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Как сделать рисовый салат на зиму с кабачками

Сегодня, 18:39

Рецепт салата на зиму из риса и овощей

Салаты из риса с овощами на зиму готовятся достаточно просто. Для консервации необходимы сезонные овощи: помидоры, морковь, лук, сладкий перец, кабачки.

Заготовку можно подавать как самостоятельное блюдо, использовать в качестве дополнения к отварному картофелю или запеченному мясу.

Салат на зиму с рисом и кабачками

Салат с рисом и кабачками на зиму
Салат с рисом и кабачками на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 211 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 стакан (250 мл) риса
  • 500 мл воды
  • 600 г лука
  • 180 мл растительного масла
  • 600 г моркови
  • 600 г болгарского перца (вес очищенных овощей)
  • 1 кг 300 г помидоров
  • 2,5 столовой ложки соли
  • 2,5 столовой ложки сахара
  • 2,5 кг кабачков (вес очищенных овощей)
  • 5 зубчиков чеснока
  • 3 столовые ложки уксуса 9%

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Способ приготовления:

  1. Промойте рис, выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения на среднем огне и варите несколько минут. Снимите с огня и оставьте под крышкой, пока готовите остальное. Крупа должна быть слегка недоваренной.
  2. Нарежьте лук небольшими полосками и выложите на сковороду с разогретым маслом. Обжаривайте около 10 минут на умеренном огне до полупрозрачности. Всыпьте морковь, натертую на крупной терке, и готовьте еще 10 минут.
  3. Нарежьте перец кубиками и выложите в сковороду. Тушите 10 минут. Помидоры разделите на небольшие кусочки и поместите в отдельную большую кастрюлю. Выложите туда зажарку и поставьте на огонь вместо сковороды.
  4. Приправьте овощи солью и сахаром и тушите, пока помидоры не дадут сок. Очищенные от шкурки и семян кабачки нарежьте кубиками и выложите в кастрюлю.
  5. Минут через 15 добавьте крупу, измельченный чеснок и уксус. Если в рисе осталась вода, слейте ее. Перемешайте и готовьте еще пару минут. Распределите салат по банкам и закатайте.

Как хранить салат

Держите заготовку в темном и прохладном месте вдали от солнечных лучей.

Смотрите видео с рецептами заготовок от Алексея Суханова:

Напомним, ранее мы писали, как заготовить кабачки на зиму. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились секретами консервации редиса.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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