Как сделать рагу из куриного филе с летними овощами
Готовим тушеную куриную грудку с баклажанами, помидорами и перцем
Самые известные рагу готовят из летних овощей: кабачков, баклажанов, сладкого перца, стручковой фасоли, свежих помидоров. Часто в рецептах появляется картофель. Меняя набор овощей и специй, вы каждый раз будете получать новый вкус.
Рагу с куриным филе, баклажанами, томатами и болгарским перцем – простое, полезное и очень аппетитное блюдо, идеальное для летнего ужина.
Тушеное куриное филе с баклажанами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 92 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 куриное филе или 2 филе бедер
- 2 средних баклажана
- 3 средних помидора
- 2-3 сладких перца
- 1 репчатый лук
- Щепотка молотого перца
- 3 ст.л. томатного соуса
- Подсолнечное масло
- Соль — по вкусу
- Зелень – для украшения
Читайте также:Овощное рагу по-средиземноморски с фрикадельками
Способ приготовления:
- Помойте мясо и нарежьте его кусочками средних размеров.
- Помойте болгарский перец, баклажаны и помидоры. Нарежьте овощи небольшими кубиками.
- С лука снимите кожуру. Мелко его покрошите.
- Раскалите подсолнечное масло на сковороде. Выложите курицу и обжарьте со всех сторон в течение 5 минут.
- Как только мясо поменяет цвет с розового на белый, добавьте к нему все подготовленные ранее овощи – баклажаны, перец, лук, помидоры.
- Перемешайте овощи с мясом. Добавьте по вкусу соль, черный перец и томатную пасту.
- Тушите, не накрывая крышкой и периодически помешивая, около 10 минут.
- Дайте блюду немного настояться, а затем подавайте к столу, посыпав зеленью.
Полезный совет
Вы можете добавить в блюдо разные пряности: прованские травы, чеснок, кумин, сумах.
Смотрите видео, как сделать рагу на гриле:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить икру из баклажанов. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом тушеных баклажанов.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное