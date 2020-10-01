Как сделать прозрачный яблочный мармелад

Готовим простой домашний мармелад из яблок

Яблочный мармелад бывает разный: плотный, который можно есть как конфеты, и более легкий, прозрачный как желе или варенье. Второй вариант – идеальное дополнение к теплым круассанам и хлебу.

Домашний яблочный мармелад – самый вкусный. Они готовится из простых ингредиентов, которые есть в любом доме, легко и быстро. Давайте посмотрим, как приготовить простой яблочный мармелад.

Яблочный мармелад

Яблочный мармелад Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

93 ккал на 100 г

Ингредиенты:

5 яблок

1/2 стакана сахара

250 мл воды

2 столовые ложки лимонного сока

Способ приготовления:

Яблоки очистите от кожуры, удалите косточки и равномерно нарежьте мякоть. В глубокую кастрюлю налейте воду, добавьте яблоки и лимонный сок. Дайте покипеть 20 минут, пока яблоки не станут мягкими. Снимите с огня и дайте остыть. Затем добавьте сахар и перемешайте все ингредиенты миксером. Поставьте кастрюлю на огонь и варите, пока мармелад не загустеет. Снимите с огня, дайте немного остыть и перелейте мармелад в банку или вазочку. Дайте ему остыть, прежде чем убирать в холодильник. Подавайте мармелад на следующий день.

На заметку

Яблоки для мармелада выбирайте кисло-сладких сортов.

Смотрите видео, как приготовить мармелад за 15 минут:

Напомним, ранее мы делились рецептом тыквенного мармелада, а также писали, как сделать зефир на желатине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться