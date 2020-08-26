Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сделать пьянящее арбузное мороженое с водкой

Сегодня, 09:06

Арбузный фруктовый лед с водкой станет настоящим хитом летней вечеринки

Арбузное мороженое – очень легкое, вкусное и освежающее. А чтобы сделать летний десерт немного пьянящим, в него можно добавить водку. Чувствовать ее в готовом мороженом вы практически не будете, но настроение точно поднимется.

Вы можете легко заменить сок гуавы на любой, который вам нравится, и то же самое с водкой. Можно заморозить даже лимонад с фруктовым ликером.

Рецепт фруктового мороженого с водкой

Арбузное мороженое с водкой
Арбузное мороженое с водкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут + время на замораживание

Калорийность:

  • 107 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 стакан арбузного сока
  • 1/2 стакана сока гуавы
  • 60 мл арбузной водки
  • 10 мл сока лайма

Читайте также:
Как сделать арбузный сорбет с белым вином

Способ приготовления:

  1. Вылейте все ингредиенты в шейкер для коктейлей и встряхните.
  2. Отправьте смесь в формы для мороженого. Вставьте палочки.
  3. Поставьте в морозильную камеру на ночь.
  4. Чтобы мороженое было легче достать из формочек, дайте ему оттаять или подержите несколько секунд под струей горячей воды из крана.

На заметку

Вкус гуавы очень необычный. Спелые плоды похожи цветом на арбуз, а по вкусу напоминают малину с нотками хвои. Если вы не сможете найти сок гуавы в магазине, замените его другим фруктовым или ягодным соком.

Смотрите видео, как сделать желе из арбуза с водкой:

Напомним, ранее мы делились рецептом арбузного коктейля от модели Крисси Тейген, а также писали, как сделать арбузную "Маргариту" с розовым вином.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Клафути с инжиром и бананом: рецепт ароматного летнего десерта Яблочное варенье дольками: рецепт вкусной заготовки на зиму Десерты из арбуза: три простых летних рецепта Как приготовить домашнее вино из винограда
водка арбузы десерт мороженое рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Обнародована скандальная переписка Успенской с дочерью
Обнародована скандальная переписка Успенской с дочерью
Названа женская одежда, которая раздражает мужчин
Названа женская одежда, которая раздражает мужчин
Дарья Белодед порадовала поклонников пикантным снимком
Дарья Белодед порадовала поклонников пикантным снимком
Смачна підлива з м'ясом: як приготувати апетитну страву
Смачна підлива з м'ясом: як приготувати апетитну страву

Популярные статьи

Вчера, 15:08Food

Ореховый Спас-2020: что святят на праздник

Вчера, 14:13Стиль

Влада Седан вышла замуж за Александра Зинченко: образ невесты

Вчера, 14:09Шоу-бизнес

Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом: где и как это произошло

Вчера, 09:51Шоу-бизнес

23-летняя Тина Кунаки показала редкие кадры со свадьбы с 53-летним Венсаном Касселем

Вчера, 05:19Психология

Гороскоп на сегодня на 25 августа: Овны столкнутся с препятствиями, а Тельцы смогут улучшить материальное положение

Вчера, 04:34Fun

25 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

24 августаEvents

Гороскоп на завтра 25 августа 2020 года: какие знаки зодиака будут решать финансовые проблемы

24 августаАфиша

День Независимости Украины-2020: все, что нужно знать о государственном гимне

24 августаFood

День Независимости-2020: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

24 августаFun

День Независимости Украины-2020: поздравления, стихи, картинки и открытки

24 августаFun

С Днем Независимости Украины-2020: поздравления в прозе своими словами

24 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 24 августа: Девам нужно быть аккуратнее с информацией, а Весам – нельзя спешить

24 августаEvents

С Днем Независимости Украины: эксклюзивные открытки, яркие картинки, лучшие поздравления, стихи и смс

23 августаEvents

Гороскоп на завтра 24 августа 2020 года: кому из знаков зодиака не стоит поддаваться соблазнам

23 августаTravel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

23 августаШоу-бизнес

Мухарский резко ответил на скандальный комментарий Егоровой о "рагулях"

Новости партнеров

Астрологи назвали самые скупые знаки Зодиака
Астрологи назвали самые скупые знаки Зодиака
Группа BAH.ROMA выпустила новую видеоработу «Герой»
Группа BAH.ROMA выпустила новую видеоработу «Герой»
"Більше на мужика схоже": Повалій шокувала неприродним фото
"Більше на мужика схоже": Повалій шокувала неприродним фото
Врачи предупредили об опасности фитнес-часов для здоровья
Врачи предупредили об опасности фитнес-часов для здоровья
О ревности мужа: исповедь Ирины Билык
О ревности мужа: исповедь Ирины Билык
Маричка Падалко заразилась коронавирусом вместе с детьми
Маричка Падалко заразилась коронавирусом вместе с детьми
Астрологи назвали найбільш ревниві знаки Зодіаку
Астрологи назвали найбільш ревниві знаки Зодіаку
Соковиті кабачки в духовці: як приготувати смачну овочеву закуску
Соковиті кабачки в духовці: як приготувати смачну овочеву закуску

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять