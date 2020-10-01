Как сделать прозрачный яблочный мармелад
Готовим простой домашний мармелад из яблок
Яблочный мармелад бывает разный: плотный, который можно есть как конфеты, и более легкий, прозрачный как желе или варенье. Второй вариант – идеальное дополнение к теплым круассанам и хлебу.
Домашний яблочный мармелад – самый вкусный. Они готовится из простых ингредиентов, которые есть в любом доме, легко и быстро. Давайте посмотрим, как приготовить простой яблочный мармелад.
Яблочный мармелад
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 93 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 5 яблок
- 1/2 стакана сахара
- 250 мл воды
- 2 столовые ложки лимонного сока
Способ приготовления:
- Яблоки очистите от кожуры, удалите косточки и равномерно нарежьте мякоть.
- В глубокую кастрюлю налейте воду, добавьте яблоки и лимонный сок. Дайте покипеть 20 минут, пока яблоки не станут мягкими.
- Снимите с огня и дайте остыть. Затем добавьте сахар и перемешайте все ингредиенты миксером.
- Поставьте кастрюлю на огонь и варите, пока мармелад не загустеет.
- Снимите с огня, дайте немного остыть и перелейте мармелад в банку или вазочку.
- Дайте ему остыть, прежде чем убирать в холодильник. Подавайте мармелад на следующий день.
На заметку
Яблоки для мармелада выбирайте кисло-сладких сортов.
Смотрите видео, как приготовить мармелад за 15 минут:
Напомним, ранее мы делились рецептом тыквенного мармелада, а также писали, как сделать зефир на желатине.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное