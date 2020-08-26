Как сделать пьянящее арбузное мороженое с водкой

Арбузный фруктовый лед с водкой станет настоящим хитом летней вечеринки

Арбузное мороженое – очень легкое, вкусное и освежающее. А чтобы сделать летний десерт немного пьянящим, в него можно добавить водку. Чувствовать ее в готовом мороженом вы практически не будете, но настроение точно поднимется.

Вы можете легко заменить сок гуавы на любой, который вам нравится, и то же самое с водкой. Можно заморозить даже лимонад с фруктовым ликером.

Рецепт фруктового мороженого с водкой

Арбузное мороженое с водкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут + время на замораживание

Калорийность:

107 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 стакан арбузного сока

1/2 стакана сока гуавы

60 мл арбузной водки

10 мл сока лайма

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Способ приготовления:

Вылейте все ингредиенты в шейкер для коктейлей и встряхните. Отправьте смесь в формы для мороженого. Вставьте палочки. Поставьте в морозильную камеру на ночь. Чтобы мороженое было легче достать из формочек, дайте ему оттаять или подержите несколько секунд под струей горячей воды из крана.

На заметку

Вкус гуавы очень необычный. Спелые плоды похожи цветом на арбуз, а по вкусу напоминают малину с нотками хвои. Если вы не сможете найти сок гуавы в магазине, замените его другим фруктовым или ягодным соком.

Смотрите видео, как сделать желе из арбуза с водкой:

Напомним, ранее мы делились рецептом арбузного коктейля от модели Крисси Тейген, а также писали, как сделать арбузную "Маргариту" с розовым вином.

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