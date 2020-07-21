Как сделать рагу из куриного филе с летними овощами

Готовим тушеную куриную грудку с баклажанами, помидорами и перцем

Самые известные рагу готовят из летних овощей: кабачков, баклажанов, сладкого перца, стручковой фасоли, свежих помидоров. Часто в рецептах появляется картофель. Меняя набор овощей и специй, вы каждый раз будете получать новый вкус.

Рагу с куриным филе, баклажанами, томатами и болгарским перцем – простое, полезное и очень аппетитное блюдо, идеальное для летнего ужина.

Тушеное куриное филе с баклажанами

Курица с летними овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

92 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 куриное филе или 2 филе бедер

2 средних баклажана

3 средних помидора

2-3 сладких перца

1 репчатый лук

Щепотка молотого перца

3 ст.л. томатного соуса

Подсолнечное масло

Соль — по вкусу

Зелень – для украшения

Способ приготовления:

Помойте мясо и нарежьте его кусочками средних размеров. Помойте болгарский перец, баклажаны и помидоры. Нарежьте овощи небольшими кубиками. С лука снимите кожуру. Мелко его покрошите. Раскалите подсолнечное масло на сковороде. Выложите курицу и обжарьте со всех сторон в течение 5 минут. Как только мясо поменяет цвет с розового на белый, добавьте к нему все подготовленные ранее овощи – баклажаны, перец, лук, помидоры. Перемешайте овощи с мясом. Добавьте по вкусу соль, черный перец и томатную пасту. Тушите, не накрывая крышкой и периодически помешивая, около 10 минут. Дайте блюду немного настояться, а затем подавайте к столу, посыпав зеленью.

Полезный совет

Вы можете добавить в блюдо разные пряности: прованские травы, чеснок, кумин, сумах.

Смотрите видео, как сделать рагу на гриле:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить икру из баклажанов. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом тушеных баклажанов.

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