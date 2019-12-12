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Как сделать простые рогалики с ореховой начинкой

Рецепт вкусных домашних рогаликов в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:09
Рогалики с ореховой начинкой
Рогалики с ореховой начинкой
Фото: Depositphotos

Прекрасный рецепт простых рогаликов к чаю или кофе. Они готовятся на сметанном тесте и начиняются смесью молотых орехов и взбитых белков.

Смотрите видео, как приготовить диетические миндальные пирожные:

Перед подачей рогалики нужно будет остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.

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Рогалики на сметане с ореховой начинкой

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 435 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г маргарина
  • 100 г сметаны
  • 3 желтка
  • 1 ст.л. уксуса
  • 350 – 400 г муки

Для начинки:

  • 3 белка
  • 1 стакан сахара
  • Молотые орехи
  • Сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. В миску всыпьте муку, сюда же натрите холодный маргарин. Перемешайте руками до образования крошки. Добавьте сметану, желтки и уксус. Быстро замесите тесто, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на 3 часа.
  2. Противень застелите пекарской бумагой. Разогрейте духовку до 180 ºС.
  3. Взбейте белки с сахаром.
  4. Отрежьте кусочек теста и раскатайте круг. Разрежьте круг на секторы.
  5. Каждый треугольник смажьте безе и посыпьте орехами. Сверните рогалики. Выложите рогалики на противень и поставьте выпекать до золотистого цвета. Готовые горячие рогалики обваляйте в сахарной пудре и остудите.

Полезный совет

Маргарин в рецепте можно заменить на сливочное масло или спред.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить домашние круассаны. "Сегодня" также делились рецептом рогаликов со сливочным сыром.

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Источник: Сегодня
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