Как сделать простые рогалики с ореховой начинкой

Рецепт вкусных домашних рогаликов в духовке

Рогалики с ореховой начинкой Фото: Depositphotos

Прекрасный рецепт простых рогаликов к чаю или кофе. Они готовятся на сметанном тесте и начиняются смесью молотых орехов и взбитых белков.

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Перед подачей рогалики нужно будет остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.

Рогалики на сметане с ореховой начинкой

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

435 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

200 г маргарина

100 г сметаны

3 желтка

1 ст.л. уксуса

350 – 400 г муки

Для начинки:

3 белка

1 стакан сахара

Молотые орехи

Сахарная пудра

Способ приготовления:

В миску всыпьте муку, сюда же натрите холодный маргарин. Перемешайте руками до образования крошки. Добавьте сметану, желтки и уксус. Быстро замесите тесто, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на 3 часа. Противень застелите пекарской бумагой. Разогрейте духовку до 180 ºС. Взбейте белки с сахаром. Отрежьте кусочек теста и раскатайте круг. Разрежьте круг на секторы. Каждый треугольник смажьте безе и посыпьте орехами. Сверните рогалики. Выложите рогалики на противень и поставьте выпекать до золотистого цвета. Готовые горячие рогалики обваляйте в сахарной пудре и остудите.

Полезный совет

Маргарин в рецепте можно заменить на сливочное масло или спред.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить домашние круассаны. "Сегодня" также делились рецептом рогаликов со сливочным сыром.

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