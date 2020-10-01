Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сделать прозрачный яблочный мармелад

Сегодня, 11:47

Готовим простой домашний мармелад из яблок

Яблочный мармелад бывает разный: плотный, который можно есть как конфеты, и более легкий, прозрачный как желе или варенье. Второй вариант – идеальное дополнение к теплым круассанам и хлебу.

Домашний яблочный мармелад – самый вкусный. Они готовится из простых ингредиентов, которые есть в любом доме, легко и быстро. Давайте посмотрим, как приготовить простой яблочный мармелад.

Яблочный мармелад

Яблочный мармелад
Яблочный мармелад
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 93 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 5 яблок
  • 1/2 стакана сахара
  • 250 мл воды
  • 2 столовые ложки лимонного сока

Читайте также:
Как сделать домашний мармелад из слив и яблок: рецепт для мультиварки

Способ приготовления:

  1. Яблоки очистите от кожуры, удалите косточки и равномерно нарежьте мякоть.
  2. В глубокую кастрюлю налейте воду, добавьте яблоки и лимонный сок. Дайте покипеть 20 минут, пока яблоки не станут мягкими.
  3. Снимите с огня и дайте остыть. Затем добавьте сахар и перемешайте все ингредиенты миксером.
  4. Поставьте кастрюлю на огонь и варите, пока мармелад не загустеет.
  5. Снимите с огня, дайте немного остыть и перелейте мармелад в банку или вазочку.
  6. Дайте ему остыть, прежде чем убирать в холодильник. Подавайте мармелад на следующий день.

На заметку

Яблоки для мармелада выбирайте кисло-сладких сортов.

Смотрите видео, как приготовить мармелад за 15 минут:

Напомним, ранее мы делились рецептом тыквенного мармелада, а также писали, как сделать зефир на желатине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Японские панкейки: как приготовить завтрак, от которого все без ума в Instagram Рецепт согревающего картофельного супа с имбирем Американский тыквенный пирог: классический рецепт приготовления Лучший рецепт глинтвейна из красного вина
варенье яблоки мармелад рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует

Популярные статьи

Сегодня, 10:48Events

Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Вчера, 20:35Шоу-бизнес

"Он столько лет был геем": жена Хью Джекмана раскрыла правду о его сексуальной ориентации

Вчера, 11:46Стиль

Трендовые образы Мелании и Иванки Трамп на президентских дебатах: каждый – по 3000 долларов

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

"Разное мировоззрение": Тина Кароль объяснила, почему редко видится с семьей

Вчера, 07:55Events

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: красивые поздравления с именинами

Вчера, 07:25Events

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие картинки, открытки и поздравления с днем ангела

Вчера, 07:08Fun

Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать в праздник 30 сентября

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 30 сентября: Близнецов ждет романтическое знакомство, а Раку нужно научиться заботиться о себе

Вчера, 05:05Events

30 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

29 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: дата, история и значение праздника

29 сентябряFun

"Детям снятся кошмары": воспитателя в детском саду уволили из-за необычной внешности (фото, видео)

29 сентябряАктуально

Легенда "Шахтера" купил квартиру в Киеве

29 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 29 сентября: Стрельцу необходимо быть смелее, а Козерогу – научиться любить себя

28 сентябряШоу-бизнес

54-летняя Холли Берри впервые показала совместное фото с новым возлюбленным

28 сентябряШоу-бизнес

Оделись в одном стиле: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото с детьми

28 сентябряШоу-бизнес

"Должен быть самостоятельным. Это такая редкость": Тина Кароль о мужчине мечты

Новости партнеров

Джорджина Родрігес продемонструвала пишні форми. Фото
Джорджина Родрігес продемонструвала пишні форми. Фото
Королева заливает измену Тарзана алкоголем
Королева заливает измену Тарзана алкоголем
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Тина Кароль снялась без одежды - Фото
Тина Кароль снялась без одежды - Фото
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
Аппетитная Ана Чери решила скинуть лишнее
Аппетитная Ана Чери решила скинуть лишнее
Скажіть джинсам «до побачення». Визначені наймодніші штани 2020
Скажіть джинсам «до побачення». Визначені наймодніші штани 2020

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять