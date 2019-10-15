Как сделать пунш "Ледяная рука" на Хэллоуин

Такой напиток готовится просто, но выглядит очень эффектно

Пунш "Рука ведьмы" на Хэллоуин Фото: Pinterest

Кроваво-красный пунш "Ледяная рука" – блестящая идея на Хэллоуин 2019. Просто заполните безопасную для пищевых продуктов одноразовую перчатку водой, завяжите ее и отправьте в морозильник накануне вечеринки.

Смотрите видео с идеями блюд на Хэллоуин:

Прямо перед прибытием гостей разрежьте ее ножницами и добавьте в пунш. Учтите, что "пальцы" тают быстро! Поэтому мы предлагаем сделать сразу несколько замороженных рук.

Пунш "Ледяная рука" на Хэллоуин

Время приготовления:

больше 3-х часов

Для имбирного сиропа:

125 мл воды

100 г сахара

2 палочки корицы

50 г корня имбиря

5 бутонов гвоздики

Для пунша:

300 мл водки или рома

1 пакет красного сока (вишневого, клюквенного, гранатового)

2 л газировки (обычной или спрайта)

Способ приготовления:

Налейте в чистую одноразовую перчатку воду, завяжите резинкой и заморозьте. Это займет около 4-х часов. Затем аккуратно снимите перчатку. Для сиропа нарежьте имбирь кружочками. Положите его в миску, засыпьте сахаром, добавьте пряности и воду. Проварите получившуюся смесь около 15 минут на слабом огне. Процедите через сито. В миску для пунша вылейте сок, алкоголь и половину охлажденного имбирного сиропа. Перемешайте, при необходимости добавьте еще сиропа по вкусу. Опустите ледяную руку в получившийся напиток.

Как украсить пунш на Хэллоуин

Вы можете заморозить воду или сок в специальных формочках, добавив в каждую ячейку по желатиновому пауку. А затем добавить этот лед в пунш.

Края емкости для напитка можно декорировать желатиновым червяками.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить на Хэллоуин детям. "Сегодня" также делились рецептом тыквенных кексов с шоколадом на 31 октября.

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