие рогалики обваляйте в сахарной пудре и остудите.
Полезный совет
Маргарин в рецепте можно заменить на сливочное масло или спред.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить домашние круассаны. "Сегодня" также делились рецептом рогаликов со сливочным сыром.
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Источник: Сегодня