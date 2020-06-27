Как сделать рисовый салат на зиму с кабачками
Рецепт салата на зиму из риса и овощей
Салаты из риса с овощами на зиму готовятся достаточно просто. Для консервации необходимы сезонные овощи: помидоры, морковь, лук, сладкий перец, кабачки.
Заготовку можно подавать как самостоятельное блюдо, использовать в качестве дополнения к отварному картофелю или запеченному мясу.
Салат на зиму с рисом и кабачками
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 211 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 стакан (250 мл) риса
- 500 мл воды
- 600 г лука
- 180 мл растительного масла
- 600 г моркови
- 600 г болгарского перца (вес очищенных овощей)
- 1 кг 300 г помидоров
- 2,5 столовой ложки соли
- 2,5 столовой ложки сахара
- 2,5 кг кабачков (вес очищенных овощей)
- 5 зубчиков чеснока
- 3 столовые ложки уксуса 9%
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Способ приготовления:
- Промойте рис, выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения на среднем огне и варите несколько минут. Снимите с огня и оставьте под крышкой, пока готовите остальное. Крупа должна быть слегка недоваренной.
- Нарежьте лук небольшими полосками и выложите на сковороду с разогретым маслом. Обжаривайте около 10 минут на умеренном огне до полупрозрачности. Всыпьте морковь, натертую на крупной терке, и готовьте еще 10 минут.
- Нарежьте перец кубиками и выложите в сковороду. Тушите 10 минут. Помидоры разделите на небольшие кусочки и поместите в отдельную большую кастрюлю. Выложите туда зажарку и поставьте на огонь вместо сковороды.
- Приправьте овощи солью и сахаром и тушите, пока помидоры не дадут сок. Очищенные от шкурки и семян кабачки нарежьте кубиками и выложите в кастрюлю.
- Минут через 15 добавьте крупу, измельченный чеснок и уксус. Если в рисе осталась вода, слейте ее. Перемешайте и готовьте еще пару минут. Распределите салат по банкам и закатайте.
Как хранить салат
Держите заготовку в темном и прохладном месте вдали от солнечных лучей.
Смотрите видео с рецептами заготовок от Алексея Суханова:
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