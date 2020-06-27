Как сделать рисовый салат на зиму с кабачками

Рецепт салата на зиму из риса и овощей

Салаты из риса с овощами на зиму готовятся достаточно просто. Для консервации необходимы сезонные овощи: помидоры, морковь, лук, сладкий перец, кабачки.

Заготовку можно подавать как самостоятельное блюдо, использовать в качестве дополнения к отварному картофелю или запеченному мясу.

Салат на зиму с рисом и кабачками

Салат с рисом и кабачками на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

211 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 стакан (250 мл) риса

500 мл воды

600 г лука

180 мл растительного масла

600 г моркови

600 г болгарского перца (вес очищенных овощей)

1 кг 300 г помидоров

2,5 столовой ложки соли

2,5 столовой ложки сахара

2,5 кг кабачков (вес очищенных овощей)

5 зубчиков чеснока

3 столовые ложки уксуса 9%

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Способ приготовления:

Промойте рис, выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения на среднем огне и варите несколько минут. Снимите с огня и оставьте под крышкой, пока готовите остальное. Крупа должна быть слегка недоваренной. Нарежьте лук небольшими полосками и выложите на сковороду с разогретым маслом. Обжаривайте около 10 минут на умеренном огне до полупрозрачности. Всыпьте морковь, натертую на крупной терке, и готовьте еще 10 минут. Нарежьте перец кубиками и выложите в сковороду. Тушите 10 минут. Помидоры разделите на небольшие кусочки и поместите в отдельную большую кастрюлю. Выложите туда зажарку и поставьте на огонь вместо сковороды. Приправьте овощи солью и сахаром и тушите, пока помидоры не дадут сок. Очищенные от шкурки и семян кабачки нарежьте кубиками и выложите в кастрюлю. Минут через 15 добавьте крупу, измельченный чеснок и уксус. Если в рисе осталась вода, слейте ее. Перемешайте и готовьте еще пару минут. Распределите салат по банкам и закатайте.

Как хранить салат

Держите заготовку в темном и прохладном месте вдали от солнечных лучей.

Смотрите видео с рецептами заготовок от Алексея Суханова:

Напомним, ранее мы писали, как заготовить кабачки на зиму. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились секретами консервации редиса.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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